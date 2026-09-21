Song Seung Hun tuổi 50: Ngoại hình quên tuổi, tài sản kếch xù, hôn nhân 'bỏ ngỏ'

Đầu tháng 9, Song Seung Hun thông báo gặp gỡ fan Nhật Bản nhân sinh nhật. Sự kiện mang tên Present được tổ chức ngày 3/10, dự kiến thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ tham dự. Tại Nhật, anh có fan club chính thức SH&Asto Japan, hoạt động bền bỉ và thường niên tổ chức các sự kiện riêng cho fan. Ngoài ra, ngôi sao có lượng fan ổn định tại Trung Quốc, Philippines...

Theo báo chí Hàn, ở tuổi 50, Song Seung Hun giữ được lượng fan khủng nhờ ngoại hình đẹp, sự nghiệp ổn định không scandal. Anh là một trong những sao nam Hàn được yêu mến nhất, xuyên suốt ba thập kỷ.

Song Seung Hun trong poster mới. Ảnh: Nate

Lối sống kỷ luật khiến fan mê, đồng nghiệp nể

Năm 2020, khi xuất hiện trong chương trình I Live Alone, Song Seung Hun chia sẻ về cuộc sống đời thường. Buổi sáng của nam diễn viên bắt đầu bằng chạy bộ, sau đó là tập luyện tại nhà. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn sức khỏe, anh nói: "Nếu không tập thể dục, tôi cảm thấy cơ thể không được khỏe".

Song Seung Hun cho hay công việc luôn đòi hỏi phải giữ hình thể. Ví dụ, năm 2024, khi đóng Hidden Face, anh được yêu cầu phải thể hiện rõ vẻ đẹp ngoại hình. Song Seung Hun đã giảm cân trong khoảng ba tuần, với đợt siết chế độ ăn khắc nghiệt. Trong thời gian đó, anh giảm carbohydrate, chủ yếu ăn một lượng nhỏ các loại hạt và uống nước. Anh mô tả mình gần như "chiến đấu với cơn đói" trong suốt ba tuần. Tài tử đùa: "Vì đói, tính tình tôi cũng trở nên nhạy cảm hơn".

Tập luyện là kỷ luật của Song Seung Hun. Dù không có lịch trình quay phim, anh vẫn duy trì thói quen chạy bộ và tập gym/kháng lực mỗi sáng. Trong lúc chờ tại hậu trường hoặc những khoảng nghỉ ngắn trên quay trường, anh còn tranh thủ tập squat để duy trì cơ hông, đùi và độ săn chắc toàn thân. Khi ghi hình một chương trình tại đảo Jeju, Song Seung Hun chia sẻ thói quen sinh hoạt, trong đó anh dậy sớm chạy bộ ven biển, tập đấm box/kháng lực tại nhà, xay sinh tố rau củ/hạt cho bữa sáng.

Tài tử cũng tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt. Khi xuất hiện trong các chương trình You Quiz on the Block, Salon Drip 2, anh tiết lộ hạn chế tối đa đồ ăn mặn, nhiều dầu mỡ hay quá cay. Khẩu phần ăn hàng ngày chủ yếu là rau xanh, ức gà và các thực phẩm giàu đạm.

Anh duy trì thói quen uống vitamin tổng hợp và các dưỡng chất cần thiết để duy trì sức bền và hệ miễn dịch. Anh cũng bỏ thuốc lá cách đây khoảng 15 năm, và nói đó là "điều tôi làm tốt nhất trong đời".

Kỷ luật của Song Seung Hun khiến đồng nghiệp nể nang. Diễn viên Jo Yeo Jung, khi đóng chung với anh phim Hidden Face (2024), nói ngỡ ngàng trước sự kỷ luật của tài tử. Cô nhận xét anh có vóc dáng đáng kinh ngạc. MC Shin Dong Yup, trong chương trình Zzanbro, khen ngợi Song Seung Hun sở hữu phong độ ổn định nhất trong số các nam tài tử cùng lứa, giữ được đường nét cơ thể săn chắc không khác gì thời kỳ hoàng kim những năm 2000. Nhiều đồng nghiệp trong I Live Alone khi chứng kiến guồng sinh hoạt của anh ở đảo Jeju đều phải trầm trồ trước cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng 6 múi và bờ vai rộng của anh ở tuổi U50.

Từng được truyền thông Hàn gọi là "người đàn ông không tuổi", Song Seung Hun vẫn khiêm tốn. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, khi được hỏi bí quyết, anh bật cười nói đại ý đó là nhờ... trang điểm.

Chờ tình yêu đến, không đi tìm

Song Seung Hun gặp gỡ Triệu Anh Tử giữa tháng 9. Ảnh: Weibo

Năm 2024, khi tham gia show truyền hình, Song Seung Hun bất ngờ tuyên bố: "Tôi sẽ kết hôn trong vòng ba năm tới". Tuy nhiên, cho đến nay, anh tiếp tục gia hạn gói ba năm. Ở tuổi trung niên, anh nhiều lần trở thành đối tượng bị bạn bè, người thân "thúc cưới".

Trong chương trình My Little Old Boy của SBS năm 2024, Song Seung Hun nói nhìn nhận hôn nhân rất thực tế. Chứng kiến bạn bè có người sống hạnh phúc, cũng có người đã ly hôn, anh tin hôn nhân "không đơn giản như những gì người ta hình dung".

Song nhiều lần khẳng định bản thân không phải người theo chủ nghĩa không kết hôn. Anh luôn mong muốn lập gia đình, sinh con và xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Ước mơ lớn của anh là trở thành cha và có con gái. Dù vậy, anh coi trọng yếu tố định mệnh và tin việc gặp gỡ người bạn đời cần có duyên. Tài tử ít khi chủ động nhờ bạn bè giới thiệu xem mắt vì tin tình yêu sẽ đến vào một thời điểm thích hợp.

Song Seung Hun từng tiết lộ khi còn trẻ, anh không lạnh lùng trong tình yêu. Anh kể thời 20 tuổi, từng tìm đến người bạn thân Shin Dong Yup để xin lời khuyên khi thích một cô gái. Khi được khuyên nếu thật sự thích thì hãy làm mọi cách để theo đuổi, Song Seung Hun đã giả vờ ngủ qua đêm trước nhà "crush" để khiến cô bất ngờ.

Khi đề cập đến hình mẫu người vợ lý tưởng, Song ưu tiên những cô gái có diện mạo dịu dàng, nét mặt thuần khiết, hiền lành. Anh muốn tìm kiếm sự bình yên, ấm áp bên người có thể mang lại cảm giác thoải mái thay vì sắc sảo hay quá cá tính.

Tài sản "rủng rỉnh"

Năm 2006, Song Seung Hun mua một tòa nhà 4 tầng gần ga Sinsa với giá 11,4 tỷ won. Anh tiến hành cải tạo, sửa chữa lại tòa nhà và cho thương hiệu Starbucks thuê. Đến năm 2015, anh mua thêm một tòa nhà thương mại cũ nằm ngay phía sau với giá 3,65 tỷ won. Việc thâu tóm cả mảnh đất mặt tiền lẫn khu đất phía sau giúp giá trị tổng thể của khu đất tăng vọt. Theo các chuyên gia bất động sản đánh giá vào cuối năm 2024, tổng giá trị thị trường của cụm bất động sản này đã tăng lên ước tính khoảng hơn 70 - 80 tỷ won, mang lại khoản tiền lời kỷ lục ít nhất 67,8 tỷ won (tương đương hơn 1.200 tỷ VNĐ).

Ngoài tòa nhà trên, Song Seung Hun sở hữu tòa nhà tại Jongno, Gwancheol-dong, Seoul, sau khi mua thông qua công ty gia đình với giá 23,5 tỷ won, năm 2018. Báo chí Hàn Quốc đưa tin đầu năm 2025, anh đã bán thành công tòa nhà này với giá 25,95 tỷ won, đút túi khoản chênh lệch khoảng 2,5 tỷ won (khoảng 46 tỷ VNĐ) sau 6 năm nắm giữ.

Ngoài các bất động sản cho thuê, Song Seung Hun sở hữu căn hộ đắt đỏ tại khu Jamwon-dong, Seocho-gu, Seoul, cùng nhiều bất động sản rải rác khác.

Song Seung Hun ra mắt với vai trò người mẫu quần áo vào năm 1995 và được đánh giá là ngôi sao quốc dân nhờ ngoại hình đẹp, tính cách thân thiện, đời tư không scandal. Anh nổi tiếng qua loạt phim Anh và em, Hạnh phúc bên nhau, Trái tim mùa thu, Hương mùa hè, Phía đông vườn địa đàng... Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh là một trong những ngôi sao giàu có bậc nhất Hàn Quốc. Không chỉ có nhiều bất động sản, anh còn điều hành một công ty giải trí riêng và chuỗi nhà hàng phong cách Italy tại Seoul.