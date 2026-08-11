Bạn trai 12 năm muốn cưới, tôi lại không còn thấy hạnh phúc

Tôi và anh bằng tuổi, quen nhau từ năm 23 tuổi. Anh là mối tình duy nhất của tôi, cũng là người tôi từng nghĩ chắc chắn sẽ lấy làm chồng. Anh hiền, chiều chuộng và chưa từng phản bội tôi. Vấn đề lớn nhất giữa hai đứa luôn là chuyện tương lai. Trong khi tôi đi làm, tích cóp và muốn sớm ổn định, anh đổi việc liên tục, có thời gian ở nhà gần cả năm vì chê lương thấp, công việc không phù hợp. Tôi giục nhiều thì anh bảo rồi sẽ tính.

Chúng tôi từng chia tay ba lần cũng vì chuyện đó. Lần gần nhất cách đây hơn một năm, tôi quyết định dừng hẳn vì thấy mình đã ngoài 30 mà mối quan hệ vẫn không đi đến đâu. Tôi từng tìm hiểu người khác nhưng không thành, còn anh vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm tôi qua bạn bè. Một tháng trước, chúng tôi tình cờ gặp lại trong buổi sinh nhật người quen. Sau hôm đó anh nhắn tin, hai đứa nói chuyện liên tục rồi quay lại.

Lần này anh có vẻ đã khác. Anh tìm được công việc ổn định, thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình anh vừa bán một mảnh đất, bố mẹ dự định cho anh một khoản để mua căn hộ sau khi cưới. Anh nói không muốn mất thêm thời gian, đề nghị cuối năm làm đám cưới và còn chủ động bàn với tôi chuyện nhà cửa, con cái, tiền bạc, những thứ trước đây anh thường né tránh.

Lẽ ra đây chính là phiên bản của anh mà tôi đã chờ nhiều năm, nhưng kỳ lạ là tôi không thấy vui như tưởng tượng. Sau khi có tiền, anh tự tin hơn nhưng cũng khác trước. Anh bắt đầu nói nhiều về việc mình có nhà, có công việc, không còn là người đàn ông từng nhường nhịn, chiều chuộng tôi. Có lần cãi nhau, anh buột miệng: "Giờ em có ra ngoài cũng không kiếm được ai tử tế hơn anh đâu".

Anh muốn hai bên gia đình gặp nhau trong tháng tới. Tôi lại liên tục tìm lý do trì hoãn. Tôi không biết mình còn yêu anh không nữa hay chỉ là cảm giác quen thuộc mà tôi không nỡ rời bỏ. Tôi nên cho cả hai thêm thời gian hay tin vào cảm giác hiện tại của mình và dừng lại?