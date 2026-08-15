Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, nam sinh Tuyên Quang đạp xe xuyên Việt gần 1900km

Hành trình đạp xe 1.870km xuyên Việt đánh dấu tuổi 18

Ngày 4/7, nam sinh Tuyên Quang hoàn thành hành trình mơ ước từ lâu: đạp xe xuyên Việt từ TPHCM ra Hà Nội, vượt tổng cộng 1.870km, qua 18 tỉnh, thành khác nhau.

Với Dũng, đây không đơn thuần là một chuyến du lịch mà còn là thử thách để dánh dấu tuổi 18, trước khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Tiến Dũng cho biết, em đam mê xe đạp từ năm lớp 8. Trước chuyến xuyên Việt, Dũng từng đạp xe từ Tuyên Quang tới Ninh Bình. Thể lực của Dũng được tích lũy qua nhiều năm tập luyện môn võ Muay tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang.

"Em đã ấp ủ dự định đạp xe xuyên Việt được vài năm nên có lộ trình tập luyện, duy trì sức khoẻ, tích luỹ kinh nghiệm xử lý tình huống. Tuy nhiên, bố mẹ em cũng khá lo khi em từng tràn dịch khớp gối, rất dễ tái phát nếu đạp xe quá sức", Dũng cho hay.

Hành trang của chàng trai 18 tuổi khá gọn, chủ yếu là quần áo, đồ sửa xe, bếp mini và thuốc cần thiết. Tổng chi phí cho chuyến đi gần 17 triệu đồng, trong đó gia đình hỗ trợ 4 triệu, phần còn lại Dũng tiết kiệm, tích luỹ từ công việc bán áo thiết kế.

Dũng đạp xe qua 18 tỉnh thành, vượt 1.870km. Ảnh: NVCC

Nam sinh cho biết, từ Hà Nội em đi tàu hoả vào TPHCM, tham quan thành phố vài ngày. Ngày 20/6, Dũng bắt đầu đạp xe từ TPHCM đi Vũng Tàu.

Mỗi ngày, em đạp xe khoảng 6-7 tiếng. Em thường xuất phát lúc 4h sáng, khi trời còn mát, đi đến trưa sẽ tìm chỗ nghỉ rồi tiếp tục hành trình vào buổi chiều. Những ngày đầu, quãng đường Dũng đi khoảng 115-130km. Ba ngày cuối, khi thời gian trở nên gấp gáp, em đạp 145-160km mỗi ngày.

Để tiết kiệm, Dũng thường ăn sáng và trưa tại các quán dọc đường. Buổi tối, em mua thực phẩm về tự nấu và nghỉ tại những nhà nghỉ bình dân.

Ngay ngày thứ hai của hành trình, Dũng nếm trải cảm giác kiệt sức. Trên chặng từ Vũng Tàu lên Lâm Đồng, em đi khoảng 30km đường vắng, gần như không có hàng quán để mua nước. Cơ thể Dũng rơi vào tình trạng tụt huyết áp vì đói và thiếu nước.

Trong lúc tưởng như không còn sức để tiếp tục, Dũng tìm thấy một miếng lương khô còn sót lại trong hành lý. Sau đó, em may mắn gặp một người bán kem dạo đi qua. Một chút đồ ăn, que kem ngọt giúp chàng trai trẻ lấy lại sức để tiếp tục đạp xe.

Dũng mang theo những đồ dùng gọn nhẹ

Những ngày sau đó, thử thách liên tiếp xuất hiện. Cái nắng gay gắt của miền Trung khiến Dũng bị cháy nắng nghiêm trọng, da phồng rộp, bong tróc. Khi ở khu vực Tuy Phong, Dũng phải đối mặt gió Lào nóng rát, nhiệt độ gần 40 độ C. Có ngày em bị chảy máu vài lần và phải tự xử lý bằng thuốc chuẩn bị từ trước.

Trên đường vượt đèo Hải Vân, xe của Dũng thủng săm ngay dưới chân đèo. May mắn, em gặp một người dân giúp đỡ nên không phải mất thêm quá nhiều thời gian thay săm.

"Có những ngày toàn thân đau nhức, đường vắng ngắt, cảm giác muốn bỏ cuộc xuất hiện trong đầu. Nhưng em tự nhắc mình: Cố thêm một chút, mệt thì nghỉ, nhất định không được bỏ cuộc", nam sinh cho biết.

Khi đến Thanh Hóa, em nhận tin bão sắp đổ bộ. Để kịp hoàn thành hành trình, Dũng quyết định đạp ba chặng nước rút liên tiếp, mỗi ngày đi 145-160km, hoàn thành gần 500km chỉ trong ba ngày.

Những người xa lạ tiếp sức cho chàng trai 18 tuổi

Nhìn lại hành trình, điều Dũng nhớ không chỉ là những bãi biển miền Trung bao la, xanh ngắt, những con đèo hùng vĩ của đất nước mà còn là tình người ấm áp.

Dũng nhớ mãi chú Hùng, chủ một quán cơm bình dân ở Khánh Hoà. Khi em tạt vào định mua cơm tối, gia đình chú nhất quyết mời chàng trai xa lạ vào ăn cùng. Sau bữa cơm, gia đình còn bổ thêm dưa hấu, đưa chai nước mát và dặn em mang theo đi đường.

Có những đoạn đường vắng, Dũng được các bác xe ôm xa lạ chạy xe máy đồng hành suốt khoảng 30km để hỗ trợ hay có những cô bán nước tặng chàng trai chai nước giải nhiệt.

Dũng được gia đình ông Hùng mời ăn cơm, tiếp thêm nước và động viên trước khi tiếp tục hành trình. Ảnh: NVCC

Những sự giúp đỡ nhỏ bé ấy trở thành ký ức đặc biệt trong hành trình.

Nơi khiến Dũng xúc động nhất là Thành cổ Quảng Trị. Tại đây, em đã đọc lá thư của Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, sinh viên năm thứ tư, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, viết gần 50 năm về trước. Bức thư được xem như là bản “di chúc” thiêng liêng của liệt sĩ Huỳnh viết từ chiến trường Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm khói lửa, được gia đình, bạn bè và đồng đội cất giữ và trao tặng cho Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị sau 40 năm.

Đọc những trang thư, Dũng ngấn lệ vì cảm động trước những tình cảm mà người lính dành cho gia đình, khâm phục tinh thần quả cảm, bất khuất của người liệt sĩ.

Trong hành trình, một điểm đến Dũng rất muốn ghé thăm là mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng khi em đến nơi đã gần 18h, khu vực đóng cửa. Dũng đặt mục tiêu sớm quay lại nơi đây.

Sau 14 ngày, Dũng trở về tới Hà Nội. Cảm giác đầu tiên của chàng trai 18 tuổi là vui và tự hào, nhưng xen lẫn với đó là sự tiếc nuối vì hành trình đã kết thúc.

"Sau hành trình 14 ngày, em thấy bản thân thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước. Em càng thấy trân trọng và biết ơn khi được sinh ra, lớn lên trong hoà bình.

Xuyên suốt hành trình, bố mẹ dõi theo tin tức của em từng ngày, nhắc nhở cẩn trọng và động viên từ xa. Em cảm thấy mình phải nỗ lực hơn nữa để trở thành công dân có ích, có trách nhiệm với gia đình, xã hội", Dũng chia sẻ.

Sắp tới, Dũng sẽ theo học tại Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM). Hiện em làm thêm công việc huấn luyện viên Muay/Kick Fit tại Hà Nội.