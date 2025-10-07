Càng rõ ràng chuyện tiền bạc, tình cảm càng bền chặt

Ca sĩ Hải Yến, MC Phương Uyên và Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A chia sẻ chân thành về mối quan hệ giữa giá trị vật chất và tình cảm gia đình.

Chủ đề “Tiền bạc và tình thân” của chương trình Chị em gỡ rối mở đầu bằng câu chuyện của một khán giả gặp rắc rối khi miếng đất vợ chồng chị trả góp suốt bốn năm vẫn đứng tên ba chồng. Khi ba lâm bệnh, chồng chị đề nghị sang tên để tránh rắc rối pháp lý, nhưng lại bị hiểu lầm là do con dâu “xúi giục”.

Từ tình huống này, MC Phương Uyên đặt câu hỏi: “Tiền bạc có thể khiến tình thân rạn nứt không?”.

Ca sĩ Hải Yến cho biết mình may mắn khi bố mẹ chồng luôn rõ ràng về tài sản và dặn các con phải đoàn kết, sẻ chia. Cô thừa nhận nhiều gia đình thường ngại nói chuyện tiền bạc vì sợ bị hiểu lầm là toan tính, nhưng chính sự mập mờ đó lại là mầm mống của mâu thuẫn.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A phân tích, trong các xung đột tài chính, cha mẹ thường có xu hướng quy trách nhiệm cho con dâu hoặc con rể, ít khi nhìn lại con ruột. Điều này bắt nguồn từ tâm lý bênh con và né tránh cảm giác thất bại trong việc dạy dỗ. Bà nhấn mạnh: “Sự minh bạch phải bắt đầu ngay từ đầu. Khi người cha mua đất và con cái trả tiền, việc sang tên sớm là cần thiết để tránh hiểu lầm.”

Tiến sĩ Tô Nhi A nhận định, mâu thuẫn kinh tế trong gia đình thường phát sinh vì thiếu ràng buộc rõ ràng.

Theo Tiến sĩ, người chồng trong câu chuyện không sai về lý khi muốn sang tên, nhưng sai về tình vì chọn sai thời điểm. Lúc này, vợ chồng nên thống nhất ưu tiên: giữ tình thân hay làm rõ tài sản và phải sẵn sàng chấp nhận hệ quả của lựa chọn đó.

Ca sĩ Hải Yến đồng tình: “Nếu đã nói ra thì khó rút lại. Đôi khi phải đi đến cùng, vừa minh bạch tài chính, vừa làm trọn nghĩa vụ của người con.”. Cô cho rằng họp gia đình, trao đổi thẳng thắn là cách tốt nhất để giữ hòa khí và ngăn mâu thuẫn pháp lý sau này.

Chương trình tiếp tục với câu chuyện khác: hai chị em góp vốn mua đất, khi cần tiền, người em muốn bán nhưng chị gái không đồng ý, chỉ chịu trả lại vốn ban đầu. Tình huống này khiến người em lâm vào thế khó.

Tiến sĩ Tô Nhi A nhận định, mâu thuẫn kinh tế trong gia đình thường phát sinh vì thiếu ràng buộc rõ ràng. “Với người ngoài, ta có hợp đồng, thời hạn. Với người thân, ta lại cả nể, nhập nhằng,” bà nói. Về pháp lý, người chị không sai, nhưng về tình thì cứng nhắc, khiến tình thân rạn nứt.

Ca sĩ Hải Yến đúc kết: “Tiền bạc càng rạch ròi, tình cảm càng bền lâu.”

Ca sĩ Hải Yến cho rằng, người em nên ưu tiên tình cảm, có thể thương lượng giảm phần chênh lệch để giữ hòa khí. Còn Tiến sĩ Tô Nhi A nhấn mạnh: “Tiền không tạo nên tình thân, nhưng cách ứng xử với tiền thể hiện nhân phẩm. Nếu người chị thật sự thương em, đã không để em rơi vào cảnh ấy.”

Khép lại chương trình, ca sĩ Hải Yến đúc kết: “Tiền bạc càng rạch ròi, tình cảm càng bền lâu.” MC Phương Uyên đồng tình, cho rằng sự rõ ràng trong hợp tác hay đầu tư chính là “liều vaccine” giúp tránh đổ vỡ.

Tiến sĩ Tô Nhi A kết luận: “Giữ được tiền là khôn ngoan, nhưng giữ được tình thân cần nhiều hơn thế — đó là sự minh bạch, can đảm và chân thành.”