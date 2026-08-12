25 năm chăm vợ liệt, chồng không một giấc ngủ trọn vẹn

Vợ chồng Jia Fang và Li Junliang sống tại thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam. Năm 2001, khi 36 tuổi, Jia Fang gặp tai nạn nghiêm trọng trong lúc đi xe ba bánh. Cú ngã xuống vách đá khiến bà bị liệt từ ngực trở xuống, theo Henan TV. Không còn khả năng tự chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt của bà đều do chồng đảm nhận.

Sau tai nạn, Li vừa túc trực chăm sóc vợ, vừa nuôi hai con khi đó mới 10 và 13 tuổi. Những năm đầu, cứ hai giờ một lần, ông lại trở mình cho vợ để phòng lở loét do nằm lâu. Về sau, khoảng thời gian này được kéo dài lên bốn giờ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa suốt 25 năm qua, ông chưa từng có một đêm ngủ trọn giấc.

Ông Li nói vẫn sẽ chăm vợ 35, 45 năm nữa. Ảnh: Toutiao

Theo truyền thông địa phương, hàng ngày Li bế vợ lên xe lăn, đưa bà ra ngoài tắm nắng và hít thở không khí trong lành. Ông cũng thường xuyên xoa bóp tay chân cho vợ nhằm hạn chế tình trạng teo cơ. Chưa rõ ông làm công việc gì để trang trải cuộc sống và nuôi gia đình.

Hai người con của họ hiện trưởng thành và lập gia đình riêng. Trên tường nhà, Li vẫn treo nhiều giấy khen, bằng khen của hai con từ thời đi học.

"Chồng tôi làm việc không ngừng nghỉ, lo toan mọi việc trong gia đình. Tóc ông ấy đã bạc trắng, trong khi tóc tôi vẫn còn đen", bà Jia, hiện 62 tuổi, nói với truyền thông. "Tôi tin mình là người hạnh phúc nhất thế giới vì đã lấy đúng người".

Khi bà Jia bày tỏ sự biết ơn với chồng vì đã chăm sóc mình suốt 25 năm qua, ông Li chỉ đáp: "Em là vợ anh, là người đã sinh cho anh một con trai và một con gái, đồng thời vun vén cho gia đình. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, dù anh có mệt mỏi thế nào, anh vẫn sẽ chăm sóc em thêm 25, 35, thậm chí 45 năm nữa".

Người đàn ông 63 tuổi nói những gì ông làm là để thực hiện lời hứa với vợ trong ngày cưới: "Có em, gia đình mới trọn vẹn".

Một người hàng xóm giấu tên cho hay bà thực sự ngưỡng mộ trước sự tận tụy của Li dành cho vợ. "Nhiều người có lẽ khó duy trì việc chăm sóc người bạn đời bị liệt trong thời gian dài như vậy. Nhưng Li đã kiên trì suốt hàng chục năm. Không chỉ tận tâm chăm sóc vợ, ông ấy còn giữ nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, thực sự đáng nể!", người hàng xóm nói.

Câu chuyện của họ khiến nhiều người xúc động. "Lòng thủy chung và sự tử tế của ông ấy chắc chắn sẽ được đền đáp. Tôi tin gia đình họ sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp", một người bình luận.

"Tôi thực sự xúc động trước tấm lòng của người đàn ông này. Không nhiều người có thể kiên trì làm được như ông. Người phụ nữ ấy thật may mắn!", một người khác viết.