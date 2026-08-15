Có nên kiêng mua nhà, mua xe, cưới hỏi vào tháng 7 âm?

Vì sao tháng 7 âm được nhiều người kiêng việc lớn?

Trong văn hóa dân gian Việt Nam, tháng 7 âm lịch thường gắn với nhiều quan niệm tâm linh, trong đó phổ biến nhất là cách gọi “tháng cô hồn”.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 là thời điểm được cho là có nhiều hoạt động liên quan đến thế giới tâm linh. Từ đó hình thành tâm lý hạn chế thực hiện những công việc được xem là quan trọng như cưới hỏi, mua nhà, mua xe, khai trương hoặc ký kết những giao dịch lớn.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ đây là quan niệm tín ngưỡng, phong tục dân gian chứ không phải kết luận khoa học. Không có bằng chứng khoa học cho thấy việc mua nhà, mua xe hay cưới hỏi trong tháng 7 âm lịch tự thân làm tăng nguy cơ xảy ra những điều không may.

Có nên kiêng mua nhà, mua xe, cưới hỏi tháng 7 âm. (Ảnh: ChatGPT)

Có nên kiêng mua nhà trong tháng 7 âm?

Không có lý do khoa học để bắt buộc phải kiêng mua nhà trong tháng 7 âm lịch. Việc mua nhà liên quan đến nhiều yếu tố thực tế như tài chính, pháp lý, vị trí, chất lượng công trình, quy hoạch, khả năng vay vốn và nhu cầu sử dụng.

Nếu một căn nhà phù hợp về giá cả, pháp lý rõ ràng và đáp ứng nhu cầu của gia đình, việc trì hoãn chỉ vì tháng 7 âm có thể khiến người mua bỏ lỡ cơ hội.

Đối với những người coi trọng phong tục, họ vẫn có thể lựa chọn ngày phù hợp theo niềm tin cá nhân. Điều này có thể giúp họ cảm thấy yên tâm về mặt tinh thần, nhưng không nên xem đó là điều kiện bắt buộc để một giao dịch bất động sản thành công.

Khi mua nhà, điều nên “kiêng” hơn cả tháng 7

Thay vì quá lo lắng về tháng âm lịch, người mua nên đặc biệt chú ý:

- Kiểm tra giấy tờ pháp lý của căn nhà.

- Kiểm tra quy hoạch.

- Xác minh quyền sở hữu, quyền sử dụng.

- Kiểm tra tình trạng thế chấp, tranh chấp.

- Đánh giá chất lượng công trình.

- Tính toán khả năng tài chính và khoản vay.

- Đọc kỹ hợp đồng trước khi đặt cọc.

Đây mới là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của một giao dịch mua nhà.

Có nên kiêng mua xe trong tháng 7 âm?

Tương tự, không có cơ sở khoa học cho việc phải tránh mua xe chỉ vì đang trong tháng 7 âm lịch. Bởi một chiếc xe có an toàn hay không phụ thuộc vào chất lượng phương tiện, tình trạng kỹ thuật, cách sử dụng và ý thức của người lái, chứ không phụ thuộc vào thời điểm mua xe theo lịch âm.

Nếu có nhu cầu sử dụng xe, người mua có thể cân nhắc dựa trên: giá bán, chất lượng, độ an toàn, chi phí sử dụng, nguồn gốc xe, chế độ bảo hành. Người coi trọng phong tục có thể chọn ngày nhận xe theo quan niệm gia đình. Đây là vấn đề thuộc về niềm tin và tâm lý cá nhân.

Cưới hỏi trong tháng 7 âm thì sao?

Trong dân gian, không ít gia đình tránh tổ chức cưới hỏi vào tháng 7 âm lịch. Một phần xuất phát từ quan niệm về “tháng cô hồn”, một phần liên quan đến cách gọi “tháng Ngâu” và câu chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ trong văn hóa dân gian. Tuy nhiên, không có cơ sở khoa học cho rằng kết hôn trong tháng 7 âm sẽ khiến hôn nhân không hạnh phúc hoặc dễ gặp bất trắc.

Một cuộc hôn nhân bền vững phụ thuộc vào sự phù hợp, cách ứng xử, trách nhiệm, tài chính, sức khỏe tinh thần và khả năng cùng nhau giải quyết vấn đề của hai người.

Nếu hai gia đình không đặt nặng chuyện kiêng kỵ, việc tổ chức đám cưới trong tháng 7 âm lịch hoàn toàn có thể được quyết định dựa trên điều kiện thực tế.

Ngược lại, nếu gia đình coi trọng phong tục và việc tổ chức cưới trong tháng 7 khiến cha mẹ, người thân lo lắng, hai bên có thể cân nhắc lựa chọn thời điểm khác để tạo sự thoải mái về tâm lý cho cả gia đình. Điều quan trọng là không nên biến những quan niệm này thành áp lực đối với các cặp đôi.

Vậy tháng 7 âm lịch có phải “tháng xấu”?

Tháng 7 âm lịch có nhiều ý nghĩa văn hóa và tôn giáo khác nhau trong đời sống người Việt, đặc biệt là lễ Vu Lan, truyền thống báo hiếu và các hoạt động tưởng nhớ tổ tiên.

Việc gọi đây là “tháng cô hồn” và từ đó kiêng kỵ hàng loạt hoạt động là một phần của quan niệm dân gian, không phải một kết luận khoa học về bản chất của tháng này. Vì vậy, với những người không có niềm tin đặc biệt vào các kiêng kỵ, không cần thiết phải trì hoãn những quyết định quan trọng chỉ vì tháng 7 âm lịch.

Với người coi trọng phong tục, việc lựa chọn thời điểm khác cũng không có gì đáng phê phán. Quan trọng nhất là tôn trọng niềm tin cá nhân nhưng không biến niềm tin thành nỗi sợ.