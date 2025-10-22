Hoa hậu Mexico bị cáo buộc phục kích, bắn chết đối thủ

Vanessa Gurrola trước khi bị bắt. Ảnh: Instagram

Vanessa Gurrola, 32 tuổi, bị bắt ngày 9/10 và bị truy tố tội giết người vì liên quan đến một vụ ám sát. Nạn nhân là Christian Espinoza Silver, một công dân Mexico bị bắn chết trong ô tô tại bãi đậu xe khu căn hộ Palisade UTC, thành phố San Diego, hôm 17/2/2024.

Theo cáo trạng, Gurrola - người mẫu kiêm hoa hậu bang Sinaloa, Mexico, nơi khét tiếng với các tổ chức buôn ma túy - được cho có quan hệ với một nhóm còn sót lại của tổ chức tội phạm Arellano Félix. Đây là băng đảng đang tranh giành quyền kiểm soát tuyến vận chuyển ma túy qua bang Baja California.

Nạn nhân Espinoza, biệt danh "El Chato", bị nghi là đối thủ trong băng đảng của Gurrola. Espinoza có mối liên hệ với Pablo Edwin Huerta Nuno - trùm ma túy Tijuana Plaza vừa bị dẫn độ sang Mỹ hồi tháng 8 vì tội cung cấp lượng lớn ma túy cho các đường dây ở California.

Camera an ninh ghi lại cảnh một người mặc áo rằn ri, quần đen và đeo ba lô tiến lại gần xe BMW của Espinoza, rồi nã nhiều phát súng khi anh vừa lái xe vào gara. Một người đàn ông 39 tuổi đi cùng cũng bị thương nặng nhưng sống sót. Cảnh sát cho rằng vụ tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng và mang tính thanh trừng giữa các nhóm tội phạm.

Gurrola nổi tiếng ở cả Mexico và Mỹ. Ảnh: Instagram

Giới chức Mỹ cho biết Gurrola - hiện có 1,4 triệu người theo dõi trên Instagram - từng di chuyển qua lại giữa Mexico và California nhiều lần trước khi xảy ra vụ nổ súng. Trong phiên tòa ngày 13/10, cô phủ nhận cáo buộc giết người và hiện bị giam không được bảo lãnh tại trại Las Colinas, thành phố Santee. Cô sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 19/11.

Vụ án gây chấn động dư luận ở cả hai nước khi một gương mặt nổi tiếng trong giới sắc đẹp Mexico bị cáo buộc dính líu trực tiếp tới hoạt động thanh trừng băng đảng xuyên biên giới.