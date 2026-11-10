Con gái 27 tuổi vẫn thường xuyên xin tiền bố mẹ

Tôi 54 tuổi, chồng 57 tuổi, có hai con, con gái lớn 27 tuổi và con trai đang học đại học. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập khá, nhà cửa đầy đủ nên không phải lo lắng nhiều về kinh tế. Con gái vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ, có công việc trong một công ty tư nhân với mức lương khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng.

Điiều khiến tôi phiền lòng là con gần như chưa bao giờ tự lo được cho mình dù đã đi làm nhiều năm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, con làm ở một công ty với mức lương khoảng 7 triệu đồng. Con thường phàn nàn công việc vất vả, thu nhập thấp, khó có cơ hội thăng tiến nên xin bố mẹ cho học tiếp thạc sĩ. Vợ chồng tôi đồng ý, đóng học phí và hỗ trợ các khoản sinh hoạt để con yên tâm học hành. Chúng tôi nghĩ đầu tư cho tri thức là việc nên làm, miễn con có định hướng rõ ràng.

Hai năm sau, con tốt nghiệp và chuyển sang công ty mới với mức lương cao. Tôi mừng vì những cố gắng của con cuối cùng cũng có kết quả, nghĩ từ đây con có thể tự chủ tài chính. Nhưng thực tế không như vậy.

Con vẫn sống cùng vợ chồng tôi, không phải trả tiền nhà, điện nước hay tiền ăn. Hàng ngày, mẹ đi chợ, nấu nướng, giặt giũ những thứ chung trong nhà. Con đi làm về thường đặt đồ ăn, trà sữa hoặc mỹ phẩm trên mạng. Những đơn hàng giao đến, con thường nhờ mẹ hoặc bố thanh toán giúp vì đang bận, hoặc nói tháng này có nhiều khoản phải chi. Ban đầu, chúng tôi nghĩ những món tiền vài trăm nghìn không đáng kể nên không tính toán với con.

Thỉnh thoảng cuối tuần, con đi cà phê, ăn uống với bạn bè lại xin bố mẹ 500.000 đồng đến một triệu đồng. Có lần con nói vừa đóng tiền học thêm, mua quần áo nên chưa kịp xoay tiền, nhờ bố chuyển khoản. Tôi hỏi lương tháng trước đâu, con chỉ cười bảo đã tiêu hết, tháng này sẽ tiết kiệm hơn. Nhưng câu nói ấy lặp lại nhiều lần.

Tôi từng góp ý rằng con đã trưởng thành, có thu nhập riêng thì nên tự quản lý tiền bạc, ít nhất phải tự chi trả những nhu cầu cá nhân. Con lại cho rằng sau này đi lấy chồng, có gia đình riêng sẽ tự biết lo, còn hiện tại muốn dành tiền cho những trải nghiệm của tuổi trẻ.

Tôi không tiếc tiền cho con, càng không muốn vì vài khoản chi mà mẹ con mất vui. Nhưng nhìn con đã 27 tuổi, học hành đến nơi đến chốn, thu nhập không thấp mà vẫn phụ thuộc vào bố mẹ từ những việc nhỏ nhất, tôi bắt đầu lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu đến bao giờ con mới thực sự trưởng thành và biết chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình?

Tôi nên đặt ra những giới hạn cụ thể về tiền bạc, yêu cầu con tự chi trả mọi sinh hoạt cá nhân, hay cứ để con thoải mái sống cùng bố mẹ trước khi lấy chồng?