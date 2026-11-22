Tóm tắt nhanh: - Ali Thục Phương hoạt động nghệ thuật từ năm 5 tuổi, từng thử dẫn Thời Sự 19h và Ai Là Triệu Phú ở tuổi lên 6. - Cô bé ghi dấu ấn ở nhiều mảng từ MC Hoa Vui Ca (2024), diễn xuất trong Cách Em 1 Milimet, Phía Bên Kia Thành Phố. - Năm 2026, Ali trình diễn tại Concert Thanh Xuân (tháng 6) do Báo Tiền Phong tổ chức và concert Tổ quốc trong tim (ngày 23/8), đồng thời đặt mục tiêu trở thành ca sĩ tự sáng tác khi biết chơi piano, guitar. - Ở tuổi 13, là học sinh lớp 8 tại Hà Nội, cô bé chủ động sắp xếp việc học với lịch diễn nhờ sự đồng hành của gia đình.

Thời gian gần đây, những hình ảnh về cô bé 6 tuổi xinh xắn, từng dẫn thử chương trình Ai Là Triệu Phú được chia sẻ trở lại. Cô bé ấy có tên Ali Thục Phương (hay Nguyễn Đỗ Thục Phương). sinh năm 2013 tại Hà Nội. Vậy, gương mặt nhí đình đám từng gây sốt truyền hình này hiện tại ra sao?

Bén duyên nghệ thuật từ năm 5 tuổi, Ali Thục Phương sớm làm quen với máy quay, sân khấu và ghi dấu ấn đầu tiên năm 2019 qua video "Thử thách người dẫn chương trình tương lai" thuộc lễ trao giải VTV Awards. Ở tuổi lên 6, Ali gây chú ý khi trải nghiệm dẫn thử Thời Sự 19h và Ai Là Triệu Phú với sự lém lỉnh, biểu cảm linh hoạt cùng phong thái tự tin.

Từ những bước khởi đầu ấy, cô bé tiếp tục góp mặt ở nhiều chương trình truyền hình như Nhanh Như Chớp Nhí, Siêu Tài Năng Nhí, Con Đường Lịch Sử, Điểm Tựa Việt Nam, Hoa Vui Ca... Năm 2024, việc giữ vai trò MC chính Hoa Vui Ca cho thấy khả năng dẫn dắt và tương tác trước ống kính ngày càng chín chắn của Ali.

Niềm yêu thích âm nhạc của Ali được nuôi dưỡng từ gia đình. Bà nội của cô bé có hơn 30 năm làm Tổng phụ trách Đội và yêu nhạc Cách mạng, ông nội đam mê dân ca quan họ, còn bố thường đàn hát ở nhà. Chính vì vậy, cô bé sớm có phong thái tự tin, dạn dĩ khi đứng trên sân khấu, tham gia các cuộc thi và chương trình về ca hát.

Năm 2026, Ali tiếp tục bước lên những sân khấu lớn, là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất góp mặt tại Concert Thanh Xuân (tháng 6) do Báo Tiền Phong tổ chức và biểu diễn liên khúc tại concert Tổ quốc trong tim trước hàng chục nghìn khán giả.

Ở mảng diễn xuất, cô bé để lại ấn tượng qua vai Tú lúc nhỏ cá tính trong Cách Em 1 Milimet, và vai Thảo hồn nhiên, giàu cảm xúc trong Phía Bên Kia Thành Phố, được một số khán giả gọi là "em gái quốc dân phim giờ vàng".

Ở tuổi 13, Ali Thục Phương đã biết chơi piano, guitar và yêu thích sáng tác nhạc với mong muốn tự viết giai điệu, ca từ mang câu chuyện của riêng mình. Cô bé đặt mục tiêu trở thành ca sĩ tự sáng tác, đồng thời tiếp tục theo đuổi diễn xuất và học thêm nhạc cụ mới.

Hình ảnh Ali Thục Phương gần đây.

Hiện là học sinh lớp 8 tại Hà Nội, Ali ưu tiên việc học và chủ động hoàn thành bài vở trước mỗi lịch ghi hình hay biểu diễn. Bên cạnh đó, cô bé luôn có sự đồng hành của gia đình. Bố mẹ không áp đặt lộ trình nổi tiếng sớm mà tạo điều kiện cho cô bé trải nghiệm, học hỏi từ các sự kiện lớn, cũng như các anh chị, cô chú đi trước.

Đặc biệt, mẹ là người trực tiếp quản lý lịch trình, hỗ trợ con chọn cơ hội phù hợp và thích nghi với sự quan tâm của công chúng.