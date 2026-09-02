Khủng hoảng tâm lý của người sống sót sau lũ quét Nepal

Suốt bốn ngày, một cặp vợ chồng ở huyện Nuwakot đều tin người kia đã bị lũ cuốn mất. Khi nước tràn qua khu dân cư, hai người mắc kẹt ở hai bên bờ và hoàn toàn mất liên lạc. Nhóm hỗ trợ tâm lý của Trung tâm Sức khỏe Tâm thần và Tư vấn Nepal sau đó tìm được cả hai qua điện thoại, giúp họ nghe lại giọng nói của nhau.

Biết người kia còn sống, họ không muốn chờ đường thông hay nước rút mà đề nghị được gặp nhau ngay. Một trực thăng được điều đến đưa họ qua sông. Tại khu tạm trú dành cho người mất nhà, các con chạy đến ôm cha mẹ và bật khóc.

Cuộc đoàn tụ là một trong số ít kết thúc có hậu sau trận lũ ngày 26/8. Tính đến tối 31/8, nhà chức trách Nepal ghi nhận 951 người chết, gần 4.000 người mất tích và hơn 11.000 người được cứu. Nhà cửa, đường sá, cầu và nhiều khu dân cư dọc sông Bhotekoshi và Trishuli đã biến mất.

Sushila Budha (áo hồng), một chuyên viên tư vấn tâm lý ở Bidur, Nepal. Ảnh: Kathmandu Post

Ông Gopal Bohara, nhà tâm lý học hỗ trợ tại trường trung học Bhairum ở thành phố Bidur, cho biết nhiều người có biểu hiện đau buồn, lo âu, dễ giật mình và ngờ vực. Tại khu tạm trú, hai đứa trẻ liên tục tỉnh giấc giữa đêm, hét lên vì sợ nước lũ tràn đến. "Phần lớn họ vẫn đang sốc và chưa thể nói rõ vấn đề của mình", ông Bohara nói.

Nhóm của ông Bohara gồm bốn người, dự kiến làm việc tại Bidur 10-15 ngày. Họ phối hợp với nhân viên y tế để tìm người thân và xác định những trường hợp cần can thiệp khẩn cấp.

Tuy nhiên, bác sĩ tâm thần Nirajan Bhattarai cho biết nhiều người lớn tránh tiếp xúc với nhân viên cứu trợ. Một số tỏ ra cảnh giác khi bị chụp ảnh hoặc quay phim vì nghi ngờ người khác lợi dụng hoàn cảnh của họ. "An toàn và các nhu cầu cơ bản phải được ưu tiên trước", ông Bhattarai nói và cho biết hoạt động tư vấn chuyên sâu sẽ được triển khai khi giai đoạn khẩn cấp qua đi. Nhóm của ông hiện cung cấp thuốc cho những người bị gián đoạn điều trị và mất ngủ.

Tại khu tạm trú, một phụ nữ có tiền sử rối loạn tâm thần bị lũ cuốn mất thuốc điều trị. Cô có ý định tự sát và bốn lần thực hiện hành vi làm hại bản thân. Nhóm hỗ trợ đã đưa cô đến Bệnh viện Trishuli điều trị.

Bên cạnh đó, nhiều người không dám ngủ lại trong những căn nhà còn sót lại vì sợ lũ. Ban ngày, họ trở về lấy thức ăn, kiểm tra tài sản rồi quay lại nơi tạm trú trước khi trời tối.

Hiện khoảng 50 bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học đã được điều đến hai huyện Rasuwa và Nuwakot để sơ cứu tâm lý. Chính quyền tỉnh Bagmati cũng chuẩn bị thêm 64 tư vấn viên. Theo các chuyên gia, sau khi công tác tìm kiếm kết thúc, người sống sót sẽ phải đối diện rõ hơn với những mất mát và nhu cầu hỗ trợ tâm lý có thể kéo dài.