Tin lời hàng xóm đồn, chồng đưa con đi xét nghiệm ADN rồi nhận cú sốc lớn nhất đời mình

Chỉ một quyết định đưa con đi xét nghiệm ADN, cuộc hôn nhân mà Tiểu Minh từng hết lòng vun đắp đã rơi vào bi kịch. Từ những lời xì xào của hàng xóm về đứa trẻ “không giống cha”, sự nghi ngờ âm ỉ trong lòng người đàn ông dần lớn lên, để rồi tờ giấy xét nghiệm ADN trở thành bằng chứng phơi bày một sự thật khiến anh không thể chấp nhận.

Cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn

Tiểu Minh, 35 tuổi, sống tại Liễu Châu, Trung Quốc, chỉ học hết cấp ba rồi theo học trung cấp nghề trước khi đi xuất khẩu lao động.

Suốt 8 năm xa nhà, anh gần như dành trọn thanh xuân để kiếm tiền. Số tiền gửi về quê được mẹ dùng mua đất, xây nhà và dành dụm cho ngày anh lập gia đình.

Khi Tiểu Minh trở về quê, bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, con cái đề huề. Sự giục giã của mẹ cùng áp lực tuổi tác khiến anh sớm đồng ý kết hôn qua mai mối.

Qua giới thiệu, Tiểu Minh quen và yêu một cô gái kém anh 9 tuổi, xinh xắn, khéo léo và được lòng gia đình chồng. Sau hơn nửa năm tìm hiểu, họ tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của họ hàng hai bên.

Những ngày đầu hôn nhân trôi qua yên ấm. Nhà vợ không xa, Tiểu Minh thường xuyên đưa vợ về thăm bố mẹ đẻ. Có lúc vì bận việc, cô tự về một mình, điều mà anh chưa từng mảy may nghi ngờ.

Sau đó, Tiểu Minh quyết định lên thành phố chạy taxi mưu sinh. Công việc bận rộn khiến mỗi tháng anh chỉ về nhà vài lần. Hơn nửa năm sau, vợ anh báo tin mang thai.

Mang thai, vợ thay đổi bất thường

Từ ngày có bầu, vợ Tiểu Minh dường như trở nên dịu dàng và quan tâm chồng hơn trước. Cô chủ động chăm sóc cảm xúc của anh, ít cáu gắt, ít than phiền.

Ban đầu, Tiểu Minh nghĩ đó là sự thay đổi tự nhiên của một người sắp làm mẹ.

Thế nhưng, gần đến ngày sinh, anh vô tình đọc được tin nhắn của vợ với một người đàn ông lạ. Những dòng chữ đầy quan tâm và thân mật khiến Tiểu Minh không khỏi bất an.

Khi bị chất vấn, vợ anh giải thích đó chỉ là người quen cũ, không có gì vượt quá giới hạn. Sự mềm mỏng và khéo léo của cô khiến Tiểu Minh dần bỏ qua.

Những lời bàn tán từ họ hàng, làng xóm bắt đầu xuất hiện. Ngay cả mẹ Tiểu Minh cũng sinh nghi, cho rằng con trai mình có thể đã "đổ vỏ" cho người khác. Ảnh minh họa

Đứa trẻ lớn lên, nghi ngờ ngày một rõ rệt

Sau khi con ra đời, mọi chuyện tưởng như lắng xuống. Thế nhưng càng lớn, đứa trẻ càng không có nét giống Tiểu Minh hay bất kỳ ai trong gia đình nội.

Đến khi con tròn một tuổi, sự khác biệt trở nên quá rõ ràng.

Những lời bàn tán từ họ hàng, làng xóm bắt đầu xuất hiện. Ngay cả mẹ Tiểu Minh cũng sinh nghi, cho rằng con trai mình có thể đã "đổ vỏ" cho người khác.

Áp lực từ bên ngoài khiến Tiểu Minh trở nên cáu gắt, nóng nảy và mất dần sự tin tưởng vào vợ.

Quyết định đi xét nghiệm ADN

Không thể chịu đựng thêm, Tiểu Minh yêu cầu vợ đưa con đi xét nghiệm ADN. Người vợ khóc rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Họ đến trung tâm xét nghiệm, lấy mẫu rồi ra về chờ kết quả. Trong thời gian này, Tiểu Minh tình cờ nghe được cuộc điện thoại giữa vợ và giám đốc trung tâm xét nghiệm.

Người vợ liên tục cầu xin, mong đối phương "giúp đỡ", thậm chí sẵn sàng chi thêm tiền để thay đổi kết quả xét nghiệm ADN.

Đề nghị này lập tức bị từ chối, bởi trung tâm khẳng định kết quả xét nghiệm ADN phải tuân thủ đúng quy trình khoa học.

Sự thật được thú nhận trước khi kết quả ADN được công bố

Sau cuộc gọi ấy, người vợ hiểu rằng không thể che giấu mãi. Cô chủ động thú nhận mọi chuyện với Tiểu Minh.

Trong một lần về thăm nhà bố mẹ đẻ, cô gặp lại nhóm bạn cũ, trong đó có người yêu cũ vừa đi xuất khẩu lao động trở về.

Những cuộc gặp gỡ, ăn uống, hát karaoke khiến cảm xúc cũ trỗi dậy, và trong phút yếu lòng, cô đã phản bội chồng.

Khi Tiểu Minh yêu cầu xét nghiệm ADN, cô từng nghĩ có thể mua được kết quả để che giấu sự thật. Nhưng cuối cùng, lương tâm không cho phép cô tiếp tục lừa dối.

Cái giá của sự phản bội

Kết quả xét nghiệm ADN sau đó đã xác nhận điều Tiểu Minh lo sợ nhất. Đứa trẻ không có quan hệ huyết thống với anh.

Cú sốc này khiến Tiểu Minh suy sụp hoàn toàn. Người vợ mà anh tin tưởng, hết lòng yêu thương lại chính là người khiến anh đau đớn nhất.

Một gia đình từng tưởng như hạnh phúc đã tan vỡ chỉ vì phút yếu lòng và sự dối trá kéo dài.

6 dấu hiệu cảnh báo bạn đời ngoại tình dễ bị bỏ qua

Ngoại tình hiếm khi bộc lộ bằng những bằng chứng rõ ràng ngay từ đầu. Thay vào đó, nó thường bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ trong hành vi, thói quen và cách giao tiếp hằng ngày.

Nếu tinh ý, bạn có thể nhận ra những dấu hiệu cảnh báo sớm để kịp thời đối thoại và bảo vệ mối quan hệ của mình.

Một dấu hiệu ngoại tình thường bị bỏ qua là việc bạn đời kể quá kỹ về những sự kiện rất bình thường. Ảnh minh họa

Đột nhiên quan tâm quá mức đến ngoại hình

Khi bạn đời bỗng chăm chỉ tập thể dục, mua sắm quần áo mới, dùng nước hoa thường xuyên hoặc chú ý đến vẻ ngoài nhiều hơn trước, đó có thể chỉ là mong muốn làm mới bản thân.

Tuy nhiên, nếu sự thay đổi này diễn ra đột ngột trong khi trước đây họ không hề quan tâm, bạn nên đặt câu hỏi.

Tiến sĩ tâm lý học người Mỹ Paul Coleman, chuyên gia với hơn 30 năm kinh nghiệm, cho rằng việc thay đổi ngoại hình bất thường có thể là nỗ lực gây ấn tượng với một người khác.

"Nếu lời giải thích không hợp lý, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo về một mối quan hệ ngoài hôn nhân", ông nhấn mạnh.

Chia sẻ quá nhiều chi tiết không cần thiết

Một dấu hiệu ngoại tình khác thường bị bỏ qua là việc bạn đời kể quá kỹ về những sự kiện rất bình thường.

Khi được hỏi về một buổi tiệc công ty hay cuộc gặp gỡ khách hàng, họ liệt kê tên từng người, mô tả món ăn, thậm chí thuật lại diễn biến từng phút.

Giảng viên tâm lý Đại học California Ramani Durvasula cho rằng, người nói dối thường có xu hướng nói nhiều hơn mức cần thiết để tạo cảm giác minh bạch.

"Người trung thực thường trả lời ngắn gọn vì họ không phải cố gắng nhớ lại hay che giấu điều gì", bà phân tích.

Chuyển sang dùng tiền mặt thay vì thẻ

Thay đổi thói quen chi tiêu cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ngoại tình. Chuyên gia trị liệu gia đình David Klow cho biết, thẻ tín dụng dễ truy vết trong khi tiền mặt thì không.

Nếu đối phương từng thích thanh toán bằng thẻ để tích điểm nhưng đột nhiên chỉ dùng tiền mặt, bạn không nên bỏ qua sự bất thường này.

Dĩ nhiên, không phải mọi thay đổi tài chính đều liên quan đến ngoại tình. Tuy nhiên, nếu bạn không tìm được lời giải thích hợp lý, việc thẳng thắn trao đổi là cần thiết để tránh hiểu lầm kéo dài.

Trở nên phòng thủ quá mức

Khi bạn đời liên tục phản ứng gay gắt, né tránh hoặc tự vệ trong những cuộc trò chuyện rất bình thường, đó có thể là biểu hiện của cảm giác tội lỗi hoặc đang che giấu điều gì đó.

Tiến sĩ John Gottman, chuyên gia hàng đầu về hôn nhân gia đình, cho rằng sự phòng thủ là một trong những yếu tố dự báo mạnh mẽ sự đổ vỡ.

"Thay vì lắng nghe và thấu hiểu, các cuộc trò chuyện biến thành tự vệ, khiến xung đột leo thang và vấn đề không được giải quyết", ông nhận định.

Xuất hiện những sở thích hoàn toàn mới

Một ngày nọ, bạn đời bỗng thích trò chơi mạo hiểm dù trước đây sợ độ cao, nghe nhạc cổ điển thay vì rock, hoặc hứng thú với nấu ăn dù trước kia chỉ biết làm vài món đơn giản.

Những thay đổi này đôi khi chỉ là mong muốn trải nghiệm điều mới mẻ, nhưng cũng có thể liên quan đến việc gây ấn tượng với một người khác.

Theo các chuyên gia tâm lý, khi đang say mê ai đó, con người thường chú ý đến từng chi tiết nhỏ để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt "người mới".

Ngôn ngữ cơ thể trở nên khác lạ

Nếu trong lúc trò chuyện, bạn đời thường xuyên lắc lư qua lại, cúi khom người hoặc tránh giao tiếp bằng mắt, đó có thể là tín hiệu của sự lo lắng và bất an.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể người Mỹ Lillian Glass cho rằng, tư thế khom lưng thể hiện sự rút lui, tương tự phản xạ của con người khi cảm thấy xấu hổ hoặc biết mình đã làm điều sai.

Dù không thể khẳng định chỉ dựa vào ngôn ngữ cơ thể rằng đối phương ngoại tình, nhưng đây là dấu hiệu không nên xem nhẹ.