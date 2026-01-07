VTV chính thức thông báo chương trình thay thế Táo Quân – Gặp nhau cuối năm

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa chính thức phát đi thông báo khẳng định năm nay sẽ không có chương trình Táo Quân – Gặp nhau cuối năm, thay vào đó khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới trong đêm giao thừa.

Cụ thể, đại diện của Ban Văn hóa - Giải trí cho Dân Việt biết, Ban Văn hóa - Giải trí đang triển khai thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm giao thừa với format hiện đại, trẻ trung. Chương trình kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị, âm nhạc...

Táo Quân – Gặp nhau cuối năm sẽ không có trong đêm giao thừa tết Bính Ngọ. Ảnh: VTV

Chương trình mới có tên dự kiến là Quảng trường mùa xuân. Chương trình sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân vừa nhộn nhịp đông vui với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.

Bên cạnh điểm hẹn đặc biệt Quảng trường mùa xuân, trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ, như mọi năm, VTV luôn chuẩn bị rất nhiều thực đơn đặc sắc gửi đến khán giả trên các kênh sóng - những chương trình đầy ắp không khí mùa Xuân, ấm áp, để chúng ta cùng bước vào một năm mới tràn ngập hứng khởi.

“Chương trình Táo Quân – Gặp nhau cuối năm vẫn được khán giả gọi với cái tên thân thuộc là Táo quân. Đây là chương trình thường niên, được VTV thực hiện vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, là nơi để khán giả nhìn lại các sự kiện, những điều đã trải qua trong một năm và hướng đến một năm mới với nhiều mong đợi và háo hức. Năm nay, sau 22 năm gắn bó với khán giả, Táo Quân sẽ tạm nghỉ.

Thay vào khung giờ đặc biệt và quen thuộc hàng năm trong đêm Giao thừa, trong thời điểm chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, khán giả của VTV sẽ được thưởng thức một chương trình mới do Ban Văn hóa - Giải trí của VTV thực hiện”, phía VTV cũng thông báo.

Chia sẻ với Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long nói rằng, việc Táo Quân – Gặp nhau cuối năm - chương trình mà anh đã gắn bó suốt nhiều năm, cùng với cả đại gia đình nghệ sĩ năm nay không có khiến anh cũng cảm thấy buồn. Tuy nhiên, nỗi buồn đó không quá nặng nề vì anh đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

“Tôi có khoảng 21 năm gắn bó với Táo Quân. Để một món ăn tinh thần như Táo Quân – Gặp nhau cuối năm tồn tại bền bỉ trong tâm trí người Việt, thì việc phải rời xa nó chắc chắn là điều rất tiếc nuối. Nhưng có lẽ mọi thứ đều có niên hạn của nó.

Khi đã đến lúc cần thay thế, tôi nghĩ nên chọn cách giữ Táo Quân ở khoảnh khắc đẹp nhất, ở đỉnh cao nhất, để chương trình tiếp tục sống trong lòng khán giả. Nếu cố kéo dài, giống như một chiếc xe cứ bị lôi ra chạy mãi, thì càng chạy lại càng hỏng, khi đó giá trị ban đầu sẽ không còn nguyên vẹn”, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long bày tỏ.