Cuộc hôn nhân mắc kẹt vì phôi thai của chồng và nhân tình

Ngày 3/9, bà Zhu ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô tiếp tục khiếu nại để theo đuổi vụ kiện chồng và người phụ nữ khác.

Sự việc bắt đầu năm 2025 khi bà phát hiện chồng dùng giấy đăng ký kết hôn giả để làm thủ tục hỗ trợ sinh sản cùng nhân tình tại một bệnh viện ở Thượng Hải. Cả hai đã thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tạo được phôi thai nhưng chưa chuyển vào tử cung.

Bà Zhu báo sự việc cho bệnh viện và được xác nhận số phôi đã bị niêm phong. Sau khi Ủy ban Y tế Quốc gia từ chối giải quyết vì ngoài thẩm quyền, bà nộp đơn kiện chồng, nhân tình cùng bệnh viện lên Tòa án quận Từ Hối, Thượng Hải. Bà yêu cầu bệnh viện bồi thường 100.000 nhân dân tệ tổn thất tinh thần, buộc nhân tình công khai xin lỗi và người chồng chịu án phí.

Sáng 30/7, trước phiên xử sơ thẩm vụ án này, bà Zhu nhận giấy triệu tập từ tòa án do chồng đệ đơn ly hôn. Tại tòa, bà tuyên bố chưa đồng ý chấm dứt hôn nhân nếu số phôi chưa bị tiêu hủy.

"Nếu phôi bị tiêu hủy, cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ chấm dứt", bà nói.

Ngày 3/8, bà Zhu trình báo cơ quan chức năng ở Vô Tích, tố cáo chồng có dấu hiệu đa hôn. Một ngày sau, bà đề nghị cơ quan điều tra giám sát vụ án hình sự vì người chồng và nhân tình từng bị tạm giữ hành chính 5 ngày do dùng giấy tờ giả.

Ngày 5/8, người chồng cho biết số phôi đã bị tiêu hủy. Dù vậy, bà Zhu khẳng định chưa nhận được thông báo chính thức từ bệnh viện nên không xác nhận.

Đến ngày 13/8, tòa án thông báo người chồng đã rút đơn ly hôn. Cùng lúc, nỗ lực tố cáo của người vợ gặp rào cản. Tài liệu ngày 31/8 cho thấy cảnh sát Vô Tích không khởi tố vụ án vì chưa đủ căn cứ cấu thành tội đa hôn. Tòa án quận Lương Tây cũng từ chối thụ lý do bà thiếu bằng chứng.

Bà Zhu cho biết chồng thường xuyên vắng nhà và nhiều lần đi du lịch với nhân tình, nhưng bà khó chứng minh họ có nơi ở chung cố định.

Ảnh minh họa: AI