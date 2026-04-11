Đưa 4 người đi xét nghiệm ADN tìm cha cho con, cái kết ngoài dự đoán

Câu chuyện tréo ngoe về việc xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống của một người mẹ đơn thân đang thu hút sự chú ý.

Con trai hỏi về cha, mẹ rơi vào tình huống khó xử

Cô Mã, sống tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), một mình nuôi con trai 9 tuổi suốt nhiều năm.

Trước đây, cô có lối sống khá tự do trong chuyện tình cảm, nhưng sau khi sinh con, cô quyết định thay đổi, sống kín đáo và tập trung chăm sóc con.

Mọi việc bắt đầu khi cậu bé đi học về và hỏi mẹ về cha ruột của mình. Cậu bé cho biết thường xuyên bị bạn bè trêu chọc vì không có bố, nên rất mong được gặp cha dù chỉ một lần.

Câu hỏi của con khiến người mẹ bối rối, bởi chính cô cũng không chắc ai là cha của đứa trẻ.

Quyết định tìm cha bằng xét nghiệm ADN

Trước thời điểm mang thai, cô Mã từng có quan hệ tình cảm với 4 người đàn ông khác nhau và không sử dụng biện pháp tránh thai.

Điều này khiến việc xác định cha ruột gần như không thể nếu không nhờ đến xét nghiệm ADN.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, cô quyết định liên hệ từng người đàn ông để đề nghị cùng thực hiện xét nghiệm. May mắn, cả 4 người đều đồng ý hợp tác.

Đến lần xét nghiệm ADN thứ tư cho kết quả người đàn ông mà cô từng chia tay khi anh ra nước ngoài sinh sống chính là cha ruột của cậu bé. Ảnh minh họa

Ba lần xét nghiệm ADN đều cho kết quả không trùng khớp

Người đàn ông đầu tiên được cô Mã đưa tới trung tâm xét nghiệm ADN, nhưng kết quả cho thấy hai người không có quan hệ huyết thống.

Không bỏ cuộc, cô tiếp tục đưa hai người đàn ông khác đi xét nghiệm. Tuy nhiên, cả hai lần này kết quả vẫn không trùng khớp với cậu bé.

Việc liên tiếp nhận kết quả âm tính khiến người mẹ càng thêm lo lắng, nhưng cô vẫn quyết tâm tìm ra sự thật để giải đáp thắc mắc cho con.

Cha ruột ở tận nước ngoài

Đến lần xét nghiệm ADN thứ tư, kết quả cuối cùng cũng làm sáng tỏ mọi chuyện.

Người đàn ông mà cô từng chia tay khi anh ra nước ngoài sinh sống chính là cha ruột của cậu bé.

Đây là kết quả khiến cô Mã bất ngờ, bởi họ đã không còn liên lạc trong thời gian dài.

Hiện người đàn ông này đã lập gia đình và có con ở nước ngoài. Tuy nhiên, vợ anh tỏ ra thông cảm và đồng ý để chồng nhận con.

Xét nghiệm ADN chỉ để làm rõ quan hệ huyết thống

Cô Mã và con trai cho biết mục đích của việc xét nghiệm ADN chỉ là tìm lại cha ruột cho cậu bé, không yêu cầu người đàn ông phải chu cấp hay gánh vác trách nhiệm tài chính.

Câu chuyện cho thấy vai trò quan trọng của xét nghiệm huyết thống trong việc giải quyết những khúc mắc gia đình, giúp những người trong cuộc có được câu trả lời rõ ràng và ổn định tâm lý.

5 thách thức khi làm cha mẹ đơn thân và cách vượt qua

Làm cha mẹ đơn thân không chỉ là hành trình nuôi con một mình mà còn là quá trình đối mặt với nhiều áp lực tâm lý, tài chính và xã hội.

Những khó khăn này đôi khi khiến người trong cuộc cảm thấy mất năng lượng, giảm sự tự tin và ảnh hưởng đến hạnh phúc cá nhân.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận đúng cách, việc trở thành cha mẹ đơn thân vẫn có thể là một trải nghiệm sống tích cực, giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Không ít cha mẹ đơn thân phải đối mặt với những ánh nhìn và sự phán xét từ xã hội. Ảnh minh họa

Cô đơn và khoảng trống cảm xúc

Ly hôn hoặc mất đi người bạn đời thường để lại khoảng trống lớn trong cuộc sống. Một trong những thách thức lớn của cha mẹ đơn thân là không có người để chia sẻ hay dựa vào khi gặp khó khăn.

Sự cô đơn càng rõ rệt hơn khi trở về ngôi nhà vắng lặng, đặc biệt với những người không sống cùng con cái mỗi ngày.

Trạng thái này kéo dài dễ khiến cảm xúc tiêu cực tích tụ và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Để vượt qua, cha mẹ đơn thân cần chủ động thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng góc nhìn tích cực hơn.

Việc dành nhiều thời gian cho con, tham gia các hoạt động cộng đồng, gặp gỡ bạn bè hoặc theo đuổi sở thích cá nhân sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng.

Khi cuộc sống được lấp đầy bằng những hoạt động ý nghĩa, cảm giác cô đơn cũng dần giảm bớt.

Khó khăn trong việc dạy con kỷ luật

Gánh nặng tài chính và trách nhiệm một mình chăm sóc con khiến nhiều cha mẹ đơn thân không có đủ thời gian theo sát con cái.

Điều này có thể khiến trẻ thiếu định hướng, dễ hình thành hành vi chống đối hoặc thiếu kỷ luật. Đồng thời, những biến động trong gia đình cũng khiến trẻ dễ bị tổn thương về mặt cảm xúc.

Để khắc phục, cha mẹ cần thiết lập những nguyên tắc rõ ràng trong việc nuôi dạy con. Nếu có thể, việc duy trì trao đổi với người cũ để thống nhất cách giáo dục con sẽ giúp trẻ có môi trường ổn định hơn.

Trong trường hợp một bên qua đời, sự hỗ trợ từ ông bà và người thân cũng rất cần thiết. Ngoài ra, sự tư vấn của chuyên gia tâm lý có thể giúp trẻ giải tỏa cảm xúc và thích nghi tốt hơn với hoàn cảnh mới.

Lòng tự trọng bị ảnh hưởng bởi định kiến xã hội

Không ít cha mẹ đơn thân phải đối mặt với những ánh nhìn và sự phán xét từ xã hội. Đặc biệt, những người từng ly hôn đôi khi bị đánh giá tiêu cực thay vì nhận được sự cảm thông.

Những lời nhận xét thiếu tích cực từ người xung quanh dễ khiến họ nghi ngờ bản thân và đánh mất sự tự tin.

Điều quan trọng là cha mẹ đơn thân cần học cách kết nối với những người thực sự thấu hiểu và tôn trọng hoàn cảnh của mình.

Tham gia các hoạt động phát triển bản thân, học kỹ năng mới hoặc xây dựng các mối quan hệ tích cực sẽ giúp củng cố lòng tự trọng.

Khi tự tin hơn, bạn sẽ không còn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những đánh giá bên ngoài.

Cảm giác tội lỗi kéo dài

Sau ly hôn hoặc biến cố gia đình, nhiều cha mẹ đơn thân thường mang cảm giác tội lỗi. Họ tự hỏi liệu mình có thể làm tốt hơn hay không, lo lắng con cái sẽ đánh giá mình trong tương lai, hoặc tiếc nuối về mối quan hệ đã mất.

Những suy nghĩ này nếu kéo dài có thể khiến họ mất đi sự lạc quan và động lực sống.

Để vượt qua, việc chấp nhận hoàn cảnh là điều cần thiết. Không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cách bước tiếp.

Khi nhìn nhận rằng mình đã đưa ra quyết định tốt nhất trong hoàn cảnh lúc đó, bạn sẽ nhẹ nhõm hơn và có thêm năng lượng để tập trung xây dựng tương lai cho bản thân và con cái.

Gánh nặng tài chính

Trong gia đình đầy đủ, trách nhiệm tài chính thường được chia sẻ giữa hai người. Khi trở thành cha mẹ đơn thân, toàn bộ áp lực này dồn lên vai một người, khiến nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng.

Nếu không quản lý tốt, khó khăn tài chính có thể ảnh hưởng đến cả chất lượng cuộc sống và thời gian dành cho con.

Để giảm bớt áp lực, cha mẹ đơn thân cần chủ động lập kế hoạch tài chính rõ ràng. Việc điều chỉnh chi tiêu, ưu tiên những nhu cầu thiết yếu và cùng con trao đổi về cách tiết kiệm sẽ giúp gia đình ổn định hơn.

Quan trọng hơn, đừng để việc chạy theo thu nhập khiến bạn mất đi thời gian quý giá bên con, bởi trong giai đoạn này, trẻ cần sự hiện diện và đồng hành của cha mẹ hơn bao giờ hết.