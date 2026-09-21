Sơn Tùng đăng ảnh làm náo loạn bốt Hàng Đậu

Sáng 21/9, Sơn Tùng M-TP chia sẻ loạt ảnh uống cà phê và chụp hình tại bốt Hàng Đậu (Hà Nội). Loạt ảnh nhận được hơn 10.000 lượt thích, hơn 1.000 bình luận sau khi đăng tải chưa đầy một giờ. Anh cũng chọn một thương hiệu cà phê nổi tiếng ở Thủ đô để thưởng thức.

Trong đêm diễn 19/9 tại Hà Nội, nam ca sĩ hẹn người hâm mộ đến khu vực này thưởng thức cà phê trứng.

Lời rủ khiến nhiều khán giả háo hức. Ngay sáng hôm sau, người hâm mộ đã tìm đến bốt Hàng Đậu với hy vọng gặp thần tượng nhưng không thành công.

Sơn Tùng check-in bốt Hàng Đậu (tháp nước Hàng Đậu) - công trình kiến trúc gần 130 năm tuổi của Thủ đô.

Trên Facebook và Threads, nhiều bài đăng của khán giả rủ nhau ra địa điểm này chụp hình, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Một số tài khoản mạng xã hội còn dự đoán những quán cà phê nổi tiếng mà Sơn Tùng có khả năng ghé qua.

Đây không phải lần đầu Sơn Tùng đưa những trải nghiệm đời thường ở Hà Nội vào cuộc trò chuyện với khán giả. Trước lời hẹn uống cà phê trứng, anh từng rủ người hâm mộ uống trà đá vỉa hè, chạy bộ quanh hồ Gươm và đi xích lô. Những cuộc hẹn liên tiếp trở thành câu chuyện được khán giả nhắc lại mỗi khi nam ca sĩ biểu diễn tại Thủ đô.

Điều thú vị là dù Sơn Tùng vẫn thực hiện đúng lời hẹn nhưng người hâm mộ không dễ gặp anh như mong đợi. Khán giả luôn trong trạng thái tò mò liệu cuộc hẹn lần này có diễn ra đúng địa điểm anh đã thông báo, sau đó là hàng loạt cuộc "săn lùng" thần tượng gây xôn xao khắp mạng xã hội.

Một trong những cuộc hẹn được nhắc lại nhiều là lần Sơn Tùng rủ khán giả đi xích lô quanh hồ Gươm trong đêm diễn tại Hà Nội hồi tháng 12/2024.

Trước khi tạm biệt khán giả trong đêm nhạc, nam ca sĩ khẳng định: “Dù có thế nào đi chăng nữa thì ngày mai Sơn Tùng M-TP sẽ đi xích lô dạo quanh Hồ Gươm".

Sơn Tùng luôn biết cách gây chú ý với lời hẹn gặp ở những địa danh nổi tiếng của Hà Nội.

Lời hứa khiến người hâm mộ mong chờ được thấy anh ngồi xích lô trên phố. Tuy nhiên, Sơn Tùng sau đó đăng ảnh đi xích lô ở hồ Tây. Giải thích về việc đổi địa điểm, anh cho biết đến lúc thực hiện mới biết xích lô không được đi vào khu vực Hồ Gươm vào Chủ nhật.

Trước đó, hình ảnh Sơn Tùng ngồi uống trà đá vỉa hè trên phố Bà Triệu (Hà Nội) cũng khiến địa điểm anh ghé trở nên đông khách. Chỉ vài giờ sau khi nam ca sĩ đăng ảnh, nhiều bạn trẻ đã tìm đến quán, mong được ngồi đúng vị trí thần tượng từng ngồi.

Chủ quán phải mang thêm ghế phục vụ khách và đóng cửa sớm trong buổi chiều hôm đó. Một số người đến sau không có cơ hội trải nghiệm như mong muốn.