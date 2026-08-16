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Ảnh sao 16/8: Tạo hình ngộ nghĩnh của con gái Ngô Thanh Vân

Sự kiện: Sao Việt

Con gái Ngô Thanh Vân nhận nhiều lời khen nhờ gương mặt bụ bẫm, trang phục hài hước; Thanh Hằng trổ tài nấu ăn.

Ảnh sao 16/8: Tạo hình ngộ nghĩnh của con gái Ngô Thanh Vân - 1

Bé Gạo, con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần, được bố mẹ hóa trang thành Đường Tăng.

Nhóc tỳ được khán giả khen dễ thương, biểu cảm ngộ nghĩnh khiến nhiều người thích thú.

Ảnh sao 16/8: Tạo hình ngộ nghĩnh của con gái Ngô Thanh Vân - 2

Người mẫu Thanh Hằng vào bếp nấu món bún tôm cho ông xã, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, và được anh khen ngon.

Ảnh sao 16/8: Tạo hình ngộ nghĩnh của con gái Ngô Thanh Vân - 3

Phạm Quỳnh Anh đi nghỉ mát cùng các con.

Ảnh sao 16/8: Tạo hình ngộ nghĩnh của con gái Ngô Thanh Vân - 4

Nhóm bạn nghệ sĩ á hậu Trịnh Kim Chi, Lê Hóa và Tuyết Thu họp mặt.

Ảnh sao 16/8: Tạo hình ngộ nghĩnh của con gái Ngô Thanh Vân - 5

Lưu Hiền Trinh cho hai con đi chơi biển.

Ảnh sao 16/8: Tạo hình ngộ nghĩnh của con gái Ngô Thanh Vân - 6

Mẹ bỉm sữa Chế Nguyễn Quỳnh Châu được khen nhuận sắc sau khi sinh con đầu lòng.

Ảnh sao 16/8: Tạo hình ngộ nghĩnh của con gái Ngô Thanh Vân - 7

Tiết Cương tận hưởng không khí mát mẻ, bình yên ở vùng quê miền Tây.

Ảnh sao 16/8: Tạo hình ngộ nghĩnh của con gái Ngô Thanh Vân - 8

Nhật Kim Anh và con gái diện trang phục đồng điệu khi chụp bộ ảnh kỷ niệm dịp sinh nhật bé.

Ảnh sao 16/8: Tạo hình ngộ nghĩnh của con gái Ngô Thanh Vân - 9

Huyền Baby bị nhầm là chị gái của hai con khi đưa các bé du lịch Las Vegas.

Ảnh sao 16/8: Tạo hình ngộ nghĩnh của con gái Ngô Thanh Vân - 10

Vợ chồng Cao Minh Đạt chơi đùa cùng con gái, hạnh phúc khi thấy con lớn lên từng ngày.

Ảnh sao 16/8: Tạo hình ngộ nghĩnh của con gái Ngô Thanh Vân - 11

Trang Nhung và ông xã tận hưởng khoảng thời gian riêng tư nhân một kỳ nghỉ.

Ảnh sao 16/8: Tạo hình ngộ nghĩnh của con gái Ngô Thanh Vân - 12

Mẹ một con Thái Trinh khoe sắc vóc sau một năm sinh con.

4 nghệ sĩ Việt cùng tên Thanh Vân: Người là NSND, người lấy chồng kém 11 tuổi
4 nghệ sĩ Việt cùng tên Thanh Vân: Người là NSND, người lấy chồng kém 11 tuổi

NSND Nguyễn Thanh Vân, 3 diễn viên Ngô Thanh Vân, Phi Thanh Vân, Ốc Thanh Vân là 4 nghệ sĩ trùng tên nổi bật nhất.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2026 18:23 PM (GMT+7)
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