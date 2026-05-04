Giới trẻ 'xả ảnh' check-in sau kỳ nghỉ lễ
Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, mạng xã hội sôi động khi nhiều bạn trẻ đồng loạt “xả ảnh” check-in, chia sẻ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi, từ biển xanh, núi rừng, phố cổ đến những quán cà phê rực sắc đỏ cờ Tổ quốc.
Bước sang quý II/2026, các địa điểm du lịch nổi tiếng ghi nhận tín hiệu khởi sắc từ các dịp cao điểm như Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, trong đó, du lịch biển và nghỉ dưỡng chiếm ưu thế với lượng đặt chỗ tích cực.
Bạn trẻ thăm Lăng vua Tự Đức (Khiêm Lăng) với phong cảnh sơn thủy hữu tình, kiến trúc lãng mạn tại TP Huế. Ảnh: Diệu Nhi
Bạn trẻ check-in tại làng hương nổi tiếng xứ Huế.
Năm nay, TP Huế là một trong những địa điểm du lịch thu hút đông đảo du khách.
Bạn trẻ “xả ảnh” sau chuyến đi, bắt đầu nạp thêm năng lượng trở lại công việc.
Bạn trẻ check-in theo phong cách Hồng Kông.
Bên cạnh rời phố về biển, bạn trẻ cũng tìm đến các nông trại để tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế.
Những cánh đồng lúa thôn quê cũng là nơi check-in lý tưởng của những "nàng thơ".
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút đông đảo người dân, du khách và các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh, lưu giữ khoảnh...
-03/05/2026 17:59 PM (GMT+7)