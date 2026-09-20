Cho vợ cũ vào nhà trú ngập, vợ mới giận bỏ về nhà mẹ đẻ

Tôi 39 tuổi, vợ mới 26 tuổi, chúng tôi kết hôn gần ba năm và chưa có con chung. Trước đó, tôi từng có sáu năm hôn nhân với vợ cũ 36 tuổi. Chúng tôi ly hôn cách đây bốn năm, con trai 9 tuổi hiện sống với mẹ. Sau khi chia tay, tôi vẫn chu cấp và đón con về chơi vào cuối tuần.

Vợ cũ tái hôn chưa đầy một năm sau khi chúng tôi ly hôn nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài. Hiện cô ấy sống một mình cùng con. Tôi và vợ mới đều biết rõ hoàn cảnh này từ trước khi kết hôn.

Tối ba hôm trước, khoảng 21h, vợ cũ gọi điện nói nhà bị ngập, hỏi tôi có thể cho hai mẹ con sang ngủ nhờ một đêm không. Trời vẫn mưa lớn, con trai tôi cũng đang ở cùng mẹ nên tôi đồng ý.

Tôi nói với vợ mới. Cô ấy bảo nếu vì con thì có thể cho cháu vào ngủ, còn mẹ cháu nên đi khách sạn. Vợ giải thích không muốn người phụ nữ khác ngủ lại nhà dù chỉ một đêm.

Tôi hiểu điều đó nhưng nghĩ đến cảnh vợ cũ phải đưa con đi tìm chỗ ngủ giữa lúc đường sá ngập nước nên không đành lòng. Khoảng 22h, khi hai mẹ con đến nhà, tôi để con vào trước rồi bảo vợ cũ cứ ở lại vì bên ngoài vẫn mưa.

Tôi sắp xếp cho vợ cũ và con trai ngủ ở phòng của khách. Cả đêm không xảy ra chuyện gì.

Sáng hôm sau, khi vợ cũ và con rời đi, vợ mới giận dữ thu dọn quần áo về nhà mẹ đẻ và nói tôi không tôn trọng ý kiến của cô ấy. Cô cho rằng tôi biết cô không đồng ý nhưng vẫn tự quyết định đưa vợ cũ vào nhà. Theo cô ấy, điều khiến mình tổn thương không phải việc tôi chăm sóc con, mà là tôi đã bỏ qua ranh giới cô đặt ra trong cuộc hôn nhân hiện tại.

Tôi giải thích rằng mình và vợ cũ đã ly hôn bốn năm, giữa chúng tôi hiện chỉ còn trách nhiệm với con. Tôi chưa bao giờ có ý định quay lại với cô ấy. Vì vậy, với tôi, việc cho hai mẹ con ngủ nhờ một đêm trong lúc nhà ngập chỉ là giúp con mình vượt qua tình huống khó khăn.

Vợ nói tôi phải lên xin lỗi và thừa nhận mình sai thì cô ấy mới về nhà. Tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân hiện tại, nhưng cũng không muốn sau này mỗi khi con gặp chuyện, mình lại phải cân nhắc việc giúp con có khiến vợ phật ý hay không.

Theo mọi người, tôi có sai khi đưa cả vợ cũ và con vào nhà dù vợ mới đã nói chỉ đồng ý cho con ở lại? Tôi nên xin lỗi vì đã không tôn trọng ý kiến của vợ hay giải thích rằng trong hoàn cảnh ngập lụt, tôi không thể để mẹ của con mình một mình ngoài đường? Nếu ở hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ xử lý thế nào để vừa giữ ranh giới với người cũ, vừa không khiến con cảm thấy bố bỏ mặc mẹ mình lúc khó khăn?