MC Minh Xù khoe ảnh cưới với người yêu đồng giới và cho biết đang dồn sức cho "event lớn nhất trong đời" sau khi nửa kia nhận lời cầu hôn. Ảnh: Facebook Minh Bui

Vợ chồng H'Hen Niê đưa con gái đến Kon Tum hưởng ứng tuần lễ văn hoá dân tộc. Ảnh: Facebook H'Hen Niê

Gia đình Mạnh Trường tổ chức sinh nhật giản dị cho con trai 10 tuổi, bé Bon, tại biệt thự ở một khu đô thị tại Hưng Yên. Ảnh: Facebook Nguyen Manh Truong

Lan Phương hé lộ sẽ đóng cặp với Quách Ngọc Ngoan trong dự án phim mới. Ảnh: Facebook Lan Phuong Nguyen

Bạn trai kém 11 tuổi khoe ảnh hẹn hò cùng Diệp Lâm Anh. Ảnh: Facebook Pham Kien

Ngọc Loan diện đồng hồ tiền tỷ đi sự kiện. Ảnh: Facebook Ngoc Loan Tran

Chu Thanh Huyền, bà xã cầu thủ Quang Hải, nhận thấy rõ dấu hiệu thời gian khi những rãnh cười xuất hiện ở đuôi mắt. Ảnh: Facebook Chu Thanh Huyen

Rapper Pháo ghé thăm quán cafe của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Facebook Pháo Northside

Cựu siêu mẫu Thuý Hạnh dạo chơi cùng hai con gái ở Italy. Ảnh: Facebook Bui Thuy Hanh

Vợ chồng Salim đưa con gái, bé Pam, đi khám phá nước Mỹ. Ảnh: Facebook Salim