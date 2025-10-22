Ca sĩ nào hát ở đám cưới Đỗ Thị Hà

Sau lễ rước dâu vào buổi sáng, đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương được tổ chức tối cùng ngày tại quê chú rể ở Quảng Trị.

Khoảng 16h, doanh nhân Viết Vương có mặt tại nơi tổ chức tiệc mừng, chuẩn bị công đoạn cuối cùng cho ngày trọng đại.

Không gian tiệc cưới được trang trí toàn bộ bằng hoa tươi với lối kiến trúc châu Âu.

Nhiều tượng đá trắng được dàn dựng công phu bên trong không gian tiệc cưới.

Ca sĩ Ái Phương có mặt từ sớm, chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn ở lễ cưới Hoa hậu Đỗ Hà.

Hiện tại nữ ca sĩ chưa tiết lộ về ca khúc mình thể hiện. Tuy nhiên, khán giả dự đoán cô hát bài Cô dâu thời điểm Đỗ Hà bước vào lễ đường.

Sân khấu chính được thiết kế đường hoa dài, cùng các bậc thang để tách biệt với khu vực bàn tiệc.

Thực đơn đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà gồm các món như tôm hùm hấp bia, bào ngư sốt nấm, cá hồi áp chảo, lõi bò Mỹ sốt tiêu đen, xôi nhân chim hấp...

Dự kiến hôn lễ đón 1.000 khách mời với 100 bàn tiệc.

Không gian tổ chức tiệc cưới được ví như cổ tích, dựng ven bờ sông Nhật Lệ.

Các khách mời, người thân của hai bên gia đình có mặt check-in tại nơi tổ chức tiệc mừng.

Do trời mưa nặng hạt, khách mời được dàn vệ sĩ che ô vào khu vực hôn trường Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương.