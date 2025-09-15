Cú sốc “tấn công mạng”

Những cú “like”, “share” vô tình tiếp tay cho bạo lực ngôn từ.

Chương trình "Chị em gỡ rối" tuần này với chủ đề “Tấn công mạng” đã khắc họa những lát cắt gai góc của đời sống online. Diễn viên Trà Ngọc, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A và MC Phương Uyên cùng mổ xẻ hiện tượng công kích tập thể trên mạng xã hội – nơi ranh giới giữa “ảo” và “thật” ngày càng mong manh.

Mở đầu là câu chuyện của một khán giả nội trợ. Chỉ vì để lại bình luận dưới ảnh một nghệ sĩ ăn mặc gợi cảm, chị bất ngờ trở thành mục tiêu công kích. Hàng loạt tài khoản mạng “đào” ảnh cũ, lôi cả gia đình vào cuộc, thậm chí bịa đặt thông tin bôi nhọ. “Tôi chỉ nghĩ là câu nói vu vơ, không ngờ bị phán xét tập thể đến mức mất ăn mất ngủ, sợ cả Internet,” chị chia sẻ.

Diễn viên Trà Ngọc cho rằng sai lầm nằm ở chỗ xem nhẹ sức nặng của một bình luận. “Không có nhận xét nào là vu vơ cả, vì đã bấm nút gửi nghĩa là có ý thức hành động,” Tiến sĩ Tô Nhi A nhấn mạnh.

Trà Ngọc thừa nhận bản thân từng trải qua khủng hoảng tinh thần vì những cơn bão bình luận ác ý. Cô khuyên, cách tốt nhất là giữ bình tĩnh, sai thì nhận, đúng thì im lặng để thời gian xoa dịu. MC Phương Uyên đặt câu hỏi: phải chăng ẩn danh, tâm lý đám đông hay áp lực xã hội khiến “tấn công mạng” ngày càng lan rộng?

Theo Tiến sĩ Tô Nhi A, gốc rễ không nằm ở công nghệ mà ở chính con người: “Ai có đời sống ổn định thì không biến thế giới online thành nơi xung đột.”

Câu chuyện thứ hai khiến khán giả lặng người. Một nữ sinh viên năm cuối bị người yêu cũ tung ảnh riêng tư cùng lời lẽ xúc phạm. Ban đầu cộng đồng mạng bênh vực, nhưng khi xuất hiện tin nhắn bất lợi, cô lập tức bị quay lưng, trở thành tâm điểm chỉ trích. Sự xoay chiều tàn nhẫn khiến cô suy sụp, thậm chí từng nghĩ đến việc biến mất.

Tiến sĩ Tô Nhi A khẳng định: giải pháp đúng đắn nhất là nhờ pháp luật can thiệp, đồng thời gia đình cần hỗ trợ tinh thần để tránh bi kịch. Trà Ngọc thì chỉ ra sự nguy hiểm của việc biến chuyện riêng thành “món ăn chung” cho cộng đồng mạng.

Theo phân tích của chuyên gia, việc ẩn danh khiến nhiều người trẻ xem công kích là “trò vui”. Những cú “like”, “share” vô tình tiếp tay cho bạo lực ngôn từ. Tiến sĩ Tô Nhi A cảnh báo: phản biện xã hội vốn là nhu cầu tự nhiên, nhưng khi thiếu trải nghiệm sống, người ta dễ cuốn vào làn sóng tiêu cực.

“Không có lửa thì sao có khói. Bản thân mỗi người cần tự bảo vệ hình ảnh, đừng dễ dãi với đời tư. Nếu chẳng may bị tấn công, điều quan trọng là quản lý cảm xúc, tìm lại cân bằng và tin vào sự thật,” bà nhấn mạnh.

Kết thúc chương trình, cả diễn viên Trà Ngọc lẫn Tiến sĩ Tô Nhi A đều đồng thuận: mạng xã hội không còn là “ảo”. Mỗi lời nói, mỗi hành vi online đều có thể gây tổn thương thật. Trong thời đại thông tin lan truyền nhanh và dễ bị cắt ghép, sự cẩn trọng và văn minh trong ứng xử trở nên quan trọng gấp nhiều lần so với ngoài đời thực.