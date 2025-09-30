Sau lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình, thắt lòng 3 con thơ côi cút bên linh cữu mẹ

Ngôi nhà cấp bốn tại xã Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình) chìm trong không khí tang thương, với làn khói hương nghi ngút. Chốc chốc, tiếng khóc xé lòng của ba đứa trẻ mồ côi mẹ lại vang lên. Nhìn hình ảnh các con của chị Nguyễn Thị K. (36 tuổi) ngồi lặng lẽ bên linh cữu mẹ, nhiều người chứng kiến đã không cầm được nước mắt.

Khoảng 5h sáng 29/9, khi cả gia đình chị K. còn đang say giấc, cơn giông lốc bất ngờ quét qua, khiến mái nhà tốc và tường sập xuống. Con trai lớn của chị K. hoảng loạn chạy ra ngoài, vừa khóc vừa kêu gọi hàng xóm đến cứu.

Đứng nhìn căn nhà tan hoang của em gái, chị Nguyễn Thị Trang (SN 1985) đôi mắt đỏ hoe, nghẹn lời kể lại nỗi day dứt: “Trước đây, mỗi khi bão gió, cả nhà em gái tôi đều chạy sang nhà các chị để tránh trú. Mấy ngày gần đây, em rể đi làm xa mới về để chuẩn bị đưa con út đi khám bệnh. Nghĩ bão không vào, lại có chồng ở nhà nên cả gia đình em tôi đã yên tâm ở lại”.

“Nào ngờ, chỉ sau tiếng gió rít, tường đổ ầm xuống, em gái tôi đã mãi mãi ra đi. Thi thể em được đưa về nhà bố mẹ ở ngay gần đó để lo hậu sự”, chị Trang nấc nghẹn.

Chiếc giường ngủ của gia đình chị K. được kê sát tường, khiến chị nằm ở phía trong không kịp trở tay khi tường đổ sập. Tảng tường đè lên người đã khiến chị tử vong tại chỗ.

Anh Nguyễn Văn Hiệu (38 tuổi, chồng chị K.) bị thương nặng và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Trong khi đó, hai con lớn là Nguyễn Duy Thiên (SN 2010) và Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2013), ngủ ở gian nhà trong, may mắn chỉ bị thương nhẹ dù mái nhà cũng bị tốc.

Đáng chú ý, con út Nguyễn Thị Khánh Vy (SN 2020) nằm ngủ cùng bố mẹ ở gian nhà ngoài. Nhờ hành động kịp thời úp người che chắn của người cha bị thương, cháu bé đã thoát nạn một cách kỳ diệu.

Chị Trang nấc nghẹn kể lại: “Lúc nhận được tin dữ, tôi đã lập tức xuống nhà em gái. Nhìn các cháu khóc ngất gọi mẹ, lòng tôi đau như xé. Tôi đã phải nén đau thương, giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho các cháu và lo hậu sự cho em tôi”.

Cũng tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình, gia đình anh Hoàng Văn Khẩn (42 tuổi) cũng đang chuẩn bị hậu sự cho bố mẹ là ông Hoàng Văn K. (91 tuổi) và bà Đoàn Thị N. (86 tuổi), cả hai đều tử vong do thiên tai.

Hai cỗ xe tang đặt nối nhau ngay trước cổng nhà anh Khẩn khiến ai đi qua cũng bàng hoàng, xót xa.

Anh Khẩn chia sẻ về bố mẹ: Bố anh tuổi đã cao nhưng vẫn minh mẫn, thỉnh thoảng đi đánh cờ với hàng xóm. Mẹ anh mới gãy chân, nằm liệt giường nên các con phải luân phiên túc trực. Thời điểm xảy ra trận lốc, anh trai anh Khẩn đang ở cùng bố mẹ.

Anh Khẩn nghẹn lời kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Chỉ sau tiếng gió rít chói tai, cả gian bếp bằng mái tôn của nhà tôi đã bị cuốn phăng. Tôi và các con đang ngủ trên tầng thì cửa kính vỡ tung, nhưng may mắn không ai bị thương nhờ có màn cản lại.

Chưa kịp hoàn hồn, tôi nghe tiếng anh trai hốt hoảng gọi báo nhà bố mẹ bị sập. Tôi run rẩy lao sang và thấy cảnh tượng quá ám ảnh. Mẹ tôi bị tường nhà sập đè vào người, mất ngay tại chỗ. Bố tôi dù được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi”.

“Chỉ một cơn lốc khiến anh chị em tôi mất cả bố cả mẹ, còn gì đau xót hơn”, anh Khẩn thốt lên.

Trong nỗi tang thương tột cùng, anh Khẩn cũng xúc động gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng và bà con lối xóm đã kịp thời chung tay giúp đỡ gia đình dọn dẹp, sẻ chia mất mát quá lớn này.