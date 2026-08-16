Mẹ đòi tiền sính lễ khiến nhà chồng tương lai đổi thái độ

Tôi 28 tuổi, bạn trai hơn ba tuổi, yêu nhau gần 4 năm và dự định cưới vào cuối năm. Trước đây, tôi khá thân với gia đình anh. Mẹ anh thường gọi hỏi thăm, mỗi lần sang chơi đều giữ tôi ở lại ăn cơm. Hai bên gia đình cũng từng gặp nhau vài lần nên tôi nghĩ chuyện cưới xin sẽ thuận lợi.

Trước lễ dạm ngõ, nhà trai dự tính chuẩn bị một cây vàng và 70 triệu đồng tiền mặt. Tôi thấy như vậy đã ổn. Nhưng trong lúc hai nhà nói chuyện, mẹ tôi đề nghị tăng 50 triệu đồng vì cho rằng nhà anh có điều kiện, lại chỉ có một con trai. Bà nói số tiền sau này cũng để vợ chồng tôi làm vốn. Bố mẹ anh không phản đối, vẫn đồng ý ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, từ hôm đó, không khí thay đổi hẳn. Mẹ anh ít nhắn tin hơn, tôi sang nhà mọi người vẫn lịch sự nhưng không còn tự nhiên như trước. Bạn trai nói bố mẹ anh không tiếc tiền, chỉ khó chịu vì cảm giác nhà gái đặt nặng chuyện tiền bạc. Anh còn trách tôi không nói trước nhưng quả thật chính tôi cũng không biết chuyện này.

Tôi hỏi mẹ tại sao không bàn bạc với tôi trước thì bà bảo chỉ bộc phát vì thấy nhà trai có điều kiện. Bà còn nói nếu bây giờ tôi đề nghị giảm lại thì chẳng khác nào tự nhận mình sai và khiến nhà gái mất mặt.

Tôi đang rất khó xử. Đám cưới còn vài tháng nhưng quan hệ với nhà chồng đã có khoảng cách. Tôi không biết nên chủ động nói rõ đây không phải mong muốn của mình, hay im lặng để tránh làm hai bên căng thẳng hơn. Theo mọi người, tôi nên xử lý thế nào để không bắt đầu cuộc hôn nhân bằng một khúc mắc về tiền bạc?