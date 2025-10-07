Người phụ nữ Thái Nguyên lên mạng cầu cứu

Sáng ngày 10/7, tại xóm Đồng Quán (xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên), nhiều hộ dân bất ngờ bị nước lũ dâng cao, nhấn chìm toàn bộ nhà cửa chỉ trong vài giờ đồng hồ. Nhiều gia đình phải chạy lên mái nhà để tránh lũ, trong khi các tuyến đường vào đây đang bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở và dòng nước lũ chảy xiết.

Nước ngập cao lên gần mái nhà.

Gia đình chị Huệ là một trong những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chia sẻ với chúng tôi, chị Huệ cho biết, vào khoảng 3h sáng, mưa lớn, nước từ sông phía trước nhà bất ngờ dâng cao dữ dội.

“Chỉ trong tích tắc, nước đã ngập cả mét. Bố mẹ chồng vội vàng đưa chồng tôi chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn trên mái nhà”, chị Huệ nói.

Vào thứ 7 tuần trước, do có việc nên chị đưa con nhỏ về nhà ngoại. Ở nhà hiện có chồng chị đang điều trị ung thư cùng bố mẹ chồng. Khi nước lũ đổ về lúc nửa đêm, cả ba người hoảng loạn tìm đường thoát thân.

“Sau khi đưa được chồng tôi sang mái nhà hàng xóm, mẹ chồng quay lại định lấy thêm ít quần áo và đồ dùng cá nhân nhưng nước dâng nhanh quá, bà đành bỏ lại tất cả”, chị Huệ xót xa.

Bên cạnh nhà chị là sông, con đường dẫn vào xóm đang gặp phải tình trạng sạt lở đá nghiêm trọng.

Bố mẹ và chồng chị Huệ đang ngồi trên mái nhà hàng xóm, không mang theo được bất cứ vật dụng nào.

Tính đến trưa cùng ngày, nước vẫn tiếp tục dâng cao (cách mái nhà mọi người đang trú khoảng 20cm). Chị Huệ cho biết, gia đình chị và nhiều hộ dân trong xóm cũng đang trong cảnh 'màn trời chiếu đất'.

Khu vực nhà chị Huệ nằm cạnh một con sông lớn, hiện nước sông đang lên nhanh, dòng chảy xiết. Thêm vào đó, tình trạng sạt lở đất sáng nay khiến toàn bộ khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Người dân không thể tự di chuyển ra ngoài, trong khi đường tiếp cận từ bên ngoài vào gần như bất khả thi.

“Chúng tôi đã gọi cho lực lượng cứu hộ, xóm trưởng nhưng chưa có lực lượng nào tiếp cận được”, chị nói.

Trưởng xóm Đồng Quán đã nhận được thông tin và trấn an người dân, yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh và kiên nhẫn chờ lực lượng cứu hộ của tỉnh tiếp cận. Tuy nhiên, với tình trạng mưa lớn kéo dài và địa hình phức tạp, công tác ứng cứu có thể gặp nhiều khó khăn.

Chị Huệ lên mạng cầu cứu sự giúp đỡ.

Vì quá lo lắng cho tính mạng của người thân và hàng xóm, chị Huệ đã lên mạng xã hội cầu cứu cộng đồng. “Tôi không mong mọi người gửi đồ ăn hay thức uống, tôi chỉ tha thiết mong đội cứu hộ nhanh chóng đến đưa gia đình tôi và bà con trong xóm đến nơi an toàn”, chị viết.

Lời kêu cứu của chị Huệ đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn sự quan tâm, chia sẻ từ sự cộng đồng. Mọi người hy vọng, gia đình chị và những người bị cô lập trong cơn bão lũ sẽ sớm được đưa đến nơi an toàn.