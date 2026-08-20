Chồng lái xe đưa vợ liệt đi du lịch suốt 10 năm

Theo Hongxing News, ông Liu phục vụ trong quân đội 18 năm, phần lớn thời gian sống xa vợ, người từng là bạn học tiểu học của ông. Khi mới kết hôn, hai người từng hẹn sau khi nghỉ hưu sẽ cùng nhau đi khám phá đất nước.

Kế hoạch thay đổi năm 2010, khi biến chứng tiểu đường khiến vợ Liu bị liệt một phần. Bà nhiều lần nhập viện nhưng tình trạng sức khỏe vẫn tiếp tục xấu đi. Sau thời gian cân nhắc, Liu quyết định thực hiện giấc mơ du lịch mà hai vợ chồng từng ấp ủ.

"Chúng tôi thà chết trên đường còn hơn chết trên giường bệnh", ông Liu nói về lựa chọn này.

Vợ chồng ông Liu đi du lịch khắp đất nước. Ảnh: Douyin

Năm 2014, họ bắt đầu hành trình với chiếc ôtô 4 chỗ, đi qua các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Ban đầu, con gái phản đối vì lo sức khỏe của mẹ không chịu nổi những chuyến đi dài. Tuy nhiên, ông Liu cho biết khi rời bệnh viện và thường xuyên di chuyển, thể trạng của vợ có dấu hiệu cải thiện.

Sau đó, ông đổi sang xe nhà lưu động, lắp hai giường, điều hòa, bồn rửa và bàn ăn để phù hợp với tình trạng của vợ. Do mất cảm giác ở nửa bên trái cơ thể, bà cần chồng hỗ trợ trong sinh hoạt và điều trị hàng ngày.

Ông Liu phụ trách thuốc men, ngâm chân và hướng dẫn vợ thực hiện các bài tập phục hồi chức năng, đồng thời luôn dự trữ thuốc cùng vật tư y tế trên xe. Ông gọi vui mình là "tài xế, đầu bếp, bác sĩ, y tá và người chăm sóc, tất cả trong một".

Theo ông, nhờ duy trì các bài tập phục hồi đều đặn, vợ tránh được tình trạng teo cơ, cứng khớp, vẫn giữ khả năng vận động phối hợp và giao tiếp gần như bình thường, dù việc nuốt còn gặp khó khăn.

Ông Liu đảm nhận nhiều vai trò, từ tài xế đến người chăm sóc vợ trên suốt hành trình. Ảnh: Douyin

Hành trình của hai vợ chồng nhiều lần nhận được sự giúp đỡ từ người xa lạ. Trong một lần xe mất lái trên đoạn đường dốc ở Phúc Kiến, người dân trong làng đã tới hỗ trợ. Tại một khu danh thắng ở Hồ Bắc, các nhân viên giúp bế vợ Liu lên xe tham quan để bà có thể tiếp tục trải nghiệm chuyến đi.

Từ năm 2014, hai vợ chồng đã đi qua 31 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc. Có những chuyến, họ ở trên đường liên tục tới ba tháng.

Tháng 4, trong lần thứ hai đến Tân Cương, hình ảnh ông Liu ngồi đút thức ăn cho vợ được một nữ du khách quay lại. Video sau đó lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến câu chuyện của hai người được chú ý trở lại.

Cheng, nữ du khách 23 tuổi ghi lại khoảnh khắc, nói cô xúc động trước cách Liu chăm sóc vợ suốt nhiều năm.

"Ai cũng khao khát một tình yêu giản dị nhưng bền chặt như thế này. Thế hệ lớn tuổi hiếm khi nói về tình yêu bằng những lời lẽ lãng mạn. Họ rất khác so với giới trẻ ngày nay", Cheng nói.

Liu cho biết trước mỗi hành trình, ông đều đánh giá tình trạng sức khỏe của vợ, tính toán rủi ro và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Với ông, những chuyến đi không đồng nghĩa bỏ qua việc điều trị mà là cách để vợ được tiếp tục trải nghiệm cuộc sống trong giới hạn sức khỏe cho phép.

Sau chuyến đi vòng quanh Trung Quốc gần đây, hai vợ chồng đã trở về nhà. Họ dự định tiếp tục lên đường, ưu tiên những địa điểm ít người biết đến.