Một người Trung Quốc bị lạc trên núi vì nghe lời AI sau khi cãi nhau với vợ

Tóm tắt nhanh: · Một người đàn ông Trung Quốc hỏi AI địa điểm đi giải khuây sau khi cãi nhau với vợ và được gợi ý leo núi. · Anh này gần như không có kinh nghiệm leo núi mà vẫn làm theo, lại bị AI khuyên leo đúng ngọn núi khó. · Sau khi bị ngã và mắc kẹt ở độ cao hơn 1.300 m, anh may mắn gọi được cứu hộ.

Cãi nhau vặt với vợ rồi leo lên độ cao 1.300 mét

Sau một cuộc cãi nhau lặt vặt với vợ, một người đàn ông ở Tô Châu (Trung Quốc) muốn đi ra ngoài cho đỡ bực.

Anh hỏi một ứng dụng AI, và mô hình AI này "cẩn thận" hỏi anh về tâm trạng, tính cách, chiều cao, thể lực rồi gợi ý: Anh nên đi leo núi.

Người đàn ông này gần như không có kinh nghiệm về các môn thể thao ngoài trời nhưng tin vào lời khuyên của AI và vẫn đi luôn tới Tonggongjian, thuộc khu vực quận Lâm An (Hàng Châu), theo trang The Standard.

Vấn đề là nơi mà AI gợi ý là ngọn núi hiểm trở, đường dốc, nhiều đoạn không có đường mòn, cây cối thì rậm rạp và nhiệt độ buổi tối rất thấp.

Và cũng vì không có kinh nghiệm, anh này chỉ đi giày đế bằng và mang theo… một chiếc ghế gấp nhỏ.

Người đàn ông mắc kẹt trên núi may mắn được cứu. Ảnh: City Link.

AI gợi ý leo núi, đội cứu hộ phải leo lên tìm

Tối 12/8, khi đã ở độ cao hơn 1.300 mét, người đàn ông bị trượt ngã ở một đoạn leo rất dốc, xây xát nhiều chỗ.

Cũng còn may cho anh là điện thoại vẫn có sóng giữa rừng núi tối tăm hoang vắng. Thế là anh gọi cảnh sát.

Một nhóm gồm lực lượng cứu hộ địa phương, cảnh sát và lính cứu hỏa đã phải leo trèo vất vả trong bóng tối, sau khoảng 90 phút thì tìm thấy người mắc kẹt.

Người đàn ông nặng khoảng 80 kg nên đoàn cứu hộ phải thay nhau dìu xuống núi. Cuộc giải cứu đầy gian khổ kéo dài khoảng 5 giờ và đến rạng sáng mới kết thúc.

Bị ngã ở vách đá, người đàn ông bị trầy xước chân tay. Ảnh: City Link.

Không nên tin tưởng mù quáng vào AI

Nhóm cứu hộ địa phương cho biết, trong nhiều năm hoạt động cứu hộ khẩn cấp, đây là lần đầu tiên họ gặp trường hợp du khách bị mắc kẹt chỉ vì đi theo gợi ý của AI.

Sau sự cố, nhân viên cứu hộ nhắc nhở công chúng nên tự mình nghiên cứu kỹ điều kiện đường đi trước khi khởi hành; những người đi bộ đường dài hoặc đi rừng, leo núi cần chọn tuyến đường phù hợp với khả năng thể chất của mình và chuẩn bị kỹ trang thiết bị, không nên đi một mình.

Leo núi là việc nguy hiểm, người không có kinh nghiệm không nên tự leo một mình. Ảnh minh họa: Ace Adventure Expeditions.

Chính quyền cũng khuyến cáo người dân không nên mạo hiểm đi vào các khu vực hoang dã chưa được khai thác.

Trong trường hợp bị thương hoặc bị mắc kẹt, người đi bộ đường dài nên giữ bình tĩnh, liên hệ ngay với lực lượng chức năng.

Và tất nhiên, đừng bao giờ coi AI là "tư vấn viên" hay "hướng dẫn viên" duy nhất, đặc biệt khi đi tới những nơi có địa hình phức tạp.