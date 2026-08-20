Vợ chồng Singapore nuôi 9 con: 'Chỉ thiếu một đứa, cả nhà đã yên ắng hẳn'

Luke, một bác sĩ X-quang can thiệp, và vợ Lay Hui, hiện làm nội trợ, chưa từng lên kế hoạch có một gia đình đông con. "Chúng tôi cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên", Lay Hui nói trong cuộc phỏng vấn gần đây.

Các con của vợ chồng cô được đặt tên theo thứ tự bảng chữ cái, cũng hoàn toàn không có chủ đích từ trước. "Khi sinh Amanda, chúng tôi không biết nên đặt tên con là gì. Vì vậy, hai vợ chồng nghĩ đơn giản: 'Thôi thì bắt đầu bằng chữ A'", bà mẹ kể.

Gia đình 11 thành viên của họ thường thu hút chú ý, nhất là khi cả nhà đến nhà thờ và chiếm trọn một dãy ghế.

Cặp vợ chồng bên các con. Ảnh: GovTech

Bà mẹ 9 con thẳng thắn thừa nhận chăm sóc một gia đình đông con không hề dễ dàng. Vào những ngày có lịch học, cô tất bật làm "tài xế Grab" bất đắc dĩ, liên tục đưa đón các con nhỏ đến trường rồi đón từ ga MRT về nhà.

Vợ chồng cô cho biết các con lớn đã vào đại học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những việc nhà như giặt giũ, rửa bát, lau sàn đều được cả nhà cùng làm.

Lay Hui cũng cố gắng giữ gìn sách vở của các con, khuyến khích chúng viết lên "giấy nháp" để có thể tái sử dụng cho các em.

Dù vậy, việc có 9 người con cũng mang đến cho gia đình không ít niềm vui. Các dịch vụ hành chính trực tuyến của Singapore giúp vợ chồng Luke và Lay Hui thuận tiện hơn trong việc xử lý giấy khai sinh, các khoản hỗ trợ dành cho trẻ em và nhiều thủ tục khác. Những tiện ích này cũng giúp gia đình làm thủ tục khi con trai thứ ba lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, trở thành người đầu tiên trong nhà nhập ngũ.

Với Luke, gia đình vận hành được trơn tru là nhờ sự bền bỉ của Lay Hui. "Là một người phụ nữ, một người mẹ, có thể chăm lo cho một gia đình đông con như vậy và quán xuyến mọi thứ, với tôi, bản thân điều đó đã là một câu chuyện đáng tự hào và thành công", Luke nói về vợ.

Lay Hui cho biết: "Các con đôi khi nói hoặc làm những điều rất bất ngờ, khiến bạn nhận ra rằng có chúng bên cạnh thực sự là một phước lành".

Giờ đây, bà mẹ người Singapore nhận ra chỉ cần thiếu một trong 9 người con, không khí gia đình cũng khác hẳn. "Chỉ cần một đứa không có ở nhà thôi là mọi thứ đã rất yên ắng", cô nói.

Lay Hui hiểu rằng trẻ con vốn là trẻ con, không thể mong chúng "lúc nào cũng im lặng" hay "ngày nào cũng làm bài tập", bởi "bản thân chúng cũng không hoàn hảo".

"Nuôi dạy nhiều đứa trẻ cũng có những thử thách, nhưng niềm vui lớn nhất là được nhìn các con trưởng thành. Và với chúng tôi, niềm vui ấy nhân lên 9 lần", Lay Hui nói.