Hình ảnh 'giấc ngủ trên mái nhà' trong vùng lũ khiến triệu người xót xa

Sau bão số 10, nước lũ từ thượng nguồn ào ạt đổ về khiến nhiều địa phương ở Nghệ An chìm trong biển nước. Đặc biệt, tại các xã thuộc huyện Tân Kỳ (cũ), hàng nghìn hộ dân bị ngập nặng.

Trong đêm 30/9, nhiều khu vực ở đây ngập sâu, người dân phải lên mạng xã hội cầu cứu lực lượng cứu hộ. Nước dâng tới mái nhà, buộc nhiều gia đình phải leo lên nóc để ngủ qua đêm tránh lũ. Cảnh tượng khiến nhiều người xót xa.

Hình ảnh người dân ở huyện Tân Kỳ (cũ) ngủ trên nóc nhà do nước ngập. Ảnh: CTV

Anh Nguyễn Tiến Lợi (trú xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) cho biết: “Bão số 10 đã khiến gia đình tôi thiệt hại nặng nề. Khi chưa kịp ổn định tinh thần để dọn dẹp thì nước lũ lại đổ về, khiến cả xã ngập trong biển nước.

Từ tối 30/9, nước dâng cao, gia đình tôi không còn chỗ tránh trú, buộc 4 thành viên phải trèo lên nóc nhà ngủ qua đêm, chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Bão số 10 gây thiệt hại lớn, nay lũ lại ngập sâu, chúng tôi hoàn toàn hết đường xoay xở".

Người dân bị mắc kẹt trong lũ do nước ngập nhà. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo xã Nghĩa Hành, hiện toàn bộ 21/21 thôn trên địa bàn đều bị ngập, trong đó 17 thôn ngập sâu, hàng trăm hộ dân có nhà bị nước dâng tới sát nóc. Những ngày sau bão số 10, dù địa bàn chỉ có mưa nhỏ, nhưng do thủy điện ở xã Quế Phong xả lũ nên nước đổ về gây ngập nặng.

Thuyền cứu hộ hoạt động xuyên đêm 30/9. Ảnh: CTV

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Nghĩa Hành đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, với tinh thần “chủ động, khẩn trương, không chủ quan, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân”.

UBND xã Nghĩa Hành cũng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cùng các sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ khẩn cấp trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng.

Sơ tán người dân trong đêm ở tỉnh Nghệ An. Ảnh: CTV

Hiện toàn xã có 21 xóm, trong đó 17 xóm bị ngập sâu và bị chia cắt hoàn toàn, đời sống người dân vô cùng khó khăn, thiếu thốn nhu yếu phẩm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về tính mạng, tài sản.

Trên địa bàn có hơn 30km đường sông nhưng không có thuyền, bè cứu hộ, trong khi lực lượng công an và quân sự xã lại mỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu cấp bách.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân ở Nghệ An. Ảnh: CTV

Trước tình hình trên, UBND xã Nghĩa Hành đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm tăng cường lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn; hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập sâu; đồng thời xây dựng phương án lâu dài để giúp nhân dân ổn định đời sống sau lũ.