Chồng giữ tiền nạp tài bố mẹ tôi trả lại sau đám cưới

Tôi 27 tuổi, chồng hơn tôi ba tuổi. Chúng tôi kết hôn cách đây hai tháng sau hơn một năm tìm hiểu. Trước khi cưới, tôi luôn nghĩ anh là người hiền lành, biết quan tâm và có trách nhiệm với gia đình.

Trong lễ dạm ngõ, khi hai bên ngồi nói chuyện, chú ruột của chồng đại diện nhà trai hỏi bố mẹ tôi rằng ở quê tôi thường nạp tài bao nhiêu. Bố tôi trả lời chuyện này hoàn toàn tùy tâm nhà trai, gia đình tôi không có ý định thách cưới.

Tuy nhiên, phía nhà trai vẫn muốn biết một con số cụ thể để dễ chuẩn bị. Mẹ tôi mới nói rằng ở địa phương, nhiều gia đình thường nhận lễ khoảng 30 triệu đồng. Khi đó, nhà trai đồng ý và nói sẽ chuẩn bị đúng số tiền này trong lễ ăn hỏi và đám cưới.

Suốt quá trình chuẩn bị hôn lễ, chồng không hề than phiền hay tỏ ra khó chịu về khoản tiền đó. Đám cưới diễn ra thuận lợi, hai bên gia đình đều vui vẻ. Sau lễ cưới, vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật năm ngày rồi trở về làm lễ lại mặt.

Hôm đó, sau bữa cơm, bố mẹ gọi hai vợ chồng ngồi xuống uống nước. Bố lấy phong bì đựng đúng 30 triệu đồng nhà trai đã mang sang rồi đưa cho chúng tôi. Bố nói: "Bố mẹ không lấy tiền của các con. Hai đứa cầm số tiền này mua ít vàng hoặc giữ làm vốn sau này".

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì chồng cầm ngay phong bì bỏ vào túi. Bố mẹ tôi nhìn nhau có vẻ bất ngờ nhưng không nói gì thêm. Tôi nghĩ có lẽ khi về nhà, vợ chồng sẽ cùng bàn bạc xem sử dụng khoản tiền đó như thế nào.

Nhưng sau đó, tôi tình cờ nghe chồng nói với mẹ anh rằng: "May mà họ trả lại. Không thì khác gì bán con gái cho mình".

Câu nói ấy khiến tôi lặng người. Từ hôm ấy đến nay, anh chưa một lần nhắc với tôi về khoản tiền này, cũng không hỏi ý kiến xem nên dùng vào việc gì hay gửi lại bố mẹ giữ giúp. Mọi chuyện diễn ra như thể số tiền đó hoàn toàn thuộc về riêng anh.

Tôi vẫn luôn nghĩ sau khi kết hôn, điều quan trọng nhất không phải là ai giữ nhiều tiền hơn, mà là cách hai vợ chồng cùng tôn trọng nhau và trân trọng tình cảm của hai bên gia đình. Có thể 30 triệu đồng không phải khoản tiền quá lớn, nhưng với tôi, món quà bố mẹ trao hôm lại mặt mang nhiều ý nghĩa hơn giá trị vật chất. Đó là sự chúc phúc và mong muốn con cái có chút vốn để bắt đầu cuộc sống mới.

Từ sau hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về câu nói của chồng. Tôi không biết mình đang quá nhạy cảm hay thực sự đã nhìn thấy một góc khác trong con người anh mà trước đây chưa từng nhận ra.

Tôi không muốn chỉ vì một sự việc mà phủ nhận cả cuộc hôn nhân mới bắt đầu. Nhưng tôi cũng sợ nếu ngay từ những chuyện liên quan đến tiền bạc và cách ứng xử với gia đình hai bên đã có sự khác biệt, sau này sẽ còn nhiều mâu thuẫn lớn hơn.

Tôi nên coi đây chỉ là một phút bốc đồng của chồng và tìm cách nói chuyện thẳng thắn với anh, hay xem đó là dấu hiệu cho thấy chúng tôi có những quan điểm quá khác nhau về hôn nhân và cuộc sống sau này?