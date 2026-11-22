8h30 sáng thứ hai đầu tháng 11, Trọng Đức, 25 tuổi, nhân viên công nghệ thông tin tại Hà Nội liên tục gục xuống bàn làm việc, đến chiều phải xin về sớm vì quá mệt mỏi.

Đây là hậu quả từ chuyến leo đỉnh Phu Sa Phìn (xã Hạnh Phúc, Lào Cai) kéo dài hơn 50 giờ của Đức. Anh cùng nhóm bạn xuất phát tối thứ 6, đi bộ hơn 20 km đường rừng lên độ cao 2.868 m và về tới Hà Nội lúc 3h sáng đầu tuần.

Sau 2 đêm ngồi xe khách và một đêm ngủ lán trại ở nền nhiệt dưới 10 độ C, Đức chỉ kịp chợp mắt chưa đầy 3 tiếng trước khi đi làm. Đôi chân anh căng cứng, nhiều vết bầm do trượt ngã dưới mưa rừng.

Sau chuyến đi cuối tuần, Đức mất 3 ngày để hồi phục, đồng thời đối mặt với lượng việc tồn đọng và bị trưởng phòng khiển trách, phạt 500.000 đồng vì trễ hạn bàn giao dự án.

Không thể xin nghỉ phép dài ngày do đặc thù công việc, một năm nay Đức thường dồn dành hai ngày nghỉ cuối tuần để trekking hoặc phượt. Nhưng thay vì nghỉ dưỡng, anh chọn leo núi nhằm thử thách thể lực và có thể tạm quên áp lực công việc.

Chi 3,5 triệu đồng cho chuyến đi với mục đích "chữa lành" nhưng đổi lại là những lần kiệt sức đầu tuần, Đức vẫn duy trì thói quen này. "Thà mệt xác còn hơn mệt đầu. Ít nhất tôi có trải nghiệm mới và tránh được những cuộc điện thoại thúc tiến độ từ cấp trên", anh nói.

Trọng Đức cùng nhóm bạn leo hơn 2.000 bậc đá chinh phục cột mốc 1305 ở Bình Liêu (cũ), Quảng Ninh, cuối tháng 10/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Minh Anh, 27 tuổi, ở Hà Nội cũng từng hai lần bị cấp trên nhắc nhở vì ngủ gật tại bàn làm việc và mất tập trung trong cuộc họp sau chuyến phượt Cao Bằng cuối tháng 10. Trước đó, cô chi 4 triệu đồng cho lịch trình 48 giờ để đi qua loạt điểm đến gồm thác Bản Giốc, hang Pác Bó, động Ngườm Ngao và làng đá Khuổi Ky. Muốn tối ưu thời gian, nhóm cô chạy xe máy liên tục từ 6h đến 20h, ăn tối dọc đường và chỉ ngủ khoảng 5 tiếng mỗi đêm.

"Mỗi chuyến đi ngắn ngày khiến tôi mất thêm 1-2 ngày để hồi phục, nhưng trải nghiệm nhận lại giúp giải tỏa áp lực", Minh Anh nói.

Câu chuyện của Trọng Đức và Minh Anh phản ánh trào lưu trekking và du lịch ngoại tỉnh cuối tuần nở rộ từ cuối năm 2025. Các diễn đàn leo núi tăng hàng nghìn thành viên sau gần một năm, trong khi trên TikTok, lượng video chia sẻ trải nghiệm du lịch ngắn ngày vượt mốc 100.000 lượt đăng tải.

Anh Nguyễn Quang Hải, đại diện một đơn vị lữ hành trekking phía Bắc, cho biết vào mùa cao điểm (tháng 3, 5, 9, 11 hàng năm), mỗi cung đường thường đón 500-700 khách dịp cuối tuần, dẫn đến ùn tắc trên núi. Cơ sở lưu trú tại Tà Xùa (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hay Hoành Mô (Bình Liêu cũ) Quảng Ninh thường xuyên kín phòng.

Xu hướng này tương đồng với bức tranh chung của thị trường. Báo cáo xu hướng du lịch 2027 (Unpack '27) của Expedia Group chỉ ra 79% du khách dự định đặt phòng một đêm (tỷ lệ này ở nhóm Gen Z và Millennials đạt 83%), kéo theo lượt tìm kiếm kỳ nghỉ một đêm trên Hotels.com tăng gần 10%. Tại Việt Nam, dữ liệu từ Traveloka ghi nhận nhu cầu du lịch 2-3 ngày tăng gần 40% trong năm 2026; khảo sát của The Outbox Company cũng cho thấy 52% du khách Việt lên kế hoạch cho các chuyến đi ngắn ngày (dưới 3 đêm).

Xu hướng "xê dịch chớp nhoáng" nhanh chóng tác động đến môi trường công sở. Anh Công Khanh, trưởng phòng kinh doanh tại một tập đoàn vật liệu xây dựng ở Hà Nội, nhận thấy tình trạng nhân viên uể oải, giảm tập trung sau hai ngày nghỉ xuất hiện ngày càng nhiều. Theo anh, mạng lưới cao tốc kết nối vùng ngày càng nhiều và dịch vụ lữ hành đưa đón tận nơi giúp người trẻ dễ dàng đi xa vào cuối tuần. Tuy nhiên, việc nhồi nhét quá nhiều hoạt động trong quỹ thời gian eo hẹp khiến cơ thể không kịp tái tạo sức lao động.

"Mỗi khi nhân viên lên kế hoạch đi chơi xa, tôi đều yêu cầu họ hoàn thành việc tồn đọng trước để tránh trì trệ vào tuần mới", anh Khanh cho biết. Anh từng phải kỷ luật 3 trường hợp trễ tiến độ bàn giao phương án cho khách hàng do thiếu tập trung sau chuyến đi cuối tuần.

Một nhóm du khách Hà Nội di chuyển trong rừng trơn trượt khi chinh phục đỉnh Pu Ta Leng (Lai Châu), cuối năm 2025. Ảnh: Ngọc Nhi

Lý giải hiện tượng này, tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, Trưởng Văn phòng Tư vấn và Trị liệu Tâm lý Hồng Thu (Hà Nội), cho rằng việc người trẻ leo núi xuyên đêm hay dồn lịch trình dày đặc xuất phát từ nhu cầu giải tỏa căng thẳng trong đời sống hiện đại.

Với đặc thù công việc trí óc, nhiều lao động trẻ chịu sức ép từ chỉ tiêu công việc (KPI), deadline và sự cạnh tranh. Ngay cả khi về nhà, họ vẫn bị bủa vây bởi tin nhắn công việc, khiến việc nghỉ ngơi thụ động kém hiệu quả. Trong khi đó, leo núi buộc người đi phải dồn sự tập trung vào từng bước chân, nhịp thở, qua đó tạm ngắt mạch suy nghĩ căng thẳng.

Mặt khác, môi trường văn phòng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tức thì, còn việc chinh phục một đỉnh núi đem lại cảm giác tự chủ và thành tựu rõ rệt. "Tác động từ mạng xã hội và hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) cũng thúc đẩy người trẻ liên tục 'chạy sô' trải nghiệm để đăng tải, vô tình biến kỳ nghỉ thành một dạng áp lực mới", bác sĩ Thu nói.

Theo các nghiên cứu công bố trên Thư viện Quốc gia Y học Mỹ (NLM), tình trạng kiệt sức sau chuyến đi là biểu hiện của travel fatigue (mệt mỏi do di chuyển), bắt nguồn từ thiếu ngủ, lịch trình dày đặc, mất nước và đảo lộn nhịp sinh học.

Bác sĩ Thu nhấn mạnh cần phân biệt giữa mệt mỏi tích cực và kiệt sức do quá tải. Một chuyến đi vừa sức giúp cơ thể mỏi cơ nhưng tinh thần sảng khoái, ngủ sâu là tín hiệu tốt. Ngược lại, di chuyển xuyên đêm, vận động cường độ cao liên tục rồi lập tức quay lại bàn làm việc sáng thứ 2 sẽ phá vỡ chu kỳ hồi phục sinh học.

Để tránh rơi vào tình trạng kiệt sức đầu tuần, bác sĩ Thu khuyên người trẻ thay đổi cách hiểu về nghỉ ngơi: không nhất thiết nằm yên một chỗ, nhưng cũng không tận dụng từng phút để chạy đua trải nghiệm. Trước mỗi hành trình, mỗi người cần đánh giá đúng thể trạng để chọn lịch trình vừa sức, không đánh đổi giấc ngủ và dành trọn tối chủ nhật để cơ thể phục hồi.

"Trước khi khởi hành, hãy tự hỏi mình đang đi để nạp năng lượng cho cuộc sống hay đang tiêu nốt phần sức lực còn lại", bác sĩ Thu nói.