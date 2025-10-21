Diễn biến vụ 4 nghệ sĩ nam bị bắt

Theo New Talk, sau khi Vương Đại Lục bị bắt vào đầu năm, vụ án nghệ sĩ Đài Loan (Trung Quốc) trốn nghĩa vụ quân sự có diễn biến mới trong ngày 21/10. Vào sáng cùng ngày, nhiều nghệ sĩ khác là Trần Bách Lâm, Tu Kiệt Khải, Trương Thư Vĩ (thành viên nhóm Energy) và Tiểu Kiệt (thành viên nhóm Lollipop F) bị áp giải đến cơ quan chức năng để lấy lời khai.

Gây sốc nhất trong số đó phải kể đến Tu Kiệt Khải, vì anh là chồng của ảnh hậu Kim Mã, Giả Tịnh Văn.

Giả Tịnh Văn bị sốc khi chồng bị bắt. Ảnh: Vogue Đài Loan.

Yahoo đưa tin vào thời điểm chồng bị bắt, nữ diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long ký đang quay phim ở Hạ Môn (Trung Quốc).

Sau khi hay tin, cô thông qua công ty quản lý đưa ra phát ngôn chính thức: "Phối hợp điều tra, làm rõ sự thật là trách nhiệm của mỗi người. Nhưng vì sự việc xảy ra quá đột ngột, các điều tra viên sáng sớm đã ập vào nhà và còng tay chồng tôi, khiến các con bị hoảng sợ. Tôi vô cùng sốc và lo lắng".

Truyền thông Đài Loan cho hay Tu Kiệt Khải thừa nhận với cảnh sát đã chi 150.000 Đài tệ (gần 4.900 USD) để làm giả hồ sơ bệnh án thành bị mắc bệnh cao huyết áp.

Ban đầu, anh muốn xin miễn nghĩa vụ nhưng không thành. Theo hồ sơ, nam diễn viên 42 tuổi được phân công thực hiện nghĩa vụ thay thế tại Cục Dân chính thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào tháng 6/2016.

Anh vốn dĩ phải thực hiện nghĩa vụ trong một năm. Tuy nhiên, vào tháng 9 cùng năm, Giả Tịnh Văn thông báo mang thai 4 tháng. Pháp luật Đài Loan (Trung Quốc) quy định nếu có con chưa đủ 12 tuổi và vợ mang thai trên 6 tháng, quân nhân có thể xin xuất ngũ sớm. Tu Kiệt Khải đáp ứng điều kiện này, được xuất ngũ vào ngày 29/11/2016. Tổng thời gian phục vụ chỉ 5 tháng.

Giả Tịnh Văn (SN 1974) và Tu Kiệt Khải (SN 1983) là cặp chị - em nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ, với khoảng cách 9 tuổi. Bất chấp cách biệt về tuổi tác và danh tiếng, họ vẫn được ca ngợi là gia đình kiểu mẫu trong ngành giải trí Đài Loan.

Cả hai gặp nhau vào năm 2014 khi đóng cùng phim Mẹ hổ bố mèo. Trong quá trình hợp tác, hai người phải lòng nhau.

Vào cùng năm, Giả Tịnh Văn xác nhận tin hẹn hò, đồng thời thông báo mang thai con của người yêu kém tuổi. Con gái đầu lòng, tên thân mật là Bubu, chào đời vào tháng 8/2015.

Hai người đăng ký kết hôn vào năm 2015. Đến năm 2017, họ chào đón bé gái thứ 2.

Trước Tu Kiệt Khải, Giả Tịnh Văn từng kết hôn với thiếu gia Tôn Chí Hạo (2005-2009). Hai người có một con gái chung, bé Ngô Đồng. Hiện tại, bé Ngô Đồng sống cùng mẹ và cha dượng.

Không chỉ Giả Tịnh Văn, vợ của Trương Thư Vĩ, Tạ Kinh Dĩnh, cũng thông qua công ty quản lý cho biết: “Người quản lý đang đi cùng để nắm rõ tình hình. Vì Tạ Kinh Dĩnh còn lịch quay phim, sẽ ưu tiên hoàn thành công việc trước".

Ngoài các nghệ sĩ trên, thành viên Khôn Đạt của nhóm nhạc Energy cũng trong diện bị nghi ngờ trốn nghĩa vụ quân sự. Anh được biết đã lên chuyến bay đến Vancouver, Canada rạng sáng cùng ngày theo lịch trình công việc.

Trong khi đó, Tiểu Kiệt thừa nhận đã chi 300.000 Đài tệ (gần 9.800 USD) để trốn tránh nghĩa vụ quân sự.