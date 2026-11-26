Tóm tắt nhanh: - Darrell Dai trở thành tâm điểm mạng xã hội sau khi tuyên bố nghỉ việc tại Nvidia nhằm thể hiện sự thất vọng trước quyết định CEO Jensen Huang rời công ty. - Bài đăng chia tay Nvidia của anh thu hút hơn 7 triệu lượt hiển thị trên X, biến một kỹ sư trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo thành nhân vật được cộng đồng công nghệ chú ý. - Sở hữu bằng thạc sĩ Đại học Duke và bằng cử nhân Đại học Purdue, Dai từng làm việc tại nhiều công ty công nghệ robot trước khi gia nhập Nvidia. - Sau khi Jensen Huang được phục chức CEO vào ngày 23/11/2026, Dai thừa nhận có thể đã quyết định quá vội vàng và để ngỏ khả năng quay trở lại công ty.

Cụ thể, chàng kỹ sư tên Darrell Dai đã gây chú ý thời gian qua khi tuyên bố nghỉ việc tại Nvidia, sau khi CEO Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo. Trong bài đăng trên trang cá nhân vào ngày 14/11/2026 (1 ngày sau khi Jensen bị sa thải), Darrell cho biết anh dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho tầm nhìn của sếp lớn, nhất là những quyết định đầu tư dài hạn vào công nghệ CUDA, trí tuệ nhân tạo và robot.

Điều khiến anh chàng thất vọng không đơn thuần là sự ra đi của người đứng đầu Nvidia, mà còn nằm ở việc không có giải thích thỏa đáng về quyết định có ảnh hưởng lớn đến tương lai của cả công ty. Darrell nhấn mạnh bản thân không nắm đầy đủ thông tin về những cáo buộc liên quan đến Jensen Huang và không có ý định đánh giá trước kết quả điều tra. Tuy nhiên, anh cho rằng sự thiếu minh bạch khiến các kỹ sư cảm thấy tiếng nói của mình chưa được lắng nghe.

Điều đáng nói là đến ngày 23/11, Nvidia chính thức công bố khôi phục chức vụ CEO và Chủ tịch cho Jensen Huang, sau 11 ngày ông rời vị trí. Sự thay đổi này khiến câu chuyện của Darrell trở thành "cơn sốt" trên mạng. Trong bài đăng cập nhật, anh gửi lời chào mừng Jensen trở lại, đồng thời thừa nhận bản thân có thể đã hành động quá hấp tấp.

Darrell Dai nghỉ việc tại Nvidia.

Theo thông tin trên hồ sơ LinkedIn cá nhân, Shiqin Darrell Dai là kỹ sư chuyên nghiên cứu robot, học máy và trí tuệ nhân tạo. Anh sở hữu bằng thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện và Máy tính tại Đại học Duke (Mỹ), với trọng tâm nghiên cứu về Machine Learning (học máy). Trước đó, Darrell hoàn thành chương trình cử nhân tại Đại học Purdue, một cơ sở giáo dục nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật.

Trong quá trình học tập, Dai dành thời gian tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác như khoa học tính toán bảo hiểm, tâm lý học và kỹ thuật điện. Anh cho biết bản thân có khoảng 3 năm kinh nghiệm về mô hình hóa toán học, đồng thời từng nhận giải Meritorious dành cho nhóm 10% thí sinh có thành tích tốt trong một cuộc thi quy mô toàn cầu.

Sau khi hoàn thành chương trình học, Dai tiếp tục phát triển sự nghiệp trong ngành robot. Hồ sơ nghề nghiệp của anh ghi nhận vai trò kỹ sư sáng lập tại EngineAI, và kỹ sư nghiên cứu robot đầu tiên tại LimX Dynamics. Đầu năm 2026, Dai gia nhập Nvidia với vị trí kỹ sư nghiên cứu mảng người máy tại Thượng Hải.

Darrell Dai gia nhập Nvidia vào đầu năm 2026.

Ngày 21/11/2026, Darrell Dai xác nhận đây là ngày làm việc cuối cùng tại Nvidia. Anh chia sẻ đã hoàn tất thủ tục nghỉ việc, bàn giao thiết bị và trả lại thẻ nhân viên. Dù quá trình chia tay diễn ra nhanh chóng, anh vẫn dành lời cảm ơn đến những đồng nghiệp từng đồng hành, đồng thời cho biết mình nhận được một buổi tiệc chia tay ấm áp từ các thành viên trong nhóm.

Ở thời điểm hiện tại, Darrell Dai chưa công bố kế hoạch gia nhập một doanh nghiệp mới hay thành lập dự án riêng. Mặt khác, việc anh có thực sự quay trở lại Nvidia hay không vẫn cần thêm thời gian để xác định. Trước mắt, anh lựa chọn tạm dừng để suy nghĩ thấu đáo hơn, thay vì tiếp tục đưa ra quyết định dựa trên những biến động vừa xảy ra tại công ty.