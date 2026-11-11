Cô dâu 40 tuổi ở Hà Nội được con gái đưa về nhà chồng sau 17 năm làm mẹ đơn thân

17 năm lẻ bóng

Cuối tháng 10/2026, đám cưới của chị Đỗ Thanh Vân (40 tuổi, xã Kiều Phú, Hà Nội) diễn ra trong không khí ấm áp, hạnh phúc.

Trong ngày trọng đại ấy, người đồng hành cùng cô dâu từ những khâu chuẩn bị đầu tiên cho đến lúc bước lên xe hoa về nhà chồng là con gái 18 tuổi của chị.

Nhìn con gái tất bật chăm chút cho mình, chị Vân không giấu được xúc động. Sau 17 năm làm mẹ đơn thân, chị đã tìm thấy hạnh phúc mới với sự ủng hộ và vun vén của chính cô con gái mình hết mực yêu thương.

Chị Vân bên con gái

Chị Vân kết hôn lần đầu vào năm 2007. Hai năm sau, cuộc hôn nhân tan vỡ khi con gái chị - Vân Anh, mới 8 tháng tuổi.

Để có tiền nuôi con, chị làm đủ nghề, từ khâu nón, kinh doanh đồ lưu niệm, trang sức, giày dép.

Có thời điểm, chị làm việc tại một công ty cơ khí, công việc nặng nhọc. Sau này, chị học nghề làm tóc, dưỡng sinh rồi mở một tiệm spa nhỏ và kinh doanh đến giờ.

“Những năm ấy, tôi cũng có nhiều người tìm hiểu, ngỏ lời kết đôi nhưng vì thương con, tôi quyết tâm ở vậy, dành trọn tình yêu thương cho con gái.

Tôi tự nhủ lòng, ít nhất phải đợi đến khi con gái đủ 18 tuổi thì mới nghĩ đến hạnh phúc riêng”, chị Vân chia sẻ.

Chị Vân được con gái đưa về nhà chồng

17 năm qua, chị vẫn luôn thấy mình may mắn vì có cô con gái hiểu chuyện, thương mẹ hết lòng.

Chị nhớ năm con gái lên 4 tuổi, một hôm, thấy mẹ đến trại bò lấy sữa mãi chưa về, trời lại mưa, cô bé thấp thỏm hỏi bà: “Bà ơi, trời mưa mà mẹ con chưa về. Mẹ con đi đường có bị trơn, bị ngã không bà?".

Một lần khác khi Vân Anh đã trưởng thành, chị vô tình đọc được những dòng nhật ký của con gái. Cô bé viết rằng mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho mình vì thế mình phải nỗ lực học tập, thành công để sau này báo đáp mẹ.

Những dòng tâm sự khiến chị Vân vừa hạnh phúc vừa thương con.

"Con gái tôi nhiều lần khuyên mẹ mở lòng đón nhận hạnh phúc mới. Tôi nhớ mãi câu nói của con: ‘Mẹ cho người ta cơ hội cũng là cho mình cơ hội. Mẹ xứng đáng được hạnh phúc”, chị Vân chia sẻ.

Con gái đưa mẹ về nhà chồng

Năm 2024, chị Vân quen biết anh Thành (40 tuổi, Hà Nội) - người chồng hiện tại.

Anh Thành cũng có hoàn cảnh đặc biệt: Vợ qua đời vì tai nạn năm 2023, một mình chăm sóc 2 con (1 trai, 1 gái). Đồng cảm với cảnh “gà trống nuôi con”, chị Vân dần mở lòng đón nhận tình cảm của anh.

Khi biết chuyện, Vân Anh hết lòng ủng hộ, mong mẹ và người thương sớm kết duyên để có người đồng hành, bầu bạn.

“Con bé đã 18 tuổi. Tôi cũng yên tâm đón nhận hạnh phúc mới”, chị Vân nói.

Vợ chồng chị Vân bên hai cô con gái trong ngày cưới

Tháng 10/2026, đám cưới của chị Vân và anh Thành diễn ra trong niềm vui của hai gia đình.

Dù là lần thứ hai kết hôn, chị Vân vẫn được tổ chức đầy đủ các nghi lễ truyền thống, từ dạm ngõ, ăn hỏi đến lễ thành hôn. Nhà gái làm 50 mâm cỗ, nhà trai làm 70 mâm mời họ hàng, bạn bè thân thiết đến chung vui.

Suốt thời gian chuẩn bị cho đám cưới, Vân Anh trở thành người bạn đồng hành đặc biệt của mẹ.

Cô gái 18 tuổi đưa mẹ đi mua sắm quần áo, những món đồ cá nhân cần thiết, cùng mẹ đến studio đặt lịch chụp ảnh cưới, chọn và thử váy cưới, hỗ trợ mẹ trang điểm trong ngày trọng đại.

“Con đồng hành cùng tôi từ việc nhỏ đến việc lớn, tỉ mỉ và tâm lý như một người bạn thân. Tôi hạnh phúc vì có cô con gái hiểu chuyện đến vậy”, chị Vân chia sẻ.

Đám cưới diễn ra hạnh phúc, trọn vẹn

Trong lễ cưới, chị Vân được bố mẹ dắt tay vào lễ đường, trao cho chú rể, phía sau là hai con gái giúp nâng váy. Khoảnh khắc cùng những người thân yêu bước lên sân khấu cưới khiến chị xúc động rơi nước mắt.

“Con gái đưa tôi về nhà chồng, dành cho mẹ lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi hiểu tấm lòng con, luôn mong mẹ có người bên cạnh yêu thương, chăm sóc”, chị Vân nói.

Vân Anh - con gái chị Vân, chia sẻ: "Trước khi về nhà chồng, mẹ nhắn nhủ với tôi: 'Từ nay, con hãy yên tâm, mẹ đã có một người để yêu thương và sẻ chia cùng rồi. Con cũng có thêm một gia đình để chở che và có một mái ấm trọn vẹn hơn. Vì vậy, con hãy cứ yên tâm theo đuổi những điều con mong muốn, đừng quá lo lắng cho mẹ nhé'.

Khi nghe những lời ấy, tôi rất xúc động và hạnh phúc. Tôi hiểu rằng, mẹ không chỉ muốn bản thân được hạnh phúc mà còn muốn con gái có một gia đình đủ đầy tình yêu thương".

Chị cũng trân trọng tình cảm của hai con riêng dành cho mình. Con trai lớn của anh Thành vì bận học ở xa nên không về được nhưng vẫn nhắn tin chúc phúc cho bố mẹ. Con gái út vui vẻ cùng bố đi đón dâu, dành cho người mẹ mới tình cảm chân thành.

"Đám cưới diễn ra trọn vẹn như tôi từng mơ ước. Tôi tin rằng, phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng xứng đáng được yêu thương, hạnh phúc và có quyền bắt đầu lại", chị Vân bày tỏ.