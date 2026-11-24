BTV VTV Mỹ Linh nhớ cuộc phỏng vấn cuối cùng của Lê Công Tuấn Anh trên truyền hình

Mới đây, BTV VTV Mỹ Linh chia sẻ bức ảnh chương trình 24hình/s số đầu tiên, phát sóng ngày 20/10/1996. Đây cũng là ngày chị chính thức lên sóng VTV3, bước vào đội ngũ những người làm báo truyền hình. Trước đó, Mỹ Linh từng làm trợ lý đạo diễn phim, viết kịch bản và chủ yếu đảm nhiệm công việc phía sau ống kính.

BTV Mỹ Linh phỏng vấn diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Ảnh: FBNV

Nhớ lại lần đầu đứng trước máy quay với vai trò người dẫn chương trình, BTV VTV Mỹ Linh cho biết chị tự trang điểm, tự mang váy từ nhà đi ghi hình. Khi ấy, chị lo nếu trang điểm quá nhiều sẽ trông giống phát thanh viên và không còn nhận ra mình.

Thời VTV3 mới thành lập, nhân sự còn hạn chế nên các thành viên trong ê-kíp thường phải đảm nhiệm nhiều công việc cùng lúc. BTV VTV Mỹ Linh vừa biên tập, đi quay, dựng hình, dẫn chương trình, vừa tham gia sản xuất. Đó cũng là cách làm việc phổ biến của những người làm truyền hình VTV3 trong giai đoạn đầu.

Đáng chú ý, chương trình 24hình/s số đầu tiên có cuộc phỏng vấn diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Thay vì cách bố trí bàn ghế, đèn màu thường thấy trên truyền hình, ê-kíp sử dụng hai bục đứng và hai đèn follow chiếu sáng. Mỹ Linh nhận xét cách dàn dựng này có phần avant-garde (phá cách - PV) so với thời điểm đó.

Cuộc phỏng vấn gần 30 phút ấy cũng trở thành lần cuối Lê Công Tuấn Anh trả lời phỏng vấn truyền hình. Sau buổi ghi hình, ê-kíp mời nam diễn viên đi ăn. Khi trở về, anh gọi điện bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của người Hà Nội.

BTV VTV Mỹ Linh kể, hôm sau, khi đang ngồi cùng đạo diễn Hữu Trọng, chị lại nhận được cuộc gọi của Lê Công Tuấn Anh. Nam diễn viên nói đùa: "Mình mà chết thì chương trình này là cuối đấy nhỉ". Đến nay, chị vẫn không biết đó chỉ là lời nói đùa hay đã phản ánh những suy nghĩ sâu kín của anh về cuộc sống.

Diẽn viên Lê Công Tuấn Anh qua đời ở tuổi 29. Ảnh: TL

Sau 30 năm, đời sống và truyền hình đã có nhiều đổi thay. Với BTV VTV Mỹ Linh, cuộc phỏng vấn năm ấy vẫn là một kỷ niệm đặc biệt. 24hình/s vừa là chương trình đầu tiên, vừa là lần cuối cùng, cũng là cuộc phỏng vấn duy nhất kéo dài gần 30 phút mà truyền hình thực hiện với Lê Công Tuấn Anh. Chị không khỏi tiếc nuối khi một cuộc gặp gỡ nghề nghiệp bình thường ngày ấy lại trở thành kỷ niệm cuối cùng với nam diễn viên trên sóng truyền hình.

"Salut Lê Công" (Tạm biệt Lê Công - PV), BTV VTV Mỹ Linh khép lại chia sẻ bằng lời chào dành cho nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh.

Diễn viên Lê Công Tuấn Anh đột ngột qua đời ở tuổi 29

Sự ra đi của diễn viên Lê Công Tuấn Anh ngày 17/10/1996 từng khiến khán giả và giới nghệ sĩ bàng hoàng. Khi ấy, anh mới 29 tuổi, đang ở giai đoạn được yêu mến rộng rãi nhờ vẻ diễn xuất chân thực, giàu cảm xúc và những vai diễn để lại dấu ấn sâu đậm trong điện ảnh Việt Nam. Thông tin nam diễn viên qua đời đột ngột tại TP.HCM trở thành cú sốc lớn với công chúng, bởi Lê Công Tuấn Anh khi đó là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt thập niên 1990.

Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng nghiệp và khán giả, đồng thời khép lại một hành trình nghệ thuật ngắn ngủi nhưng nhiều dấu ấn. Những năm tháng sau đó, tên tuổi Lê Công Tuấn Anh vẫn thường được nhắc lại qua các bộ phim từng làm nên sức hút của anh, cũng như những hồi ức của bạn bè, đồng nghiệp về một diễn viên tài năng, giàu tình cảm. Gần 30 năm sau ngày mất, sự quan tâm của công chúng dành cho Lê Công Tuấn Anh vẫn cho thấy sức sống của những vai diễn và vị trí đặc biệt mà anh từng có trong lòng khán giả.