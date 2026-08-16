Ảnh sao 16/8: Tạo hình ngộ nghĩnh của con gái Ngô Thanh Vân

Bé Gạo, con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần, được bố mẹ hóa trang thành Đường Tăng.

Nhóc tỳ được khán giả khen dễ thương, biểu cảm ngộ nghĩnh khiến nhiều người thích thú.

Người mẫu Thanh Hằng vào bếp nấu món bún tôm cho ông xã, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, và được anh khen ngon.

Phạm Quỳnh Anh đi nghỉ mát cùng các con.

Nhóm bạn nghệ sĩ á hậu Trịnh Kim Chi, Lê Hóa và Tuyết Thu họp mặt.

Lưu Hiền Trinh cho hai con đi chơi biển.

Mẹ bỉm sữa Chế Nguyễn Quỳnh Châu được khen nhuận sắc sau khi sinh con đầu lòng.

Tiết Cương tận hưởng không khí mát mẻ, bình yên ở vùng quê miền Tây.

Nhật Kim Anh và con gái diện trang phục đồng điệu khi chụp bộ ảnh kỷ niệm dịp sinh nhật bé.

Huyền Baby bị nhầm là chị gái của hai con khi đưa các bé du lịch Las Vegas.

Vợ chồng Cao Minh Đạt chơi đùa cùng con gái, hạnh phúc khi thấy con lớn lên từng ngày.

Trang Nhung và ông xã tận hưởng khoảng thời gian riêng tư nhân một kỳ nghỉ.

Mẹ một con Thái Trinh khoe sắc vóc sau một năm sinh con.