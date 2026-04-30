Giới trẻ rộn ràng check-in bên Lăng Bác dịp 30/4

Mỗi dịp nghỉ lễ, các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình như Độc Lập, Hùng Vương lại trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Nhiều người dân, du khách chọn khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm điểm đến để tham quan, chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm nhân 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giữa không gian xanh mát, trang nghiêm, sắc cờ đỏ sao vàng, tà áo dài trắng và nụ cười của các bạn trẻ tạo nên những khung hình gần gũi, giàu cảm xúc trong những ngày tháng Tư lịch sử.

Khoảnh khắc hướng về Lăng Bác và lá cờ Tổ quốc, gợi cảm xúc tự hào trong những ngày tháng Tư lịch sử.

Các bạn trẻ chụp ảnh kỷ niệm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang theo cờ Tổ quốc trong dịp lễ 30/4.

Sắc đỏ tháng Tư trước Lăng Bác

Nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục chỉnh tề, áo dài truyền thống hoặc trang phục mang sắc đỏ, trắng để chụp ảnh kỷ niệm. Những phụ kiện như cờ Tổ quốc, khăn choàng in hình quốc kỳ, nón lá trang trí sao vàng… góp phần tạo nên các khung hình giàu tính biểu tượng.

Bạn Minh Anh, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, chia sẻ mỗi dịp 30/4 đều muốn đến khu vực Lăng Bác để lưu giữ kỷ niệm. Với Minh Anh, đây không chỉ là điểm tham quan mà còn là nơi gợi nhắc về lịch sử, về sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Tà áo dài trắng và lá cờ Tổ quốc tạo nên khung hình trang trọng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các bạn trẻ tạo dáng, chụp ảnh trong không gian rực rỡ cờ hoa quanh khu vực Quảng trường Ba Đình.

Nhiều du khách quốc tế cũng có mặt tại khu vực Lăng Bác, hòa vào không khí ngày lễ lớn của Việt Nam.

Một thiếu nữ khoác khăn đỏ lưu lại khoảnh khắc trong không gian xanh má.

Lưu giữ kỷ niệm, lan tỏa niềm tự hào

Không chỉ người trẻ, nhiều gia đình và du khách từ các tỉnh, thành khác cũng lựa chọn thời điểm này để tới thăm Lăng Bác. Với họ, việc có mặt tại Quảng trường Ba Đình trong những ngày kỷ niệm trọng đại mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh và niềm tự hào về lịch sử dân tộc.

Chị Nguyễn Hân, 36 tuổi, ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết gia đình chị thường dành thời gian đến khu vực Lăng Bác vào dịp 30/4. Những bức ảnh chụp lại không chỉ là kỷ niệm gia đình mà còn là cách để nhắc nhở con trẻ về lòng biết ơn các thế hệ cha ông.

Trong khi đó, bạn Ngọc Diệp, 25 tuổi, ở phường Cầu Giấy, cho biết đã cùng nhóm bạn chuẩn bị trang phục từ trước để có những bức hình ý nghĩa. Với Diệp, việc mặc áo dài, mang theo cờ Tổ quốc khi chụp ảnh là cách thể hiện tình yêu đất nước trong dịp đặc biệt.

Nón lá mang sắc cờ Tổ quốc trở thành điểm nhấn trong bộ ảnh kỷ niệm dịp 30/4.

Ngày 30/4 không chỉ là dịp để ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn là cơ hội để thế hệ hôm nay thể hiện tình yêu quê hương, đất nước theo cách riêng. Những bức ảnh được ghi lại trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vì thế không đơn thuần là kỷ niệm cá nhân, mà còn góp phần lan tỏa lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.