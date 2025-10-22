Cô gái Huế xinh đẹp từ chối “bạn trai cực phẩm” gây tiếc nuối

Tập 1.153 của chương trình Bạn muốn hẹn hò do MC Quyền Linh - Ngọc Lan dẫn dắt mang đến câu chuyện mai mối đầy bất ngờ giữa Lê Văn Anh (34 tuổi, quê Hà Tĩnh), kinh doanh thời trang và chị Trịnh Thị Thu Hiền (30 tuổi, quê Huế), kinh doanh trầm hương & đá phong thủy.

Văn Anh là người năng động, quyết đoán, có chí cầu tiến và giao tiếp tốt nhưng hơi cầu toàn trong công việc. Anh từng trải qua ba mối tình, trong đó mối tình dài nhất kéo dài 5 năm nhưng tan vỡ do quá mải mê khởi nghiệp, thiếu quan tâm đến người yêu.

Thu Hiền – cô gái gốc Huế – có tính cách vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người khác nhưng thường quên mất bản thân. Cô từng trải qua hai mối tình: một với đồng nghiệp người Hà Tĩnh, chia tay vì khác biệt nơi sinh sống và một với bạn trai ở Nhật Bản không thể gặp mặt vì dịch bệnh.

Đến với chương trình, Thu Hiền mong tìm một người đàn ông cao ráo, nhân hậu và có chí tiến thủ. Trong khi đó, Văn Anh tìm kiếm người bạn đồng hành có ngoại hình dễ nhìn, tư duy phát triển và cùng chí hướng.

Ngay khi “mở rào”, cặp đôi khiến MC và khán giả trầm trồ bởi ngoại hình xứng đôi. Họ nhanh chóng trò chuyện cởi mở, tặng quà và chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong công việc lẫn quan điểm sống.

Thu Hiền bày tỏ e ngại khi mình chỉ cao 1m52, không đủ tiêu chuẩn bạn trai đề ra. Tuy nhiên, Văn Anh lập tức khẳng định: “Gặp em rồi, anh bỏ hết tiêu chuẩn của mình.” Lời nói chân thành khiến cô gái xứ Huế không khỏi xúc động.

Trong cuộc trò chuyện, Thu Hiền thổ lộ mình coi trọng sự chung thủy và sợ cảm giác bị phản bội. Cô mạnh mẽ trong cuộc sống nhưng yếu lòng trong tình yêu. Văn Anh thấu hiểu điều đó, cho biết anh đã học được cách cân bằng cảm xúc, chỉ mong tìm người cùng vun đắp gia đình.

Anh chia sẻ thẳng thắn về tương lai: “Anh chưa có nhà nhưng chắc chắn sẽ có. Nếu cưới, mình thuê nhà vừa ở vừa kinh doanh. Con cái, khi nào em thấy sẵn sàng thì anh cũng sẵn sàng.”

Trước câu hỏi tình huống từ MC Quyền Linh, nếu có 1 tỷ sẽ giao ai quản lý, Văn Anh không ngần ngại đáp: “Anh để vợ quyết định.” Câu trả lời khiến “ông mối quốc dân” gật gù khen ngợi.

Tưởng chừng cái kết đẹp đã gần kề, nhưng ở giây phút quyết định, Thu Hiền bất ngờ từ chối bấm nút hẹn hò, chỉ vì e ngại nụ hôn trên sân khấu. Quyết định này khiến khán giả và MC không khỏi tiếc nuối.

MC Quyền Linh nhận xét: “Em đã bỏ qua một cơ hội rất tốt. Văn Anh hoàn hảo, xứng đáng 10 điểm. Chỉ vì một lý do cảm tính mà hai người lỡ duyên.”

Dù tiếc nuối, cả hai MC vẫn tôn trọng lựa chọn của cô gái Huế và gửi lời chúc đôi bên sớm tìm được một nửa thật sự phù hợp.