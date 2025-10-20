Lộ diện 4 ‘nhà leo núi’ chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25

Trải qua những phần thi đầy gay cấn, 4 chiến binh xuất sắc nhất Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đã lộ diện, đó là: Lê Quang Duy Khoa đến từ THPT chuyên Quốc Học - Huế, TP. Huế; Nguyễn Nhựt Lam - THPT Cái Bè, Đồng Tháp; Đoàn Thanh Tùng - THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, Khánh Hòa và Trần Bùi Bảo Khánh - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

4 chiến binh xuất sắc nhất sẽ cùng bước vào trận đấu trí đỉnh cao tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Ai sẽ chạm tay vào vòng nguyệt quế?

Như vậy 4 điểm cầu chung kết năm thứ 25 là Huế - Đồng Tháp - Khánh Hòa - Hà Nội. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 Chủ nhật ngày 26/10/2025 và được truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Đường lên đỉnh Olympia là cuộc thi, sân chơi bổ ích dành cho học sinh THPT trên khắp cả nước. Lên sóng từ năm 1999, đến nay, chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã có 24 "nhà leo núi" giành được vòng nguyệt quế, trong đó, có 4 quán quân là nữ và 20 quán quân là nam.