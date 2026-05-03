Người trẻ làm thêm xuyên kỳ nghỉ lễ

Làm xuyên, chơi sau

Thắng Phát (20 tuổi, xã Thuận Thành, Bắc Ninh) hiện làm bán thời gian tại một quán cà phê ở Hà Nội và đã chủ động đăng ký kín lịch làm trong cả 4 ngày nghỉ lễ. Với Phát, đây là thời điểm thích hợp để tăng thu nhập thay vì dành thời gian cho những chuyến đi ngắn ngày.

Phát cho biết các dịp lễ luôn là thời gian quán đông khách hơn ngày thường, đặc biệt vào buổi sáng và tối khi nhiều nhóm bạn trẻ lựa chọn ra ngoài gặp gỡ. Khối lượng công việc vì thế cũng tăng lên đáng kể, từ nhận order, pha chế đồ uống, dọn bàn đến hỗ trợ khách liên tục trong nhiều giờ.

Thắng Phát làm công việc pha chế tại một quán cà phê ở Hà Nội. Ảnh: NVCC

“Mệt hơn ngày thường là chắc chắn có, nhưng đổi lại thu nhập trong vài ngày lễ khá tốt. Mình muốn tranh thủ thời gian này để có thêm tiền sinh hoạt và hạn chế xin gia đình nhiều khoản nhỏ”, Phát chia sẻ.

Nam sinh dự định dùng khoản tiền kiếm thêm để trang trải chi phí cá nhân, mua sắm một số vật dụng cần thiết và dành dụm cho kế hoạch đi chơi sau lễ. Theo Phát, khi kỳ nghỉ kết thúc, lượng người đi du lịch giảm bớt, việc di chuyển hay vui chơi cũng thoải mái hơn.

Tương tự, Minh Ánh (21 tuổi, hiện sinh sống tại Hà Nội) cũng lựa chọn làm xuyên lễ tại một quán ăn khu vực nội thành. Nữ sinh cho biết vào dịp nghỉ lễ, nhu cầu dùng bữa bên ngoài tăng mạnh nên quán cần bổ sung nhân lực và sắp xếp thêm ca làm, vì vậy cô chủ động đăng ký làm đủ 4 ngày nghỉ.

Theo Ánh, mỗi ca làm thường kéo dài từ 8 - 10 tiếng, đông nhất vào khung giờ trưa và buổi tối. Cô cho biết mức lương ngày thường của cô dao động khoảng 25.000 đồng/giờ, trong khi dịp lễ được tăng lên khoảng 70.000 - 75.000 đồng/giờ nhờ phụ cấp và thưởng thêm. Tổng thu nhập trong kỳ nghỉ vì thế cao hơn đáng kể so với ngày thường.

Khoản tiền kiếm thêm được cô bạn dự định dùng để chi trả tiền trọ, tiền điện nước và gửi về phụ giúp gia đình một phần nhỏ. Với cô, đi làm xuyên lễ là cách san sẻ trách nhiệm tài chính thay vì chỉ dành thời gian nghỉ ngơi.

“Dù khá vất vả, nhưng khi tự kiếm ra tiền và có thể phụ giúp gia đình, mình thấy những ngày lễ như vậy rất ý nghĩa”, Ánh chia sẻ.

Tích luỹ kinh nghiệm, rèn kỹ năng

Trong khi đó, Thu Hiền (22 tuổi, hiện sinh sống tại Hà Nội) tranh thủ kỳ nghỉ để nhận thêm ca tại quán cà phê nơi cô đang làm bán thời gian. Hiền cho biết không chỉ vì thu nhập mà đây còn là khoảng thời gian phù hợp để rèn thêm kỹ năng nghề dịch vụ, xử lý tình huống và nâng cao tốc độ làm việc.

Nữ sinh đảm nhận ca làm từ 6 - 8 tiếng mỗi ngày, chủ yếu vào khung giờ chiều và tối. Khi lượng khách tăng cao, nhân viên phải phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu nhận món, pha chế, thanh toán và giữ không gian quán luôn gọn gàng.

“Ngày lễ khách rất đông nên ai cũng phải tập trung cao độ. Làm việc trong môi trường như vậy giúp mình nhanh nhẹn hơn, biết quan sát hơn và tự tin hơn khi giao tiếp với khách”, Hiền chia sẻ.

Ngoài pha chế, Thu Hiền còn đảm nhận việc lau dọn, vệ sinh các vật dụng trưng bày trong quán. Ảnh: NVCC

Thu nhập của Hiền trong dịp lễ sẽ nhỉnh hơn gấp ba so với ngày thường. Tuy nhiên, điều cô quan tâm hơn là kinh nghiệm tích lũy được sau mỗi ca làm, từ khả năng ứng biến đến tác phong chuyên nghiệp. Hiền cho rằng đây sẽ là hành trang hữu ích cho công việc sau này, đặc biệt khi cô mong muốn theo đuổi lĩnh vực cần nhiều kỹ năng giao tiếp.

“Với mình, kỳ nghỉ không nhất thiết chỉ là đi chơi hay nghỉ ngơi. Nếu biết tận dụng đúng cách, đó cũng có thể là khoảng thời gian để học thêm nhiều điều và trưởng thành hơn”, Hiền nói.