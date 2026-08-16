Cô dâu Phương Mỹ Chi tri ân mối lương duyên đặc biệt sau đám cưới Khmer

“Mối lương duyên” đặc biệt và nguồn cảm hứng từ đời thực

Phương Mỹ Chi lần đầu trải lòng về đám cưới Khmer đẹp như mơ và mối lương duyên đặc biệt với những dòng tri ân xúc động trên trang cá nhân sau khi MV “Thiên đường với người thương” cán mốc 2 triệu người xem và lọt Top 2 Trending YouTube chỉ sau hơn 1 ngày.

“Dạo gần đây, đặc biệt là khi bắt đầu dự án mới, Chi có rất nhiều mối lương duyên đặc biệt mà mỗi lần nghĩ đến Chi đều cảm thấy biết ơn vô cùng”.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định trong MV "Thiên đường với người thương". (Ảnh: FBNV)

Phương Mỹ Chi ở tuổi 23 khiến công chúng bất ngờ khi hóa thân thành cô gái Khmer dịu dàng, đằm thắm. Đây cũng là lần đầu tiên sau nữ ca sĩ thực hiện một sản phẩm âm nhạc lấy tình yêu đôi lứa làm chủ đạo, kết hợp cùng diễn viên Bảo Định, tái hiện câu chuyện tình thanh mai trúc mã lãng mạn gắn liền với không gian phum sóc Khmer Nam Bộ truyền thống.

Không chỉ chinh phục người xem bằng âm hưởng ngọt ngào, MV “Thiên đường với người thương” còn chạm đến trái tim khán giả bởi sự chỉn chu trong từng nét văn hóa từ điệu múa Robam, Rom Vong, dàn nhạc, cho đến nghi lễ buộc chỉ đỏ chúc phúc do chính cố vấn Achar Sơn Tịch thực hiện.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi cho biết: “Trong dự án “Thiên đường với người thương”, Chi may mắn được gặp cô Út Linh - Thạc sĩ , giảng viên, nhà nghiên cứu văn hóa Khmer Nam Bộ Thạch Thị Út Linh, Phó trưởng Ban Giới và Dân tộc, Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, Đại học Trà Vinh. Cô là cố vấn chuyên môn văn hóa Khmer Nam Bộ cho Chi, ngoài ra còn là một cô giáo vô cùng tận tâm và đôn hậu, nắn nót, chỉ dẫn từng chút một cho Chi về điệu múa Robam và Rom Vong”.

Phương Mỹ Chi và các thầy cô, cố vấn cho MV "Thiên đường với người thương". (Ảnh: FBNV)

Nữ ca sĩ bộc bạch thêm, trong MV, cô vào vai một cô gái Khmer yêu điệu múa Robam từ nhỏ rồi lớn lên trở thành cô giáo dạy múa cho các em nhỏ. Trùng hợp thay, câu chuyện ấy lại trùng hợp với chính cuộc đời thực của cô Út Linh. Khi nghe Phương Mỹ Chi kể về kịch bản, cô Út Linh đã không giấu nổi sự xúc động vì nhìn thấy hình ảnh của chính mình, một người phụ nữ trọn đời tâm huyết, nỗ lực truyền dạy nét đẹp văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau.

Đằng sau điệu múa Robam uyển chuyển trong MV “Thiên đường với người thương” là cả một hành trình nhiều áp lực đối với một cô gái trẻ. Phương Mỹ Chi tiết lộ, dù thời gian tìm hiểu về âm nhạc, điệu múa và hình ảnh trải dài vừa đủ, nhưng thời gian thực thi lại cực kỳ gấp gáp. Phương Mỹ Chi nhớ lại:

“Thời gian tìm hiểu về âm nhạc, điệu múa, hình ảnh thì được trải dài vừa đủ, tuy nhiên thời gian thực thi như làm đồ, tìm bối cảnh và đặc biệt là quá trình học múa khá ngắn ngủi. Chi chỉ có vỏn vẹn năm ngày để tập, nhưng tới ngày thứ tư lại có sự thay đổi nên Chi chỉ có duy nhất một ngày để tập lại từ đầu. Nếu không có cô, cũng như thầy Thon theo sát từ động tác múa, trang phục, set quay, bối cảnh… và ủng hộ tinh thần chắc những người trẻ như chúng em sẽ rất bối rối và nản lòng. Nhưng cuối cùng qua sự động viên và hỗ trợ của cô, những khó khăn, những trăn trở đã trở nên dịu dàng và dễ thở hơn với cô gái 23 tuổi.”

Phương Mỹ Chi gửi lời tri ân sâu sắc tới những người giữ lửa văn hóa Khmer

Kết thúc dòng trạng thái, nữ ca sĩ dành những lời trân trọng và chân thành nhất để cảm ơn từng người thầy, người cố vấn.

“Em xin cảm ơn cô Út Linh đã đồng ý làm cố vấn văn hóa chuyên môn cho em và em yêu cô rất nhiều. Em xin cảm ơn Achar Sơn Tịch đã hỗ trợ em trong việc thực hiện các nghi lễ truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Em xin cảm ơn thầy Thon đã hỗ trợ sát sao từ những ngày đầu cho em và luôn động viên em. Và em xin cảm ơn thầy Hà đã luôn túc trực ở set quay để tinh chỉnh kịp thời cho chúng em ạ.

Lời cuối em biết ơn các thầy cô, những người đã đồng hành để tiếp thêm sức mạnh cho những người trẻ chúng em vững bước hơn trong việc lan tỏa tình yêu văn hóa đến công chúng!”

Đám cưới lan tỏa văn hóa Khmer Nam Bộ trong MV mới của Phương Mỹ Chi. (Ảnh: FBNV)

Hơn cả con số hàng triệu lượt xem hay thứ hạng thịnh hành, MV “Thiên đường với người thương” của Phương Mỹ Chi trở thành điểm giao thoa dịu dàng giữa nghệ thuật của tuổi trẻ và chiều sâu văn hóa cội nguồn. Dưới bóng thốt nốt nghiêng nghiêng vệt nắng chiều, trong tiếng nhạc réo rắt và điệu múa Robam mềm mại, nắn nót, văn hóa Khmer Nam Bộ hiện lên lung linh, sống động, thiết tha. Âm hưởng rực rỡ của văn hóa Khmer Nam Bộ trong MV của Phương Mỹ Chi không chỉ dừng lại ở những khung hình đẫm chất thơ, mà còn thực sự thắp lên niềm tự hào dân tộc. Sự hòa quyện giữa chất liệu dân gian Nam Bộ, nét đẹp văn hóa Khmer và tâm huyết của một thế hệ trẻ biết tôn vinh giá trị truyền thống đã giúp “Thiên đường với người thương” trở thành một điểm sáng rực rỡ của V-pop trong những ngày tháng 8.