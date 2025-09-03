Chiến sĩ A80 ôm hôn chia tay người yêu để trở về đơn vị

Trưa 3/9, đông đảo người dân có mặt tại ga Hà Nội tiễn các cán bộ, chiến sĩ sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh để trở về đơn vị tiếp tục công tác.

Đoàn số 1 đi trên tàu SE67, vận chuyển 659 người và vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của Quân khu 5, Quân đoàn 34 (các khối nam) từ ga Hà Nội đến ga Đà Nẵng (Quân khu 5), đến ga Diêu Trì (Quân đoàn 34); dự kiến xuất phát từ ga Hà Nội lúc 13h15 ngày 3/9, đến ga Đà Nẵng (Quân khu 5) lúc 7h16 ngày 4/9, đến ga Diêu Trì (Quân đoàn 34) lúc 14h28 ngày 4/9.

Trên chuyến tàu này có các cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, Quân chủng Hải quân, Quân khu 5 trong các khối Tác chiến điện tử, Dân quân tự vệ, Tác chiến không gian mạng, Khối đi - khối đứng Quân chủng Hải quân…

Trước giờ tàu lăn bánh, nhiều người thân và bạn gái của các chiến sĩ bịn rịn chia tay, lưu luyến trong từng cái ôm, cái nắm tay, gửi gắm lời động viên trước quãng thời gian xa cách.

Hoàng Mạnh Đức, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai (Quân khu 5), cho biết sau khi hoàn thành hai nhiệm vụ A50 và A80 anh cảm thấy hạnh phúc, tự hào, đặc biệt khi được người dân Hà Nội chào đón nồng nhiệt khiến tôi càng thêm xúc động.

Đức và bạn gái quen nhau từ đợt A50 ở TP HCM. Dịp A80, cô bay ra Hà Nội từ ngày 27/8 nhưng chỉ kịp gặp anh khi diễu hành và lúc tập luyện. Kết thúc nhiệm vụ, anh trở về Đà Nẵng, còn bạn gái quay lại TP HCM. Dù khoảng cách xa xôi, ít có cơ hội gặp gỡ, cả hai vẫn cố gắng dành cho nhau thời gian mỗi khi có cơ hội.

Khánh Linh (21 tuổi) có mặt từ sớm, mang theo đồ ăn, quà và hoa để tặng người yêu. Cả hai quen nhau từ đầu tháng 8, khi Linh tới Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam xem diễn tập. Tại đây, bạn trai đã chủ động xin chụp ảnh và làm quen, từ đó hai người bắt đầu trò chuyện và tìm hiểu.

'Thời gian đầu chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc liên lạc. Anh ấy phải mượn điện thoại để nhắn tin, gọi điện cho tôi. Xa nhau hơn 1.000 km khiến tôi rất buồn, chỉ mong sẽ có thêm nhiều cơ hội để được gặp nhau', Khánh Linh nói.

Một bạn gái ôm chầm lấy người yêu ngay khi anh vừa bước xuống xe. Ngoài quà và sách, cô còn chuẩn bị thêm đồ ăn để anh dùng dọc đường trở về đơn vị.

Lữ Văn Mạnh (23 tuổi), chiến sĩ Quân khu 5, tham gia Khối tác chiến không gian mạng trong đợt A80. Không có điều kiện ra Hà Nội, anh chỉ có thể chụp ảnh kỷ niệm cùng người yêu qua màn hình điện thoại. 'Tôi xa người yêu từ ngày 5/6, khi ra Hà Nội luyện tập cho A80. Chúng tôi đã gắn bó 1,5 năm. Ở đợt A50, gia đình và người yêu có thể vào TP HCM thăm, nhưng lần này do Hà Nội xa quá, bạn gái ở tận Đắk Lắk còn đang đi học nên không có điều kiện ra ngoài này. Nhiều lúc tôi thấy tủi thân vì không có người thăm hỏi, nhưng vẫn tự nhủ phải cố gắng vì Tổ quốc', Mạnh cho biết.

Không khí lễ tiễn diễn ra xúc động, đậm nghĩa tình quân dân.

Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ bịn rịn, lưu luyến trong vòng tay nhân dân Hà Nội khiến nhiều người xúc động.

Tham gia diễu binh A80, chiến sĩ Nguyễn Đức Tân trở thành một trong những gương mặt được nhiều dân mạng biết đến và yêu quý.

Các chiến sĩ thuộc khối Tác chiến Điện tử chụp ảnh kỷ niệm tại nhà ga.

Đồng chí Nguyễn Hoài Trung ôm hôn người yêu trước giờ lên tàu.

Tối cùng ngày, đoàn số 2 đi trên tàu SE63, vận chuyển 598 người và vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của Quân khu 7, Quân khu 9 (khối nam); Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34 từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn; dự kiến xuất phát tại ga Hà Nội lúc 20h25 ngày 3/9, đến Đà Nẵng lúc 13h26 ngày 4/9 đến ga Nha Trang lúc 0h15 ngày 5/9, đến ga Sài Gòn lúc 10h35 ngày 5/9.