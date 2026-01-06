Xin chụp ảnh cùng, cô gái cưới luôn 'Hỏa Thần' làng xiếc

Cuối tháng 2/2025, Lê Hoàng Thiên Lam, 25 tuổi, phường Chánh Hiệp, theo lời rủ của bạn thân đến xem vở xiếc Vùng đất kỳ bí. Lần ấy, cô chỉ muốn "xem cho biết" và tìm lại ký ức tuổi thơ từng theo cha mẹ xem những đoàn xiếc rong.

Trong suốt vở diễn, nhân vật "Hỏa Thần" thu hút sự chú ý của Lam không chỉ bởi ngoại hình mà còn ở những màn biểu diễn mạo hiểm, đòi hỏi kỹ thuật cao. Vai diễn này do Phùng Minh Cương, 23 tuổi, nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp, đảm nhận. Hiệu ứng khán giả dành cho nhân vật cũng đặc biệt tích cực, khiến cô gái trẻ càng thêm ấn tượng.

"Cuối show, tôi cùng bạn xuống xin chụp ảnh với diễn viên. Tôi khen anh ấy đẹp trai rồi chạy mất, hoàn toàn không nghĩ sẽ có câu chuyện gì tiếp theo", Lam kể.

Bức ảnh chụp cùng "Hỏa Thần" sau buổi biểu diễn của Lam. Ảnh: NVCC.

Về nhà, cô gửi bức ảnh chụp chung cho bạn thân và đùa rằng sẽ "lồng khung hình cưới và sinh chín đứa con cho anh Hỏa Thần". Người bạn tinh ý nhận ra ánh nhìn "có gì đó khác" của nam nghệ sĩ trong tấm ảnh, gợi ý Lam thử tìm Facebook để kết bạn. Không suy nghĩ nhiều, cô gửi lời mời và đăng bức ảnh chụp chung lên mạng xã hội.

Ít lâu sau, Minh Cương xác nhận lời mời và chủ động nhắn tin, nói anh cũng ấn tượng với cô giữa hơn 800 khán giả đêm diễn. Từ đó, cả hai trò chuyện như những người bạn, có giai đoạn liên lạc gián đoạn, tưởng như mối quan hệ dừng lại ở vài tin nhắn xã giao.

Một thời gian sau, với lý do phục vụ việc học đạo diễn sân khấu, Minh Cương nhắn tin nhờ Thiên Lam giải đáp về thắc mắc. Sau nhiều buổi học trực tuyến, anh mời Lam đi uống nước để cảm ơn.

"Mãi sau này anh mới thú nhận, hỏi bài chỉ là cái cớ để bắt chuyện lại và mời tôi đi chơi", Lam nói.

Từ sau buổi gặp đó, mối quan hệ giữa hai người thân thiết hơn. Thiên Lam thừa nhận mọi thứ tiến triển nhanh hơn dự tính. Cô không có kế hoạch kết hôn sớm, trong khi Minh Cương bày tỏ nếu cảm thấy phù hợp sẽ tính tới hôn nhân, không muốn kéo dài chuyện yêu đương không rõ mục đích. Khoảng hai tuần sau khi bắt đầu tìm hiểu, anh đã hỏi Lam khi nào cô sẵn sàng "về chung một nhà".

Cả hai tiến đến hôn nhân sau chín tháng yêu nhau. Ảnh: NVCC.

Yêu nhau khoảng ba tháng, Minh Cương đưa phần lớn tiền tiết kiệm và thu nhập hàng tháng cho bạn gái quản lý với mong muốn cùng xây dựng kế hoạch mua nhà. "Anh ấy chăm chỉ và cố gắng hơn để cho tôi thấy anh nghiêm túc với tương lai chung", Lam nói.

Lam cho biết, điều giữ hai người ở cạnh nhau không chỉ là sự tình cờ từ một bức ảnh, mà là lựa chọn tiếp tục đồng hành sau mỗi giai đoạn thử thách.

"Chúng tôi chủ động thừa nhận khuyết điểm mỗi lần mâu thuẫn, chấp nhận thiếu sót của đối phương và thống nhất không giấu nhau chuyện gì", cô cho hay.

Với Thiên Lam, nghề nghiệp của chồng không phải rào cản.

"Tôi rất tự hào vì anh ấy là diễn viên xiếc, một nghề đánh đổi bằng cả tính mạng. Điều tôi lo nhất chỉ là sức khỏe và sự an toàn của anh trong mỗi buổi diễn", cô nói.

Thiên Lam cho biết gia đình hai bên đều bày tỏ sự ủng hộ. Bố mẹ cô từng rủ họ hàng đi xem Vùng đất kỳ bí để "xem mắt con rể". Phía gia đình Minh Cương vốn coi trọng học vấn, nên khi biết con trai gắn bó với một cô gái có bằng thạc sĩ, họ yên tâm và mong anh sớm đưa bạn gái ra Hà Nội ra mắt.

Chuyện tình của cả hai nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Ảnh: NVCC.

Cả hai tổ chức lễ vu quy tại Bình Dương vào tháng 11/2025 và lễ thành hôn ở Hà Nội một tháng sau đó. Nhìn lại khoảnh khắc năm nào đứng dưới sân khấu xin chụp ảnh, Thiên Lam nói cô sẽ không thay đổi điều gì: "Tôi vẫn sẽ đứng trước người nghệ sĩ xiếc ấy và cười thật tươi, như cách chào đón những chương tiếp theo của cuộc đời mình".