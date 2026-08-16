Anh trai cao gần 1,9 m bị loại sốc

Tập 7 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tiếp tục vòng đối kháng của công diễn 2 với hai cặp đấu. Nhà Long Mã gặp Nhà Thám Hiểm, Nhà Chiến Mã đối đầu Nhà Hiển Nhiên. Nếu tập 6 đặt nặng yếu tố cạnh tranh, phần còn lại của công diễn 2 dành nhiều thời lượng hơn cho câu chuyện của từng nhóm và những lựa chọn nghệ thuật phía sau sân khấu.

Trong số bốn phần trình diễn, Chim sáo ngày xưa của Nhà Chiến Mã tương đối thuyết phục từ khâu xây dựng ý tưởng đến hiện thực hóa trên sân khấu.

Dân ca Nam Bộ kết hợp cùng múa rối nước

Nhà Chiến Mã gồm Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung, Thanh Duy và BB Trần chọn làm mới dân ca Nam Bộ Chim sáo ngày xưa, kết hợp múa rối nước.

Đại Nghĩa đặt sự chú ý vào những người nghệ sĩ đứng sau mành tre, không trực tiếp xuất hiện trước khán giả nhưng quyết định chuyển động và sức sống của con rối.

Các thành viên cũng trực tiếp đến nhà hát múa rối nước tập luyện, trải nghiệm việc ngâm mình dưới nước và điều khiển con rối.

Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung, Thanh Duy và BB Trần thử sức với bộ môn nghệ thuật múa rối nước.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết trải nghiệm này giúp anh hiểu hơn công việc của các nghệ sĩ múa rối. "Chỉ khi trực tiếp bắt tay vào làm, mình mới thấu hiểu hết vất vả mà các nghệ sĩ phải trải qua. Họ phải ngâm mình hàng giờ đồng hồ dưới nước, dùng từng động tác tay khéo léo, tinh tế để thổi hồn cho những chuyển động của con rối trở nên mượt mà", nhạc sĩ nói.

Phần X-Part do Nguyễn Văn Chung viết mở rộng câu chuyện của Chim sáo ngày xưa từ tình yêu đôi lứa sang tình yêu nghệ thuật. Hình tượng chim sáo gợi liên tưởng hình tượng nghệ sĩ bước khỏi giới hạn để theo đuổi lựa chọn của mình.

Kết quả, Nhà Chiến Mã giành 4.210 điểm hỏa lực, đứng đầu công diễn 2 và xóa được thẻ đỏ. Đây cũng là tiết mục cho thấy hướng khai thác đáng chú ý của chương trình. Dàn nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống vào một sân khấu giải trí đại chúng, tôn vinh những người thực hành loại hình nghệ thuật đó.

Lê Xuân Tiền yếu thế

Ở cặp đấu đầu tiên, Nhà Long Mã gồm Tùng Mint, Mew Amazing, Đông Hùng và It’s Charles trình diễn Mời buồn sang chơi. Ý tưởng của nhóm xuất phát từ tâm lý che giấu cảm xúc tiêu cực, đặc biệt khi mạng xã hội khiến hình ảnh “tôi ổn” dễ trở thành một lớp vỏ thường trực.

Hoàng Tôn nhận xét chất giọng của Lê Xuân Tiền ấm, có lực.

Thông điệp chấp nhận nỗi buồn không mới, song lựa chọn đáng chú ý của tiết mục nằm ở Đông Hùng. Từ ca sĩ có thế mạnh về giọng hát, Đông Hùng chuyển sang nhóm thiên về trình diễn, chấp nhận thử thách thực sự về vũ đạo và cách biểu diễn. Sự thay đổi này phù hợp tinh thần của chương trình. Sức hấp dẫn nằm ở việc nghệ sĩ trình diễn sở trường lẫn quyết tâm bước khỏi vùng an toàn.

Ở phía đối diện, Người về nơi đâu của Nhà Thám Hiểm chọn cách tiết chế hơn. Thỏ và Thơm của Da LAB đứng chung đội hình với Hoàng Tôn và Lê Xuân Tiền, tạo nên một nhóm thiên về giọng hát.

Lê Xuân Tiền là diễn viên duy nhất trong một đội có ba thành viên giàu kinh nghiệm âm nhạc.

Nhà Hiển Nhiên với Đinh Mạnh Ninh, Will, Toki Thành Thỏ và Duy Khánh lại gặp khó khăn khi nhiều thành viên bị ốm, đau họng hoặc mất tiếng sát ngày biểu diễn. Nhóm chọn Tan biến của M4U, với Đinh Mạnh Ninh giữ vai trò chuyên môn và Toki Thành Thỏ viết phần rap X-Part.

Xét trong tổng thể tập 7, Nhà Hiển Nhiên không tạo được dấu ấn ý tưởng rõ như Nhà Chiến Mã. Đây cũng là khác biệt quan trọng ở một vòng thi mà kỹ năng biểu diễn chỉ là một phần. Cách xây dựng concept cũng chiếm phần quan trọng trong việc đánh giá các đội.

Nhà Hiển Nhiên chọn tiết mục hoài niệm, giàu cảm xúc.

Sau hai vòng đối kháng, Nhà Chiến Mã và Nhà Long Mã an toàn. Nhà Hiển Nhiên cùng Nhà Thám Hiểm rơi vào vùng nguy hiểm. Theo bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân, Lê Xuân Tiền của Nhà Thám Hiểm là người phải dừng cuộc chơi.

Lê Xuân Tiền nói anh tự hào khi được gọi là "anh tài Lê Xuân Tiền”.

Không tránh được tranh cãi

Về kết quả cá nhân, Jun Phạm tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Hỏa lực. Jun Phạm và Hà An Huy trở thành hai Chiến tướng của công diễn 2, riêng Hà An Huy giữ danh hiệu này hai công diễn liên tiếp.

Cuối tập, luật chơi chuyển sang giai đoạn mới khi các nghệ sĩ tái lập đội hình cho công diễn 3. 6 thủ lĩnh tạm thời gồm Thái VG, Hoàng Dũng, Cheng, Mew Amazing, Hà An Huy và Huỳnh Lập hoàn thành việc chiêu mộ hai thành viên đầu tiên.

Khi những đội hình quen thuộc bị phá vỡ, công diễn 3 sẽ là phép thử rõ hơn cho khả năng thích nghi của từng nghệ sĩ.

Sau tập phát sóng, mạng xã hội Threads liên tục xuất hiện những bài đăng cho rằng chương trình thiếu công bằng, không đánh giá đúng thực lực nghệ sĩ. Nhiều anh tài cho thấy khả năng thích ứng tốt với nhiều concept, yêu cầu của chương trình, tham gia sâu vào quá trình lên ý tưởng tiết mục lại phải đứng cuối bảng hỏa lực.

Lê Xuân Tiền là nghệ sĩ tiếp theo dừng cuộc chơi.

MC Đại Nghĩa ghi dấu ấn với ý tưởng làm mới dân ca Nam Bộ Chim sáo ngày xưa, kết hợp múa rối nước nhưng chỉ nhận về 120 điểm (tương đương 12 lượt bình chọn). Nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương thực hiện tiết mục có độ khó cao về vũ đạo nhưng chỉ được 9 lượt bình chọn.

Tương tự, Tùng Mint cũng cho thấy sự năng nổ khi vừa hát, nhảy hiphop, thực hiện động tác khó, sau cùng nhận về 4 bình chọn.