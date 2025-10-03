Đừng nhầm lẫn bạo lực với tình yêu

Chương trình "Chị em gỡ rối" tuần này với chủ đề “Vũ phu” đã mang đến những chia sẻ đầy thẳng thắn từ diễn viên Phương Dung, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A và MC Phương Uyên. Câu chuyện bạo lực gia đình, sự chịu đựng âm thầm của người vợ và hệ lụy đằng sau đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh: bạo lực không bao giờ là tình yêu.

Trong chương trình, MC Phương Uyên giới thiệu câu chuyện về một người chị gái bị chồng đánh đập mỗi khi ông ta say xỉn. Người đàn ông sau cơn say lại xin lỗi, năn nỉ, khiến vợ mềm lòng. Gia đình nhiều lần khuyên can, thậm chí bức xúc buông lời “quen bị đánh” nhưng người vợ vẫn chọn cam chịu để nỗi đau kéo dài.

Diễn viên Phương Dung thừa nhận từng chứng kiến cảnh đàn ông đánh vợ nhưng chưa dám can thiệp trực diện vì lo ngại nguy hiểm. Theo bà, một kẻ đủ tàn nhẫn với vợ thì cũng có thể gây hấn với bất kỳ ai. Nữ diễn viên nhấn mạnh sự nhẫn nhịn của phụ nữ không hề giữ được gia đình mà chỉ bào mòn thể xác, tinh thần và gieo tổn thương cho con cái.

Tiến sĩ Tô Nhi A phân tích, rượu chỉ là cái cớ. Gốc rễ nằm ở sự tu dưỡng và trách nhiệm. Người biết rõ uống rượu sẽ khiến mình hung hăng mà vẫn tiếp tục, nghĩa là đã cố tình bỏ mặc hậu quả. Theo bà, “quen bị đánh” thực chất là hiện tượng hợp thức hóa nỗi đau, khiến phụ nữ chấp nhận mà không hành động. Bạo lực gia đình không chỉ là chuyện riêng tư mà liên quan đến luật pháp và an toàn xã hội.

Câu chuyện thứ hai được gửi về chương trình còn nghiêm trọng hơn: một người chồng không chỉ đánh vợ mà còn ra tay với cả mẹ vợ khi bà can ngăn. Người anh trai phẫn nộ làm đơn kiện, trong khi người vợ vừa cầu xin gia đình bỏ qua vừa muốn giữ hạnh phúc, rơi vào thế khó xử.

Theo diễn viên Phương Dung, đây không còn là chuyện rượu chè mà là bản chất vũ phu. Nếu kéo dài, hậu quả có thể là án mạng. MC Phương Uyên cho rằng việc người anh trai làm đơn kiện không phải quay lưng, mà chính là cách bảo vệ em gái.

Tiến sĩ Tô Nhi A nhấn mạnh: nạn nhân bạo hành thường bám víu vào những điểm tốt ít ỏi nơi thủ phạm, từ đó trì hoãn quyết định dứt khoát. Tuy nhiên, bạo lực là sự đe dọa trực tiếp đến sinh tồn. Chuyên gia đề xuất hai hướng can thiệp: phòng ngừa (giảm yếu tố kích động, tạo lối thoát) và thay đổi hành vi (học kiểm soát tức giận, trị liệu). Nếu không có chuyển biến rõ rệt, người vợ cần kiên quyết ly thân, thậm chí nhờ pháp luật bảo vệ.

Kết lại cuộc trò chuyện, MC Phương Uyên nhấn mạnh: “Bạo lực chưa bao giờ là giải pháp đúng”. Diễn viên Phương Dung khẳng định, im lặng chỉ khiến nỗi đau lan rộng. Tiến sĩ Tô Nhi A gọi đây là hồi chuông cảnh tỉnh: không có thứ bạo lực nào được phép nhân danh tình yêu. Tình yêu đích thực phải mang lại sự an toàn và bình yên.