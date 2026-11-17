Cuộc hôn nhân kéo dài hơn nửa thế kỷ

Khi bà Đặng Quý Anh (Deng Guiying) hoàn tất thủ tục ly hôn tại TP Hồng Giang, tỉnh Hồ Nam, cuộc sống của bà đã bước sang một ngã rẽ ít ai trong gia đình dự đoán. Các con chỉ biết tin sau khi mọi giấy tờ hoàn thành. Trong bữa ăn đầu năm, họ nhắc đến cuộc chia tay như chuyện lạ.

Với cháu gái Dương Liêu Hồ, quyết định ấy đặt ra nhiều câu hỏi. Vì sao bà chờ đến tuổi già mới chính thức rời khỏi cuộc hôn nhân? Vì sao họ giữ danh nghĩa vợ chồng dù sống riêng? Khi 25 tuổi, cô bắt đầu ghi hình câu chuyện của bà, thực hiện bộ phim tài liệu kéo dài sáu năm.

Bà Quý Anh kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình. Trước đó, bà từng dành tình cảm cho ông Đới Phong, em trai một chủ cửa hàng vải, nhưng không được tự chọn chồng. Ký ức ấy không hoàn toàn biến mất. Có lần, bà cùng cháu gái trở lại khu phố cũ, tìm người đàn ông từng khiến bà rung động. Họ không tìm thấy ông.

Ở tuổi 80, bà Đặng Quý Anh chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 60 năm, sau 30 năm ly thân. Ảnh: Sina.

Sau ngày cưới, bà bước vào cuộc sống gia đình đông người. Không chỉ sinh, nuôi bốn người con, bà còn chăm sóc các em trai cùng cha khác mẹ của chồng. Mọi việc nấu nướng, giặt giũ chủ yếu đặt lên vai bà. Những lo toan làm quan hệ vợ chồng căng thẳng.

Bà thích giao tiếp, hoạt bát, quan tâm đến việc ăn mặc. Người chồng lại kín đáo, dành thời gian đọc sách, luyện thư pháp. Theo những người sống xung quanh, ông ít tham gia việc nhà, còn bà thường xuyên phàn nàn. Khác biệt lâu ngày biến thành tranh cãi. Dương Liêu Hồ từng chứng kiến ông ném giày về phía vợ khi hai người bất hòa.

Sau khoảng 30 năm sống ly thân, mỗi người ở một căn nhà, cách nhau chừng 10 phút đi bộ. Bà thường đi giúp các con trông cháu; ông ở lại Hồng Giang. Khoảng cách địa lý không lớn, nhưng đời sống của họ gần như tách biệt. Những lần gặp không hóa giải được bất đồng.

Mối quan hệ ấy cũng không chỉ có xung đột. Người chồng từng mua gậy chống, để phần trái cây cho bà; trong ngăn kéo của ông vẫn có giấy ly hôn cùng ảnh vợ. Khi sức khỏe ông yếu đi, bà đến thăm, muốn hâm nóng thức ăn. Nhưng những cuộc gặp vẫn có thể kết thúc bằng cãi vã.

Nhìn lại cuộc chia tay, hai người đưa ra lời giải thích trái ngược. Người chồng cho rằng vợ quyết định ly hôn vì biết ông sắp ốm, không muốn tiếp tục chăm sóc. Bà Quý Anh nói điều mình tìm kiếm là tự do, thoát khỏi cảm giác bị áp bức. Bà khẳng định bản thân không phải động vật để cứ mãi cam chịu.

Quyền tự quyết được giành lại ở tuổi già

Đáng chú ý, cuộc hôn nhân đã tồn tại trên giấy tờ nhiều năm sau khi đời sống chung thực tế chấm dứt. Việc bà lựa chọn ra tòa ở tuổi 80 vì thế không đơn thuần là thay đổi chỗ ở hay thói quen sinh hoạt. Với bà, thủ tục pháp lý là cách xác nhận một quyết định mà trước đó bà chưa thể thực hiện.

Bộ phim tài liệu của Dương Liêu Hồ không chỉ ghi lại một cuộc ly hôn hiếm gặp. Qua những câu chuyện về công việc gia đình, tình yêu dang dở, các cuộc cãi vã hay những cử chỉ quan tâm không trọn vẹn, người cháu có cơ hội nhìn bà như một cá nhân với mong muốn riêng, thay vì chỉ trong vai trò người vợ, người mẹ.

Điều khiến câu chuyện thêm day dứt là thời gian bà có thể tận hưởng sự tự do không còn nhiều. Về cuối đời, bà mắc bệnh Alzheimer, trí nhớ dần suy giảm. Dẫu vậy, những ký ức về năm tháng chăm lo gia đình vẫn thường được bà nhắc lại. Bà qua đời ở tuổi 90, khép lại cuộc đời có nhiều lựa chọn từng bị người khác chi phối.

Trước khi mất, bà tự đến trường y đăng ký hiến tặng thi thể dù người thân phản đối. Quyết định ấy tiếp tục cho thấy mong muốn được tự định đoạt những vấn đề liên quan đến bản thân. Bà lý giải rằng mình đã sống quá lâu trong tình cảnh người khác quyết định thay, nên lần này muốn lựa chọn theo ý mình.

Câu chuyện để lại dấu ấn sâu sắc với Dương Liêu Hồ. Những lời bà kể được cháu gái ghi lại qua nhiều năm. Sau hành trình ghi hình, cô nhìn khác về những kỳ vọng dành cho phụ nữ, đặc biệt là chuyện kết hôn. Ở tuổi 36, cô cho biết sẽ không lập gia đình chỉ để đáp ứng sức ép tuổi tác. Bài học từ người bà không nằm ở việc khuyên ai cũng phải ly hôn, mà ở quyền được lựa chọn cuộc sống phù hợp với chính mình.

Cuộc chia tay của bà Quý Anh cho thấy hôn nhân dài lâu không nhất thiết đồng nghĩa với sự hòa hợp, cũng như tuổi cao không xóa đi nhu cầu được tôn trọng. Điều bà mong muốn cuối cùng là được sống theo quyết định của bản thân, dù phải chờ đến khi đã đi qua phần lớn cuộc đời.

Theo: Sina