Vì sao các cặp đôi hạnh phúc thường duy trì điều này trước khi ngủ?

Có hôm chỉ là hỏi nhau ngày mai có việc gì, hôm khác lại cùng nhắc một chuyện vui xảy ra trong ngày. Điều giữ họ lại không phải nội dung cuộc trò chuyện mà là cảm giác “mình vẫn có một khoảng thời gian dành riêng cho nhau”.

Ảnh minh họa.

Trong ngày, vợ chồng có thể bị cuốn vào rất nhiều vai trò: nhân viên, cha mẹ, con cái của hai bên gia đình. Trước khi ngủ là thời điểm có thể tạm gác những vai trò đó để trở lại với tư cách hai người bạn đời.

Một cuộc trò chuyện ngắn, một cái ôm, nụ hôn chúc ngủ ngon hay vài phút cùng nhau thư giãn đều có thể trở thành nghi thức riêng của mỗi cặp đôi. Sự lặp lại đều đặn tạo cảm giác ổn định và gần gũi.

Không phải cuộc trò chuyện nào cũng liên quan đến chuyện chăn gối. Điều quan trọng là không biến “nghi thức trước khi ngủ” thành một tín hiệu bắt buộc phải quan hệ tình dục. Sự thân mật cần được duy trì ngay cả khi một hoặc cả hai không có ham muốn.

Khi vợ chồng có cảm giác an toàn và không bị gây áp lực, những cử chỉ gần gũi như ôm, nắm tay hay trò chuyện lại có thể giúp đời sống tình dục trở nên tự nhiên hơn. Ham muốn thường khó xuất hiện trong một mối quan hệ đầy căng thẳng nhưng dễ được nuôi dưỡng trong sự tin cậy và yêu thương.

Không cần một nghi thức cầu kỳ. Hai người có thể cùng uống một tách trà, tắt điện thoại, kể cho nhau nghe một điều đáng nhớ trong ngày hoặc đơn giản là ôm nhau vài phút trước khi ngủ.

Điều quan trọng nhất là sự đều đặn. Khi cả hai biết rằng cuối ngày luôn có một khoảng thời gian dành cho nhau, cảm giác được quan tâm và ưu tiên sẽ được củng cố. Đó cũng chính là một trong những cách nhẹ nhàng để giữ lửa hôn nhân qua năm tháng.