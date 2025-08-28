Chiến sĩ nén nỗi đau mất cha, hoàn thành nhiệm vụ A80

Sáng 26/8, sau buổi luyện tập tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Gia Huy, 20 tuổi, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) nhận tin cha qua đời ở quê nhà Quảng Trị. Theo quy định, Ban Tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 4 cử một đồng chí cán bộ cùng Huy về chịu tang bố. Tuy nhiên, Huy là người đi chính trong đội hình diễu binh A80, lễ kỷ niệm chỉ còn ít ngày nên anh xin ở lại tiếp tục tập luyện.

Binh nhất Phan Gia Huy.

"Nếu em về lúc này, đội hình sẽ thiếu một vị trí quan trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ đơn vị. Đây là nhiệm vụ đặc biệt của đất nước, em tin cha ở nơi suối vàng sẽ hiểu và đồng cảm với quyết định của em", Huy nói trong nước mắt.

Binh nhất Huy là con thứ hai trong gia đình, mẹ không có nghề nghiệp ổn định, bố nhiều năm đau ốm trước khi qua đời, chị gái đã lập gia đình. Gia đình và bà con họ hàng sau khi biết được quyết định của chiến sĩ đã đồng tình, ủng hộ và động viên anh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chiến sĩ Phan Gia Huy (giữa) được cán bộ chỉ huy đơn vị động viên.

Ngày 27/8, Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên gia đình. Ông bày tỏ tiếc thương trước mất mát và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Huy, đồng thời gửi lời chia buồn, khích lệ gia đình sớm vượt qua đau thương.

Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, đánh giá hành động tình nguyện ở lại của Huy là tiếp nối truyền thống hy sinh vì nhiệm vụ chung của đơn vị. "Trong đại dịch Covid-19, nhiều chiến sĩ cũng từng phải gác lại việc riêng khi người thân qua đời để hoàn thành nhiệm vụ chống dịch. Những tấm gương đó cho thấy sự rèn luyện, giáo dục trong đơn vị đã bồi đắp ý chí và tinh thần cống hiến cho cán bộ, chiến sĩ", ông nói.