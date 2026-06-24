Xét nghiệm ADN, người phụ nữ phát hiện người chú quá cố là cha ruột

Suốt 36 năm, Casey O'Connor, sống tại bang New South Wales, Australia, luôn tin Alana Horton là chị em họ thân thiết, còn người đàn ông cô gọi là chú chỉ là một thành viên trong gia đình. Mãi đến khi hai lần xét nghiệm ADN liên tiếp cho kết quả bất ngờ, cô mới biết người chú ấy thực chất là cha ruột, còn Alana là chị gái cùng cha khác mẹ.

"Điều tích cực nhất là tôi nhận ra người bạn thân nhất thời thơ ấu hóa ra luôn là chị gái mình. Điều đó lý giải vì sao chúng tôi gắn bó đặc biệt suốt ngần ấy năm", Casey chia sẻ với People.

Alana Horton (trái) và Casey O' Connor. Ảnh: Instagram Casey O' Connor

Từ nhỏ, Casey và Alana gần như lớn lên cùng nhau. Hai gia đình sống cạnh nhà, hai cô bé cùng trải qua những kỳ nghỉ hè, cùng chơi đùa, nghĩ ra những điệu nhảy ngộ nghĩnh để biểu diễn trước người thân. Trong ký ức của Casey, Alana không chỉ là chị em họ mà còn là người bạn thân nhất.

Theo thời gian, người thân, bạn bè, thậm chí cả những người mới gặp đều nhận xét hai người có nhiều nét giống nhau. Tuy nhiên, Casey chưa từng nghi ngờ điều gì, chỉ nghĩ đó là sự tương đồng tự nhiên giữa những người có quan hệ họ hàng.

"Tôi luôn nghĩ chúng tôi giống nhau vì có chung huyết thống. Không ngờ phía sau lại là một câu chuyện hoàn toàn khác", cô nói.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2020, khi Alana bất ngờ gọi điện cho Casey trong lúc cô đang làm việc. Alana kể mẹ mình vừa thú nhận bà từ lâu nghi ngờ mẹ Casey từng có quan hệ tình cảm với chồng bà vào đúng thời điểm mẹ Casey mang thai cô.

Thông tin khiến Casey bàng hoàng. "Tôi gần như chỉ cười cho qua và nghĩ đó lại là một câu chuyện kỳ lạ khác trong gia đình", cô nhớ lại.

Thời điểm đó, Casey đang vật lộn với chứng lo âu, trầm cảm và lòng tự trọng thấp. Cô thừa nhận đã cố gắng gạt bỏ những nghi ngờ về thân thế, cho đến khi bắt đầu trị liệu tâm lý và cảm thấy đủ mạnh mẽ để đi tìm câu trả lời.

Năm 2024, Casey được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tiền kinh nguyệt (PMDD), một rối loạn tâm trạng liên quan đến hormone. Trong quá trình điều trị và tìm hiểu tiền sử bệnh tật của gia đình, cô nhận ra mình gần như không có thông tin về nguồn gốc sinh học.

Nhiều người thân, bạn bè, thậm chí cả những người mới gặp đều nhận xét Casey và Alana có nhiều nét giống nhau. Ảnh: Instagram Casey O' Connor

Điều đó thôi thúc Casey thực hiện xét nghiệm ADN vào tháng 2/2025. Người đàn ông đã nuôi dưỡng cô từ nhỏ cũng đồng ý tham gia xét nghiệm. Kết quả xác nhận hai người không có quan hệ huyết thống.

"Trong thời gian chờ kết quả, tôi liên tục xem lại những bức ảnh cũ và nhận ra chúng tôi thực sự không có nhiều nét giống nhau như tôi vẫn nghĩ", cô kể.

Một năm sau, Casey và Alana tiếp tục xét nghiệm ADN. Kết quả cuối cùng xác nhận hai người là chị em cùng cha khác mẹ, đồng thời cho thấy người đàn ông Casey luôn gọi là chú chính là cha ruột của cô. Khi ấy, cả cha ruột lẫn mẹ Casey đều đã qua đời, khiến nhiều câu hỏi về quá khứ sẽ không bao giờ có lời giải đáp.

Dù vậy, Casey khẳng định sự thật này không làm thay đổi tình cảm cô dành cho người đã nuôi nấng mình. "Ông ấy luôn là chỗ dựa lớn nhất trong cuộc đời tôi. Với tôi, ông vẫn luôn là cha", cô nói.

Thay vì xem phát hiện này là một mất mát, Casey coi đó là cơ hội để hiểu rõ hơn về mối gắn kết đặc biệt giữa cô và Alana.

"Tôi không cảm thấy mình mất đi 35 năm tình chị em. Tôi chỉ thấy biết ơn vì giờ đây chúng tôi hiểu rõ hơn về nhau và về lý do vì sao luôn thân thiết đến vậy", cô chia sẻ.

Sau khi công khai câu chuyện trên TikTok, Casey nhận được hàng nghìn tin nhắn từ những người từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Cô cho biết việc chia sẻ trải nghiệm, cùng quá trình trị liệu tâm lý, đã giúp mình dần vượt qua mặc cảm và nhận ra bản thân không hề đơn độc.

"Tôi không xấu hổ về những gì đã xảy ra vì đó là điều tôi không thể kiểm soát. Nếu câu chuyện của tôi có thể giúp dù chỉ một người cảm thấy bớt cô đơn, tôi sẽ rất hạnh phúc", Casey nói.