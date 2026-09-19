Bố mẹ chồng quá mê cháu, tôi thấy mình như người thừa

Tôi kết hôn được hai năm. Trước khi sinh con, tôi sống cùng bố mẹ chồng khá hòa thuận. Mọi chuyện chỉ thay đổi từ khi có cháu đầu lòng. Con vừa khóc, bà nội lập tức giành bế rồi bảo: "Ở với mẹ lại quấy rồi". Tối đến, bà nhiều lần muốn cho cháu nằm cùng mình.

Đến ngày con tập ăn dặm, tôi còn chưa kịp chuẩn bị thì bà đã lấy thìa đút cho cháu miếng đầu tiên mà không hỏi. Khi con đi tiêm, làm lễ đầy tháng hay cả nhà đi chơi, ông bà cũng luôn tìm cách bế. Có lần trong lễ đầy tháng, mẹ chồng ôm cháu đứng làm lễ còn bảo tôi ra ngoài quay video. Lúc ấy tôi chợt thấy mình giống người đứng xem hơn là mẹ của đứa trẻ.

Những chuyện nhỏ cứ lặp lại khiến tôi ngày càng khó chịu. Đi du lịch, bà say xe nên đưa cháu cho tôi nhưng vừa khỏe lại đã đòi bế. Xuống xe, bà bảo tôi xách hành lý để bà ôm cháu. Ông nội cũng vậy, hễ thấy tôi đang bế là thường chìa tay đón lấy. Gần đây bố mẹ chồng còn liên tục bảo tôi cứ đi làm sớm, để cháu ở nhà ông bà nuôi. Tôi biết họ yêu cháu và có lẽ chẳng ai cố tình làm tổn thương tôi nhưng tôi bắt đầu có cảm giác họ muốn trở thành những người chăm sóc chính, còn tôi chỉ cần sinh con rồi giao lại. Đáng nói, nhiều lần ông bà bế, con khóc đòi mẹ nhưng họ vẫn cố dỗ thay vì trả lại ngay.

Sau sinh tôi vốn đã dễ buồn, thiếu ngủ và thường xuyên căng thẳng. Bây giờ cứ nghe mẹ chồng nói "đưa đây bà bế" là người tôi lập tức khó chịu. Tôi từng tâm sự với chồng nhưng anh cho rằng bố mẹ chỉ mê cháu đầu lòng, được ông bà hỗ trợ chăm con là điều nhiều người còn mong không có. Tôi cũng tự hỏi có phải mình ích kỷ, nhạy cảm sau sinh hay không.

Tôi nên nói thẳng với bố mẹ chồng để đặt giới hạn, hay cố nhịn vì suy cho cùng ông bà cũng chỉ quá yêu cháu?