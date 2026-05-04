Tài tử Jason Statham và vị hôn thê mua biệt thự 25 triệu USD

Jason Statham và Rosie Huntington-Whiteley. Ảnh: The Sun

Theo The Sun, bất động sản mới của Jason Statham gồm một ngôi nhà 6 phòng ngủ, hồ chèo thuyền, khu bơi lội tự nhiên và sở hữu bãi biển riêng. Cặp sao được cho là chọn nơi đây làm chốn gắn bó lâu dài.

Theo hồ sơ mua bán, tài tử Hollywood đã trả khoảng 25 triệu USD cho khu đất này vào năm 2024 và vẫn đang trong quá trình cải tạo. Nguồn tin cho biết, Jason và Rosie chi thêm 6,25 triệu USD để sửa sang tổ ấm mới.

Biệt thự 25 triệu USD của Jason Statham. Ảnh: The Sun

Jason Statham và Rosie Huntington-Whiteley từng định cư ở California (Mỹ) nhưng đã quyết định chuyển về Anh vào năm 2020 để có nhịp sống chậm và môi trường tốt hơn cho hai con. "Đó sẽ là cuộc sống với bùn đất và những đứa trẻ leo trèo trên cây. Tôi rất thích cuộc sống bình yên", Rosie nói về ngôi nhà vùng nông thôn Anh.

Cặp sao cũng đã mua nhà ở London và Cornwall. Jason hiện sở hữu khối tài sản 112,5 triệu USD từ các bộ phim hành động Hollywood như Fast & Furious, The Expendables, Snatch và Lock... Trong khi đó, Rosie có khối tài sản khoảng 37,5 triệu USD nhờ các hợp tác thời trang với Marks & Spencer và Burberry, cùng các vai diễn trong Transformers: Dark of the Moon và Mad Max: Fury Road...

Ngôi sao 'Người vận chuyển' chia sẻ ảnh vui đùa bên bể bơi cùng hai con. Ảnh: Instagram

Jason Statham gặp Rosie Huntington-Whiteley năm 2009 tại một bữa tiệc. Cặp sao đính hôn năm 2016, có chung hai con: con trai Jack Oscar sinh năm 2017 và con gái Isabella James chào đời năm 2022.