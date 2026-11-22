Ảnh sao 22/11: MC Minh Xù và bạn đời đồng giới tình tứ trong ảnh cưới
MC Minh Xù khoe ảnh cưới bên bạn đời đồng giới; vợ chồng H'Hen Niê đưa con về Tây Nguyên dự sự kiện; gia đình Salim đưa con gái đi du lịch Mỹ.
MC Minh Xù khoe ảnh cưới với người yêu đồng giới và cho biết đang dồn sức cho "event lớn nhất trong đời" sau khi nửa kia nhận lời cầu hôn. Ảnh: Facebook Minh Bui
Vợ chồng H'Hen Niê đưa con gái đến Kon Tum hưởng ứng tuần lễ văn hoá dân tộc. Ảnh: Facebook H'Hen Niê
Gia đình Mạnh Trường tổ chức sinh nhật giản dị cho con trai 10 tuổi, bé Bon, tại biệt thự ở một khu đô thị tại Hưng Yên. Ảnh: Facebook Nguyen Manh Truong
Lan Phương hé lộ sẽ đóng cặp với Quách Ngọc Ngoan trong dự án phim mới. Ảnh: Facebook Lan Phuong Nguyen
Bạn trai kém 11 tuổi khoe ảnh hẹn hò cùng Diệp Lâm Anh. Ảnh: Facebook Pham Kien
Ngọc Loan diện đồng hồ tiền tỷ đi sự kiện. Ảnh: Facebook Ngoc Loan Tran
Chu Thanh Huyền, bà xã cầu thủ Quang Hải, nhận thấy rõ dấu hiệu thời gian khi những rãnh cười xuất hiện ở đuôi mắt. Ảnh: Facebook Chu Thanh Huyen
Rapper Pháo ghé thăm quán cafe của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Facebook Pháo Northside
Cựu siêu mẫu Thuý Hạnh dạo chơi cùng hai con gái ở Italy. Ảnh: Facebook Bui Thuy Hanh
Vợ chồng Salim đưa con gái, bé Pam, đi khám phá nước Mỹ. Ảnh: Facebook Salim
MC Minh Xù khoe ảnh đón Noel sớm cùng bạn đời; gia đình bảy thành viên của Joyce Phạm rạng rỡ bên nhau; Lê Phương để mặt mộc về thăm quê...