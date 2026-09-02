Chủ ngôi nhà đứng vững trong lũ quét ở Nepal: "Tử Thần đã nhìn thẳng chúng tôi"

Tóm tắt nhanh: · Ngôi nhà màu xanh đứng vững trong lũ quét ở Nepal là nơi 6 người trú ẩn khi thảm họa ập đến. · Họ đã mắc kẹt gần 2 giờ và cảm thấy cái chết đã ở rất gần. · Bé trai 7 tuổi trong gia đình đã rời nhà đi học chỉ khoảng 15 phút trước khi thảm họa xảy ra và may mắn là em cũng an toàn.

Ngôi nhà màu xanh đứng vững trong lũ quét ở Nepal đang được cả thế giới nhắc đến. Nó được gọi là "ngôi nhà kỳ diệu", là "biểu tượng của hy vọng".

Những hình ảnh được ghi lại cho thấy những người trong ngôi nhà màu xanh đứng co cụm trên ban công trong khi nước lũ cuồn cuộn mang theo bùn đất, đá và cây cối tràn qua xung quanh.

Ngôi nhà màu xanh đứng vững giữa lũ quét ở Nepal. Ảnh: Instagram.

Giờ đây, chủ nhân ngôi nhà đã kể lại câu chuyện sống sót của họ trong khi họ mắc kẹt giữa thảm họa lũ quét.

Tiếng đá vỡ và dòng nước ập tới

Chủ nhân của ngôi nhà màu xanh là bà Laxmi, 42 tuổi, và chồng là ông Prakash Pandey Pyakurel, 45 tuổi, theo trang The Telegraph.

Hôm 26/8, ông bà Pyakurel đang ở một cửa hàng cách nhà vài mét thì nghe tiếng nhiều người la lên rằng có lũ. Hai người vội chạy về nhà.

Khi ấy, con trai 7 tuổi của họ là Prayan đã đi học từ khoảng 15 phút trước. Con gái 11 tuổi của họ là Pradisha đang chuẩn bị ra ngoài cùng bà nội là Bhakta Kumari, 65 tuổi.

Nhưng nghe thấy tiếng đất đá ầm ầm và tình hình có vẻ hỗn loạn, ông bà Pyakurel bảo bà Kumari và con gái Pradisha ở lại nhà.

Bố chồng của bà Laxmi là ông Chhatri Bahadur, 69 tuổi, cũng đang ở nhà. Lúc ấy, một người hàng xóm là Hari Krishna cũng chạy vào nhà bà Laxmi để trú.

Vậy là tổng cộng 6 người mắc kẹt trong ngôi nhà.

Người trong ngôi nhà màu xanh lên sân thượng vẫy cờ làm tín hiệu cầu cứu. Ảnh: BBC, Yahoo!.

Gần 2 giờ tưởng không thể sống sót

Nước tiếp tục dâng, 6 người trong nhà phải di chuyển lên cao. Khi tầng 3 cũng bị ngập, họ lên tầng 4 tìm cách kêu cứu.

Họ đứng trên ban công nhìn dòng nước lũ tàn phá khu phố. Nước sông Trishuli dâng cao, dường như tất cả, ngoại trừ ngôi nhà của họ, đều bị phá hủy.

"Chúng tôi đã thấy cái chết ở rất gần. Tử Thần nhìn chằm chằm vào từng người trong chúng tôi. Chúng tôi nghĩ đây là những giây phút cuối cùng của mình. Tôi nói với gia đình rằng nếu phải chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau" - bà Laxmi kể với tờ The Telegraph.

Gia đình bà Laxmi. Ảnh: Yahoo!.

Họ mắc kẹt trong nhà gần 2 giờ trong khi ​​dòng nước lũ, mang theo băng và các mảnh vỡ, ập vào ngôi nhà từ các phía, khiến nhà rung chuyển, theo trang Independent.

“Chúng tôi rất sợ hãi. Chúng tôi nghĩ đây là thời khắc tận thế" - bà Laxmi nói. Bà cố gọi điện cho họ hàng để nói lời từ biệt nhưng tín hiệu điện thoại rất kém nên 2 bên không nghe được nhau.

Các công trình xung quanh biến mất trong dòng nước xiết. "Khi nước lũ ập vào nhà, chúng tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ bị cuốn trôi. Mỗi tiếng va đập mạnh đều khiến tim chúng tôi thắt lại." - Bà Laxmi kể - "Chúng tôi cùng cầu mong được sống sót và có cơ hội được gặp lại Prayan".

Trong 2 giờ đồng hồ, nước lũ ào ạt tràn qua các tầng dưới của ngôi nhà, vùi lấp chúng trong bùn, cuốn trôi cửa ra vào và cửa sổ. Rất may là khung chính của ngôi nhà bê tông cốt thép vẫn đứng vững, giúp những người trong nhà sống sót.

Khi nước lũ bắt đầu rút, những người sống sót khác đã dùng thang và dây thừng để đưa họ xuống.

"Ngay cả trong những trận động đất mạnh, chúng tôi cũng không cảm thấy rung lắc mạnh như khi nước lũ ập vào nhà" - bà Laxmi nói. Và gia đình bà đã gặp lại Prayan, vì trường học của cậu bé ở khu vực an toàn.

Người trong nhà được cứu sau lũ quét. Ảnh: Instagram.

Sau những giờ phút tưởng như tất cả đã kết thúc, gia đình bà Laxmi thực sự rất may mắn khi họ đều bình an và có thể cùng nhau bắt đầu lại sau thảm họa kinh hoàng.